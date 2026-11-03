Il fotovoltaico italiano continua a crescere, con oltre 2 milioni di impianti in esercizio e una potenza installata che, alla fine del 2025, ha raggiunto 43,7 GW. A fronte di un incremento del 18% della capacità complessiva rispetto all'anno precedente, il settore registra però un rallentamento delle nuove installazioni, soprattutto nel segmento degli impianti di piccola taglia, mentre aumenta il contributo di quelli di maggiori dimensioni.

La conferma arriva dal Rapporto statistico Solare Fotovoltaico 2025 pubblicato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che aggiorna al 31 dicembre 2025 i dati sulla diffusione degli impianti in Italia, sulla produzione elettrica, sull'autoconsumo e sui sistemi di accumulo, analizzando anche la distribuzione della capacità installata tra le diverse regioni e i principali settori economici.

Il documento, elaborato integrando le informazioni del sistema GAUDÌ di Terna e degli archivi del GSE, descrive un mercato nel quale la crescita della potenza non procede più di pari passo con quella del numero degli impianti: nel 2025, infatti, le nuove attivazioni sono diminuite del 24% rispetto al 2024, mentre la potenza entrata in esercizio ha registrato una flessione di appena il 2%, grazie soprattutto all'aumento delle installazioni superiori a 1 MW.

Fotovoltaico 2025: potenza installata e andamento delle nuove installazioni

Al 31 dicembre 2025 risultano in esercizio 2.090.496 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 43.687 MW, contro i 37.002 MW dell'anno precedente. La distribuzione del parco nazionale continua a essere dominata dalle installazioni di piccola taglia, con gli impianti inferiori a 10 kW che rappresentano l'85% del numero complessivo, pur concentrando soltanto il 20% della capacità installata.

Nel corso dell'anno sono entrati in esercizio 211.799 nuovi impianti, per 6.520 MW, a fronte dei 280.425 impianti e dei 6.664 MW registrati nel 2024. La contrazione ha interessato soprattutto le classi inferiori a 30 kW, mentre la potenza installata attraverso impianti superiori a 1 MW è aumentata di circa il 17%, arrivando a rappresentare oltre la metà della nuova capacità nazionale.

Gli impianti superiori a 10 MW hanno contribuito da soli per circa 1.690 MW, pari a oltre il 26% della potenza entrata in esercizio nel 2025, mentre la taglia media delle nuove installazioni è passata da 23,8 a 30,8 kW, con un incremento del 29,5%.

La riduzione del numero degli impianti non si è quindi tradotta in un'analoga diminuzione della capacità produttiva aggiunta, che rimane sostanzialmente sui livelli del 2024 grazie al maggiore peso delle installazioni medio-grandi.

Potenza fotovoltaica per regione: la classifica e gli incrementi del 2025

La Lombardia mantiene il primato nazionale per potenza fotovoltaica installata, con 5.740 MW, pari al 13,1% del totale, seguita dal Veneto con 4.325 MW, dal Lazio con 4.131 MW, dalla Puglia con 4.082 MW e dall'Emilia-Romagna con 4.081 MW.

Il confronto con il 2024 mostra tuttavia ritmi di crescita differenti, con incrementi particolarmente elevati nel Centro e nel Mezzogiorno. In Sicilia la potenza è aumentata del 38%, passando da 2.674 a 3.697 MW, mentre nel Lazio la crescita ha raggiunto il 25%; seguono Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, entrambe con un incremento del 21%.

Considerando la potenza in rapporto alla popolazione residente, la media nazionale raggiunge 741 W per abitante, mentre i valori più elevati si registrano in Sardegna e Basilicata, entrambe intorno a 1,3 kW per abitante, seguite da Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Fotovoltaico a terra: potenza installata e superficie occupata

Alla fine del 2025 la potenza degli impianti fotovoltaici a terra ha raggiunto 14.296 MW, con un incremento del 23% rispetto all'anno precedente, rappresentando il 33% della capacità nazionale. I restanti 29.391 MW, pari al 67%, sono invece associati a installazioni su edifici, coperture, pensiline, serre e altre superfici.

La crescita degli impianti a terra è ancora più evidente considerando le nuove installazioni, la cui incidenza sulla potenza entrata in esercizio durante l'anno è passata dal 7% del 2021 al 41% del 2025. Nel Lazio il 62% della capacità regionale è associato a impianti a terra, percentuale che raggiunge il 61% in Puglia, il 57% in Basilicata e il 55% in Sicilia.

