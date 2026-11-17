La classificazione di un terreno come area idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili può convivere con una valutazione negativa sulla possibilità di realizzare un impianto fotovoltaico? La questione nasce dalla diversa funzione delle norme che individuano le aree idonee e delle disposizioni che tutelano le caratteristiche paesaggistiche, archeologiche e produttive del territorio, soprattutto quando l’intervento interessa terreni agricoli per i quali sono previste specifiche limitazioni.

Con la sentenza 23 settembre 2026, n. 7055, il Consiglio di Stato ha affrontato il problema riformando una decisione del TAR che aveva annullato il diniego opposto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in un’area qualificata come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021.

Il contrasto tra i due giudici ha riguardato il valore da attribuire a questa qualificazione e, soprattutto, la possibilità di riconoscere prevalenza alle ragioni di tutela emerse durante il procedimento autorizzativo, senza che ciò si traduca in una sostanziale disapplicazione della disciplina statale sulle aree idonee.

Il diniego dell’autorizzazione per un impianto fotovoltaico in area idonea

La controversia ha avuto origine da una procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata per realizzare un impianto fotovoltaico a terra della potenza in immissione di circa 5 MW per il quale l’amministrazione comunale aveva negato l’autorizzazione paesaggistica e impedito l’avvio dei lavori, richiamando i pareri negativi della Soprintendenza e della Commissione locale per il paesaggio, oltre alla disciplina regionale che individuava specifiche condizioni di non idoneità per i terreni agricoli dotati di impianti irrigui finanziati con risorse pubbliche.

La società proponente ha contestato i provvedimenti sostenendo che l’area rientrasse tra quelle considerate idonee dalla normativa statale e che, in applicazione dell’art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, il parere della Soprintendenza dovesse essere considerato obbligatorio ma non vincolante.

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il Comune avesse attribuito un peso determinante alle valutazioni negative senza considerare adeguatamente la qualificazione legislativa dell’area e senza effettuare un effettivo bilanciamento degli interessi tra la tutela paesaggistica e la produzione di energia rinnovabile.

Il Consiglio di Stato ha invece condiviso le ragioni dell’amministrazione comunale, riconoscendo che il diniego era sostenuto da una valutazione delle caratteristiche del territorio e del progetto che il giudice di primo grado non aveva correttamente considerato.

Aree idonee per impianti FER: cosa prevedono gli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 199/2021

Nella ricostruzione di Palazzo Spada, l’art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021, applicabile alla controversia in ragione della data di presentazione del progetto, individua alcune categorie di aree considerate idonee ex lege, in attesa della loro identificazione da parte delle Regioni secondo il sistema previsto dal medesimo decreto.

La classificazione legislativa favorisce la localizzazione degli impianti FER e consente l’applicazione delle semplificazioni autorizzative previste dall’art. 22, ma non comporta che ogni progetto debba essere necessariamente autorizzato.

Il Collegio ha richiamato il proprio orientamento, già espresso nelle sentenze n. 813/2026 e n. 1099/2026, secondo cui l’idoneità stabilita sulla base di criteri generali non esaurisce la valutazione degli interessi coinvolti, che deve essere svolta nel procedimento amministrativo tenendo conto delle condizioni territoriali e delle caratteristiche dell’intervento.

La qualificazione legislativa dell’area rimane quindi ferma, ma non impedisce all’amministrazione di esprimersi negativamente sul progetto quando dall’istruttoria emergano ragioni ostative legate alle caratteristiche dell’intervento e del territorio.

La decisione negativa richiede però una motivazione rafforzata, perché l’amministrazione deve spiegare quali caratteristiche del progetto o del territorio giustifichino una conclusione diversa da quella suggerita dalla classificazione legislativa.

Fotovoltaico sui terreni agricoli irrigui: i limiti della disciplina regionale

La controversia ha coinvolto anche la disciplina adottata dall’Amministrazione regionale, che aveva individuato tra le aree non idonee agli impianti fotovoltaici tradizionali i terreni agricoli irrigui dotati di infrastrutture realizzate con finanziamenti pubblici, ammettendo invece gli impianti agrivoltaici.

Il TAR ha ritenuto che queste disposizioni fossero state superate da una successiva deliberazione che aveva introdotto ulteriori criteri per favorire la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili.

Il Consiglio di Stato ha escluso questa interpretazione, rilevando che il nuovo provvedimento aveva eliminato soltanto alcune prescrizioni relative alle distanze e alle fasce di rispetto, mantenendo invece le disposizioni riguardanti la tutela dei terreni agricoli irrigui.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto questa disciplina rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché non vieta indiscriminatamente l’installazione di impianti fotovoltaici, ma attribuisce valore alla presenza di infrastrutture irrigue finanziate con risorse pubbliche e alla possibilità di conservare la destinazione agricola dei terreni.

Il Collegio ha ritenuto ragionevole che la presenza di infrastrutture irrigue finanziate con risorse pubbliche possa giustificare una valutazione sfavorevole rispetto a un impianto tradizionale che renda impossibile l’utilizzazione agricola del terreno, distinguendo questa situazione da quella degli impianti agrivoltaici, progettati per consentire la coesistenza tra produzione energetica e attività agricola.

La non idoneità individuata dalla Regione non equivale comunque a un divieto automatico, secondo il principio richiamato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 134/2025.

Autorizzazione paesaggistica per impianti FER: il parere non vincolante della Soprintendenza

Un ulteriore motivo di contrasto tra TAR e Consiglio di Stato ha riguardato il valore del parere della Soprintendenza.

L’art. 22, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 199/2021, nella versione applicabile al procedimento, stabilisce che nei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti FER localizzati in aree idonee il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante.

