Le spese per l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo sono sempre detraibili? Le batterie rientrano automaticamente tra gli interventi agevolati oppure serve un collegamento specifico con l’impianto? E quali sono gli adempimenti da rispettare per non perdere il beneficio fiscale?

Su questi aspetti è intervenuto Fisco Oggi, chiarendo che la detrazione è riconosciuta anche per i sistemi di accumulo, ma solo a determinate condizioni e con precisi obblighi operativi, a partire dalla comunicazione all’ENEA.

Fotovoltaico e sistemi di accumulo: quando le spese sono detraibili

Il chiarimento nasce dalla richiesta di un contribuente che ha installato un impianto fotovoltaico dotato di sistema di accumulo e che, una volta conclusi i lavori, si è posto il problema della corretta fruizione della detrazione fiscale.

In particolare, ha chiesto se anche i costi sostenuti per il sistema di accumulo potessero rientrare tra quelli agevolabili e quali fossero gli adempimenti necessari per non perdere il beneficio.

Il quadro normativo: bonus ristrutturazioni e risparmio energetico

Il riferimento centrale è l’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, che al comma 1 individua in modo puntuale gli interventi agevolabili ai fini della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio. La norma non si limita a un principio generale, ma contiene un elenco preciso di categorie di lavori che danno diritto al beneficio.

In particolare, tra gli interventi rilevanti ai fini che qui interessano, assumono un ruolo decisivo quelli indicati alla lettera h) che includono le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riferimento all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili.

È proprio questa previsione che consente di ricondurre l’impianto fotovoltaico nell’ambito applicativo del bonus ristrutturazioni.

Accanto a questa, rilevano anche:

la lettera b), relativa agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari;

sulle singole unità immobiliari; la lettera c), che riguarda il restauro e risanamento conservativo ;

; la lettera d), riferita agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Si tratta di categorie che, nella pratica, possono coesistere con l’installazione di un impianto fotovoltaico, ma non costituiscono una condizione necessaria quando si opera nell’ambito della lettera h), che ha una propria autonomia funzionale.

Un elemento qualificante della disciplina è che l’intervento deve riguardare edifici esistenti e unità immobiliari residenziali, e che il beneficio spetta ai soggetti che detengono un diritto reale sull’immobile o ne sostengono le spese.

La detrazione è riconosciuta entro un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Va anche tenuto presente l’obbligo di trasmissione dei dati all’ENEA per gli interventi che comportano risparmio energetico, che, pur non essendo previsto direttamente dall’art. 16-bis, è oggi parte integrante del sistema di controllo e monitoraggio delle agevolazioni.

Quanto ai sistemi di accumulo, la loro riconducibilità all’agevolazione deriva proprio dalla lettera h): non essendo espressamente menzionati, vengono ammessi alla detrazione nella misura in cui risultano funzionalmente collegati all’impianto fotovoltaico e contribuiscono al risparmio energetico dell’edificio, inserendosi quindi nello stesso perimetro applicativo della norma.

Il chiarimento del Fisco

Spiega la rivista online dell’Agenzia delle Entrate che il sistema di accumulo segue, sotto il profilo fiscale, la sorte dell’impianto fotovoltaico, a condizione che sia ad esso collegato sotto il profilo funzionale.

Non si tratta quindi di un intervento autonomo, ma di una componente dell’impianto complessivo.

In questo quadro, ci sono tre aspetti che nella pratica fanno la differenza.

Integrazione tra impianto e sistema di accumulo

La detrazione spetta anche per le batterie di accumulo quando queste sono installate contestualmente o comunque risultano integrate nell’impianto fotovoltaico. Il presupposto è che l’intervento sia unitario e finalizzato al risparmio energetico dell’immobile.

Obbligo di comunicazione all’ENEA

Un passaggio spesso sottovalutato riguarda la trasmissione dei dati all’ENEA, che deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo.

Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, l’obbligo riguarda gli interventi con data di fine lavori a partire dal 1° gennaio 2019. Si tratta di un adempimento essenziale, che incide direttamente sulla possibilità di fruire della detrazione.

Misura della detrazione e limiti di spesa

Sotto il profilo economico, la detrazione segue le regole del bonus ristrutturazioni, ma per effetto delle disposizioni vigenti per il 2025 e il 2026 la misura dell’agevolazione varia in funzione della destinazione dell’immobile.

In particolare, spetta una detrazione del 50%, con limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sulla stessa.

Negli altri casi in cui l’agevolazione è ammessa, la detrazione scende invece al 36%, fermo restando il medesimo limite massimo di 96.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e, nel caso dell’impianto fotovoltaico con batteria, si applica anche al sistema di accumulo purché questo risulti integrato o funzionalmente collegato all’impianto principale.

Fotovoltaico e accumulo: cosa fare per ottenere la detrazione

Il sistema di accumulo può rientrare pienamente tra le spese detraibili, ma solo se viene correttamente inquadrato come parte integrante dell’impianto fotovoltaico. È questo il punto che emerge con maggiore chiarezza dal chiarimento del Fisco e che, nella pratica, evita gli errori più frequenti.

A fare davvero la differenza non è tanto la tipologia di intervento, quanto il rispetto delle condizioni operative quali il collegamento funzionale tra impianto e batterie, la corretta qualificazione dell’intervento e, soprattutto, gli adempimenti successivi alla fine lavori.

La comunicazione all’ENEA entro 90 giorni resta un passaggio da non sottovalutare, così come l’attenzione alla misura della detrazione applicabile, che varia in funzione della destinazione dell’immobile.