La superficie complessivamente occupata dagli impianti a terra è stimata dal GSE in circa 21.000 ettari, concentrati per circa la metà tra Puglia, Lazio e Sicilia. All'aumento della capacità installata si accompagna però una progressiva riduzione della superficie necessaria per ogni megawatt realizzato, con un valore mediano che, per il campione di impianti analizzato, è passato da circa 1,75 ettari per MW negli anni del Conto Energia a circa 1 ettaro per MW negli impianti più recenti.

Produzione fotovoltaica 2025: 45 TWh e crescita del 25%

Nel 2025 gli impianti fotovoltaici italiani hanno prodotto complessivamente 45.001 GWh di energia elettrica, contro i 35.993 GWh dell'anno precedente, con un incremento del 25%. Il solare ha così contribuito al 34% della produzione nazionale da fonti rinnovabili e a oltre il 16% della produzione elettrica complessiva italiana.

La Puglia mantiene il primato regionale con 5.168 GWh, pari all'11,4% del totale, seguita dalla Lombardia con 5.061 GWh e dal Lazio con 4.947 GWh. La produzione è aumentata in tutte le regioni, con variazioni particolarmente elevate nel Lazio (+55,4%) e in Friuli-Venezia Giulia (+43,8%), mentre il mese più produttivo dell'anno è stato giugno, con circa 5,7 TWh.

Gli incrementi registrati dipendono sia dalla maggiore capacità installata che dalle condizioni meteorologiche e dal periodo effettivo di funzionamento degli impianti, considerando che quelli entrati in esercizio durante il 2025 non hanno necessariamente contribuito alla produzione per tutti i dodici mesi.

Autoconsumo e settori di utilizzo: residenziale, industria e terziario

L'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici e utilizzata direttamente dai produttori ha raggiunto nel 2025 12.415 GWh, pari a circa il 28% della produzione netta nazionale. Considerando esclusivamente gli impianti che effettuano autoconsumo, la quota sale al 52,2% della rispettiva produzione netta, con i valori assoluti più elevati registrati in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Le statistiche del GSE riguardano l'autoconsumo fisico, ossia la quota di energia utilizzata direttamente dal produttore senza essere immessa nella rete, e non comprendono quindi le forme di autoconsumo diffuso, come quelle associate alle comunità energetiche rinnovabili.

Quanto alla distribuzione tra i settori economici, il residenziale concentra oltre 1,78 milioni di impianti, pari a circa l'85% del totale nazionale, per una potenza complessiva di 9.605 MW. Il primato in termini di capacità spetta invece all'industria, con 21.305 MW, pari al 48,8% della potenza nazionale, seguita dal terziario con 9.004 MW e dall'agricoltura con 3.773 MW.

Nel dato industriale sono compresi anche gli impianti destinati alla produzione di energia elettrica, ai quali sono associati circa 12,4 GW, mentre per la pubblica amministrazione il rapporto censisce circa 26.000 installazioni, con una potenza complessiva prossima a 1 GW.

Sistemi di accumulo fotovoltaico: numero, capacità e diffusione

Infine, al 31 dicembre 2025 risultano installati in Italia 884.191 sistemi di accumulo collegati a impianti fotovoltaici, per una capacità complessiva di 10.992 MWh e una potenza fotovoltaica associata di 6.774 MW. Rispetto al 2024, sia il numero dei sistemi che la capacità di stoccaggio sono aumentati del 20%.

La diffusione riguarda prevalentemente il settore residenziale, che concentra circa il 95% dei sistemi censiti, mentre il 47% degli impianti domestici risulta associato a un accumulo. Considerando l'intero parco fotovoltaico nazionale, circa il 42% degli impianti dispone di un sistema di stoccaggio, sebbene la potenza associata rappresenti soltanto il 16% della capacità complessiva.

La Lombardia mantiene il primato per numero di sistemi installati, con 149.828 unità, seguita dal Veneto con 104.625 e dall'Emilia-Romagna con 81.908. Le statistiche non comprendono i sistemi di accumulo autonomi, o stand-alone, ma esclusivamente quelli associati agli impianti fotovoltaici.

Dati fotovoltaici GSE: da novembre 2026 i report mensili

A partire da novembre 2026, il GSE avvierà la pubblicazione di report mensili dedicati al fotovoltaico, con informazioni sulla consistenza degli impianti suddivise per regione, classe dimensionale e settore di attività, aggiornate a circa 4-6 settimane dalla conclusione del periodo di riferimento.

Il Rapporto statistico Solare Fotovoltaico 2025 è disponibile nella sezione Statistiche del sito istituzionale del GSE, mentre parte dei dati può essere consultata anche attraverso la Piattaforma di monitoraggio del PNIEC.