Il TAR ha ritenuto che il Comune avesse recepito acriticamente il giudizio negativo della Soprintendenza, senza svolgere una propria valutazione degli interessi coinvolti.

Il Consiglio di Stato ha invece precisato che il carattere non vincolante del parere attribuisce all’amministrazione la facoltà di discostarsene, ma non le impone di mettere in discussione valutazioni tecniche che ritiene condivisibili.

Nel caso esaminato, il Comune aveva aderito alle motivazioni della Soprintendenza, peraltro coerenti con quelle espresse dalla Commissione locale per il paesaggio, e il Collegio non ha ravvisato elementi dai quali desumere un’adesione acritica alle valutazioni negative.

Neppure l’errata qualificazione del parere come vincolante, contenuta nella richiesta iniziale del Comune, è stata ritenuta sufficiente a determinare l’illegittimità del diniego, considerato che i provvedimenti conclusivi avevano fatto proprie le ragioni espresse dall’amministrazione statale.

Impianti fotovoltaici e vincoli paesaggistici: valutazione dell’impatto visivo e del rischio archeologico

Il Consiglio di Stato ha esaminato anche le motivazioni del parere negativo, che il TAR aveva giudicato in parte generiche o contraddittorie.

La Soprintendenza aveva descritto le caratteristiche dell’impianto, la sua estensione e le opere di connessione, evidenziando come l’intervento avrebbe modificato il paesaggio agricolo tutelato, con effetti sulle visuali percepibili dai percorsi storici e dalle infrastrutture presenti nel territorio.

Il giudice di primo grado aveva ravvisato una contraddizione nel fatto che il parere riconoscesse la presenza di capannoni e altri manufatti, sostenendo al tempo stesso che il nuovo impianto avrebbe introdotto un elemento estraneo al paesaggio esistente.

Palazzo Spada ha respinto questa lettura, osservando che la presenza di insediamenti produttivi non impedisce di valutare negativamente un intervento diverso per dimensioni, collocazione ed impatto visivo, soprattutto quando la trasformazione interessa una porzione di territorio ancora caratterizzata dall’utilizzazione agricola.

Anche le osservazioni relative al rischio archeologico sono state ritenute adeguatamente sostenute dalle risultanze istruttorie, poiché la Soprintendenza aveva richiamato ricognizioni e ritrovamenti documentati nell’area, mentre la società non aveva fornito elementi sufficienti a escludere il rischio di danneggiamento delle strutture presenti nel sottosuolo.

Quanto all’effetto cumulo, il Collegio ha condiviso il rilievo del TAR secondo cui la valutazione non può comprendere impianti ancora privi di autorizzazione, dei quali non è certa la realizzazione, ma ha considerato tale elemento accessorio rispetto alle altre motivazioni, ritenute sufficienti a sostenere il diniego.

Quando è legittimo negare l’autorizzazione a un impianto fotovoltaico

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello del Comune, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso della società proponente.

La qualificazione di un’area come idonea non rende automaticamente assentibile qualsiasi impianto, poiché il procedimento autorizzativo conserva la funzione di verificare la compatibilità del progetto con le caratteristiche del territorio e con gli interessi pubblici tutelati.

Allo stesso tempo, l’amministrazione non può utilizzare la disciplina regionale, i regolamenti comunali o la pianificazione paesaggistica per introdurre divieti generalizzati che privino di efficacia la classificazione prevista dalla normativa statale.

Nel caso esaminato, il diniego è stato ritenuto legittimo perché sostenuto da una pluralità di elementi riferiti allo specifico contesto territoriale, dalla presenza di terreni irrigui finanziati con risorse pubbliche alla tutela delle produzioni agricole di qualità, fino alle valutazioni paesaggistiche e archeologiche espresse dalla Soprintendenza.

Per la progettazione degli impianti fotovoltaici, la verifica dell’idoneità dell’area rimane quindi un passaggio preliminare che non esaurisce l’esame delle condizioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, soprattutto quando il progetto interessa terreni agricoli sottoposti a vincoli e caratterizzati da particolari esigenze di tutela.

La pronuncia, riferita a un procedimento avviato nel 2023 e disciplinato dagli artt. 20 e 22 del D.Lgs. n. 199/2021, conferma che l’idoneità dell’area non esaurisce le verifiche necessarie per autorizzare un impianto fotovoltaico. La possibilità di opporre un diniego rimane però legata alle caratteristiche del progetto e del territorio, che l’amministrazione deve valutare e motivare senza trasformare le esigenze di tutela in divieti generalizzati.

Fotovoltaico in aree idonee: le domande più frequenti

Un impianto fotovoltaico in area idonea può essere vietato?

Sì. La qualificazione di un'area come idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 non garantisce automaticamente l'autorizzazione dell'impianto. L'amministrazione può negarla quando emergano ragioni ostative legate alle caratteristiche del progetto e del territorio, purché sostenute da un'istruttoria adeguata e da una motivazione rafforzata.

Il parere negativo della Soprintendenza è vincolante nelle aree idonee?

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021, nella disciplina applicata dalla sentenza, il parere è obbligatorio ma non vincolante. L'amministrazione può discostarsene, ma può anche condividerne le valutazioni e utilizzarle per motivare il diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

La classificazione di un’area come idonea prevale sui vincoli paesaggistici?

Non automaticamente. L’idoneità prevista dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 non elimina i vincoli paesaggistici né impedisce all’amministrazione di valutare le caratteristiche del territorio. Il diniego rimane possibile quando le ragioni di tutela siano adeguatamente documentate e motivate, senza attribuire ai vincoli un’efficacia preclusiva generalizzata.