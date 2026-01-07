Blumatica Energy
Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP

Quando più versioni del disciplinare coesistono, quale vincola i concorrenti? Il TAR Lazio chiarisce il ruolo del RUP, la rilevanza della pubblicità degli atti e i limiti delle rettifiche tecniche nel nuovo Codice appalti

di Redazione tecnica - 07/01/2026

Analisi tecnica

La pronuncia si segnala per almeno tre profili di particolare interesse operativo.

In primo luogo, viene chiarito che non ogni divergenza testuale equivale a una modifica sostanziale. Quando l’intervento del RUP elimina una contraddizione e riallinea il disciplinare alla sua ratio complessiva, si resta sul piano della rettifica tecnica, non dell’innovazione della regola di gara.

In secondo luogo, il TAR valorizza il principio di effettività della pubblicità legale: l’affidamento non può fondarsi su testi privi di effetti giuridici nei confronti della platea dei concorrenti.

Infine, assume rilievo il comportamento del concorrente, chiamato a intercettare tempestivamente eventuali discrasie mediante richieste di chiarimenti, e non a valorizzarle solo ex post, a gara conclusa.

INDICE

1
Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dal TAR
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni
