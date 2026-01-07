Blumatica Energy
Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP

Quando più versioni del disciplinare coesistono, quale vincola i concorrenti? Il TAR Lazio chiarisce il ruolo del RUP, la rilevanza della pubblicità degli atti e i limiti delle rettifiche tecniche nel nuovo Codice appalti

di Redazione tecnica - 07/01/2026

I principi espressi dal TAR

Il TAR Lazio affronta la questione muovendo da un punto fermo: la difformità denunciata va letta alla luce dell’impianto complessivo della lex specialis e delle forme di pubblicità previste dal Codice.

In primo luogo, il Collegio chiarisce che l’intervento del RUP non ha introdotto una regola nuova, ma ha operato una correzione di una contraddizione interna, rendendo coerente la formula con quanto già stabilito nel disciplinare.

Un secondo principio centrale riguarda la rilevanza giuridica delle forme di pubblicazione. Ciò che assume valore determinante non è la mera pubblicazione all’Albo pretorio, ma quella effettuata nelle sedi espressamente individuate dal Codice. Gli atti di gara pubblicati su GUUE, piattaforma di gara e Banca dati ANAC costituiscono il riferimento effettivo per gli operatori economici.

In questa prospettiva, il TAR esclude che la versione del disciplinare pubblicata unicamente all’Albo pretorio possa aver ingenerato un affidamento giuridicamente tutelabile, posto che gli operatori hanno avuto come riferimento gli atti pubblicati secondo le forme di legge.

Particolarmente significativo è poi il passaggio dedicato al ruolo del RUP, cui competono decisioni anche sugli aspetti tecnici della procedura. Ne deriva che la correzione operata rientra pienamente nella sua sfera di competenza, trattandosi di una scelta funzionale a garantire coerenza e chiarezza della lex specialis.

Peraltro, nel caso di specie, tutte le offerte economiche erano state formulate in termini di ribasso percentuale rispetto alla base d’asta, a conferma che la regola applicata dalla Commissione era chiara per tutti e che non si è determinata alcuna disparità di trattamento.

