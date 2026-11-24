L'art. 5 del D.L. n. 63/2024, convertito dalla Legge n. 101/2024, ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, limitando l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole, ma ha salvaguardato le iniziative per le quali fossero già state avviate le procedure amministrative necessarie al rilascio dei titoli autorizzativi.

Tali restrizioni si applicano anche ai progetti già sottoposti ad autorizzazione? E cosa accade quando, durante l'istruttoria, le osservazioni della Soprintendenza rendono necessario modificare il progetto e riconvocare la conferenza di servizi?

La questione diventa più complessa quando l'istruttoria prosegue dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e il progetto iniziale viene modificato, perché è necessario stabilire se la procedura conservi la propria continuità oppure se le modifiche intervenute impongano di applicare la normativa sopravvenuta.

A intervenire al riguardo è il Consiglio di Stato con la sentenza 20 novembre 2026, n. 8506, pronunciandosi su un'autorizzazione unica rilasciata per un impianto fotovoltaico in area agricola, la cui configurazione era stata modificata durante la conferenza di servizi per recepire le osservazioni della Soprintendenza.

Impianto fotovoltaico in area agricola: il caso esaminato

La controversia nasce dall'autorizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 9 MW, per il quale la società proponente aveva presentato nell'ottobre 2023 un'istanza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, individuando un'area in parte agricola e in parte destinata alla trasformazione produttiva.

Il Comune aveva espresso parere negativo, contestando la localizzazione dell'intervento per la presenza di terreni agricoli, di un corso d'acqua sottoposto a tutela paesaggistica e di vincoli legati al rischio idraulico, mentre la conferenza di servizi si era inizialmente conclusa con una valutazione favorevole.

A modificare il percorso autorizzativo era stato il parere della Soprintendenza, acquisito oltre il termine assegnato, che aveva ritenuto incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica la parte settentrionale dell'impianto, ammettendone invece la realizzazione nella porzione maggiormente prossima agli insediamenti produttivi.

L'amministrazione procedente aveva quindi riconvocato la conferenza, durante la quale la società aveva accettato di eliminare i pannelli previsti nell'area esclusa dal parere favorevole e di ricollocarli in un'altra porzione di terreno. Il procedimento si era concluso nel luglio 2024 con il rilascio dell'autorizzazione unica, nonostante la persistente opposizione del Comune, che contestava anche l'applicazione della disciplina precedente dopo l'entrata in vigore delle nuove restrizioni.

Fotovoltaico in area agricola: le nuove restrizioni si applicano ai procedimenti già avviati?

La disciplina transitoria contenuta nell'art. 5, comma 2, del D.L. n. 63/2024, nella formulazione risultante dalla conversione con Legge n. 101/2024, esclude l'applicazione del nuovo art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 199/2021 ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie per ottenere i titoli relativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti e delle opere connesse, comprese quelle di valutazione ambientale, oppure fosse già stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Secondo il Comune, la riapertura della conferenza di servizi e le modifiche apportate all'impianto avrebbero dovuto essere considerate come l'avvio di un nuovo procedimento, al quale applicare le limitazioni sopravvenute, nonostante l'istanza originaria fosse stata presentata diversi mesi prima.

Il Consiglio di Stato ha escluso questa interpretazione, rilevando che il legislatore ha individuato nella data di avvio della procedura il criterio per stabilire quale disciplina applicare, senza attribuire alla successiva riconvocazione della conferenza di servizi l'effetto di modificare il regime sostanziale del progetto.

La salvaguardia dei procedimenti pendenti risponde infatti alla scelta di non penalizzare gli operatori che avevano già sviluppato e presentato le proprie iniziative in assenza delle nuove limitazioni, evitando che il cambiamento normativo potesse compromettere il completamento delle istruttorie.

Nella vicenda esaminata, la riconvocazione della conferenza non aveva interrotto il procedimento originario, ma aveva consentito di valutarne una diversa configurazione, concordata con la società proponente per migliorare l'inserimento paesaggistico dell'impianto. Non vi erano quindi ragioni per assoggettare l'intervento alle restrizioni introdotte mentre l'istruttoria era ancora in corso.

Questo non significa che qualsiasi modifica progettuale consenta di conservare automaticamente il regime precedente, poiché la pronuncia riguarda variazioni intervenute nell'ambito dello stesso procedimento e non affronta il diverso caso di interventi modificati al punto da richiedere una nuova procedura autorizzativa.

Parere tardivo della Soprintendenza: quali effetti sulla conferenza di servizi?

La modifica dell'impianto era stata determinata da un parere della Soprintendenza pervenuto quando era già scaduto il termine assegnato per l'espressione delle determinazioni amministrative, con conseguente formazione dell'assenso senza condizioni previsto dall'art. 14-bis, comma 4, della Legge n. 241/1990.

Il parere successivamente acquisito era dunque inefficace ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della stessa legge, ma l'amministrazione procedente aveva comunque deciso di sottoporlo alla conferenza di servizi, consentendo alla società proponente di valutare le modifiche suggerite.

I giudici hanno ritenuto legittima questa scelta, distinguendo l'inefficacia del parere dalla possibilità di considerarne le osservazioni tecniche, che non erano state imposte al proponente come prescrizioni vincolanti, ma avevano portato all'individuazione di una soluzione condivisa.

La società aveva infatti accettato spontaneamente di rinunciare alla porzione dell'impianto giudicata incompatibile con la tutela paesaggistica, ottenendo l'autorizzazione di un progetto che, rispetto a quello originario, presentava minori interferenze con il territorio. L'amministrazione procedente poteva pertanto utilizzare le valutazioni tecniche contenute nel parere tardivo per orientare le successive determinazioni, senza restituire efficacia a un atto che, per effetto del decorso dei termini, non era più in grado di produrre gli effetti previsti dalla legge.

Fotovoltaico in area agricola: destinazione urbanistica e vincoli paesaggistici

Esclusa l'applicazione delle restrizioni sopravvenute, la localizzazione dell'impianto doveva essere valutata secondo l'art. 12, comma 7, del D.Lgs. n. 387/2003, che consentiva la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili anche nelle zone classificate agricole, ferma restando la tutela delle attività agricole, della biodiversità e del paesaggio rurale.

La destinazione agricola non costituiva quindi un impedimento automatico, anche perché l'autorizzazione unica, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico. Nel caso esaminato, inoltre, erano state considerate le condizioni dei terreni, interessati da contaminazione da PCB e da limitazioni all'utilizzo agricolo, mentre non era stata contestata la loro riconducibilità alle aree idonee previste dall'art. 20, comma 8, lettera c-ter), del D.Lgs. n. 199/2021, per la vicinanza agli insediamenti produttivi.

Neppure il vincolo paesaggistico derivante dalla prossimità a un corso d'acqua, previsto dall'art. 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42/2004, comportava necessariamente il divieto di realizzare l'impianto, essendo stata effettuata una valutazione delle interferenze con gli elementi tutelati, dalla quale erano derivate le modifiche richieste dalla Soprintendenza.

La scelta di escludere i pannelli dalla porzione paesaggisticamente più sensibile, mantenendo l'intervento nelle aree maggiormente prossime agli insediamenti produttivi, era stata ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità, anche alla luce delle indicazioni della pianificazione energetica regionale, che non prevedevano un divieto assoluto per gli impianti nelle fasce tutelate dei corsi d'acqua.

Quanto al rischio idraulico, il progetto autorizzato ricadeva nella fascia C del Piano di assetto idrogeologico e aveva ottenuto una valutazione favorevole, subordinata alla presentazione, prima dell'inizio dei lavori, di una relazione tecnica che attestasse l'assenza di ostacoli al deflusso delle acque di esondazione, considerando una piena con tempo di ritorno di duecento anni.

Nuove restrizioni e modifiche progettuali: gli effetti sulle autorizzazioni

La data di avvio delle procedure amministrative resta il riferimento per applicare la salvaguardia prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 63/2024, anche quando l'istruttoria prosegua dopo l'entrata in vigore delle nuove restrizioni e richieda ulteriori valutazioni o modifiche al progetto.

La riconvocazione della conferenza di servizi non determina, da sola, l'applicazione della normativa sopravvenuta, mentre per le modifiche progettuali rilevano la continuità del procedimento e le caratteristiche dell'intervento originariamente sottoposto ad autorizzazione.

Nel caso esaminato, le osservazioni della Soprintendenza avevano consentito di correggere la localizzazione dei pannelli e ridurre le interferenze paesaggistiche, senza trasformare l'iniziativa in un nuovo progetto. L'autorizzazione poteva quindi essere rilasciata secondo la disciplina precedente, sulla base delle valutazioni territoriali e delle prescrizioni formulate durante l'istruttoria.