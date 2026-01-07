Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP
Quando più versioni del disciplinare coesistono, quale vincola i concorrenti? Il TAR Lazio chiarisce il ruolo del RUP, la rilevanza della pubblicità degli atti e i limiti delle rettifiche tecniche nel nuovo Codice appalti
Conclusioni
Il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione, avvenuta nel pieno rispetto delle regole previste dalla lex specialis.
La lex specialis vincolante è quella pubblicata secondo le forme previste dal Codice, non versioni isolate o non efficaci. Le rettifiche tecniche del RUP, quando eliminano contraddizioni interne e non alterano la sostanza delle regole di gara, non integrano violazioni della par condicio.
L’affidamento dell’operatore economico va valutato in concreto, anche alla luce del contenuto effettivo dell’offerta presentata, ed eventuali discrasie nei documenti di gara vanno intercettate tempestivamente, non utilizzate solo come strumento difensivo a posteriori per rimettere in discussione l’esito della gara.
Documenti Allegati
