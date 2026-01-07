deas Gestione completa successioni e volture catastali
Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP

Quando più versioni del disciplinare coesistono, quale vincola i concorrenti? Il TAR Lazio chiarisce il ruolo del RUP, la rilevanza della pubblicità degli atti e i limiti delle rettifiche tecniche nel nuovo Codice appalti

di Redazione tecnica - 07/01/2026

Quadro normativo di riferimento

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo da alcuni punti fermi del d.lgs. n. 36/2023.

Da un lato, vengono in rilievo le disposizioni sulla pubblicità legale degli atti di gara (artt. 84 e 85 del Codice), che individuano nelle forme di pubblicazione europea, nazionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici il momento da cui decorrono gli effetti giuridici degli atti di gara, attribuendo a tali pubblicazioni una funzione non meramente informativa, ma costitutiva.

Altro aspetto normativo particolarmente rilevante riguarda il ruolo del Responsabile unico del progetto, come definito dall’Allegato I.2 al Codice. In particolare, l’art. 6, comma 2, attribuisce al RUP competenze decisionali che non si esauriscono nella fase preparatoria, ma si estendono anche alle scelte tecniche necessarie a dare attuazione alla procedura, inclusi i profili relativi al criterio di aggiudicazione e alle sue modalità applicative.

Infine, vengono in rilievo i principi generali del Codice – in particolare quelli di trasparenza, parità di trattamento e affidamento – che fungono da parametro di legittimità tanto per l’azione della stazione appaltante quanto per il comportamento degli operatori economici.

INDICE

1
Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dal TAR
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni
