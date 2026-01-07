deas Gestione completa successioni e volture catastali
grafill editoria tecnica
sed edilizia espositori

Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP

Quando più versioni del disciplinare coesistono, quale vincola i concorrenti? Il TAR Lazio chiarisce il ruolo del RUP, la rilevanza della pubblicità degli atti e i limiti delle rettifiche tecniche nel nuovo Codice appalti

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 07/01/2026

Conclusioni

Il ricorso è stato respinto, con conferma della legittimità dell’aggiudicazione, avvenuta nel pieno rispetto delle regole previste dalla lex specialis.

La lex specialis vincolante è quella pubblicata secondo le forme previste dal Codice, non versioni isolate o non efficaci. Le rettifiche tecniche del RUP, quando eliminano contraddizioni interne e non alterano la sostanza delle regole di gara, non integrano violazioni della par condicio.

L’affidamento dell’operatore economico va valutato in concreto, anche alla luce del contenuto effettivo dell’offerta presentata, ed eventuali discrasie nei documenti di gara vanno intercettate tempestivamente, non utilizzate solo come strumento difensivo a posteriori per rimettere in discussione l’esito della gara.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti RUP Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Rettifica atti di gara: quando conta la lex specialis e il ruolo del RUP
2
Quadro normativo di riferimento
3
I principi espressi dal TAR
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026