Le limitazioni all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici sono costituzionalmente legittime. A confermarlo è la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 184 del 5 novembre 2026, si è nuovamente pronunciata sul divieto introdotto dal Decreto Agricoltura, ribadendo che la promozione delle energie rinnovabili deve necessariamente confrontarsi con la tutela del suolo agricolo e con l’esigenza di preservarne la destinazione produttiva.

La Consulta ha così dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, richiamando l’orientamento già espresso con la sentenza n. 127/2026 e soffermandosi su alcuni aspetti particolarmente rilevanti per gli operatori del settore: la distinzione tra impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici, il valore della classificazione urbanistica dei terreni rispetto al loro effettivo utilizzo e la compatibilità delle limitazioni nazionali con gli obiettivi europei di sviluppo delle fonti rinnovabili.

La pronuncia interviene, peraltro, in un quadro normativo profondamente modificato dal D.L. n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026, che ha trasferito la disciplina delle aree idonee nell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024, mantenendo specifiche restrizioni per il fotovoltaico a terra nelle zone agricole.

Fotovoltaico a terra nelle aree agricole: il divieto del Decreto Agricoltura

La disciplina al centro della controversia è stata introdotta dall’art. 5 del D.L. n. 63/2024, convertito dalla Legge n. 101/2024, che ha inserito il comma 1-bis nell’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, limitando l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici.

La disposizione ha consentito queste installazioni esclusivamente in alcune delle aree individuate dal comma 8 dello stesso art. 20, comprendendo, tra le altre, determinate cave e discariche, nonché gli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione di impianti esistenti, purché senza incremento della superficie occupata.

Sono state inoltre previste deroghe al divieto per i progetti finalizzati alla costituzione di comunità energetiche rinnovabili, per quelli collegati agli investimenti del PNRR e del Piano nazionale complementare e per gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Il comma 2 dell’art. 5 ha introdotto una disciplina transitoria a tutela dei progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, fosse già stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie al rilascio dei titoli autorizzativi, comprese quelle ambientali, oppure fosse già stato ottenuto almeno uno dei titoli richiesti.

Su questa disciplina si è innestato il D.M. 21 giugno 2024, relativo all’individuazione delle superfici e delle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che ha demandato alle Regioni anche l’individuazione delle aree agricole interessate dal divieto.

Il ricorso al TAR Lazio e le questioni di legittimità costituzionale

La vicenda è nata dall’impugnazione del D.M. 21 giugno 2024 da parte di alcune società operanti nel settore delle energie rinnovabili, che hanno contestato le limitazioni introdotte per gli impianti fotovoltaici a terra, ritenendole incompatibili con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

Il TAR Lazio, sezione terza, ha condiviso i dubbi sulla legittimità della disciplina e, con cinque distinti provvedimenti, ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni relative all’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 63/2024, all’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 199/2021 e all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024.

Secondo il giudice amministrativo, il divieto avrebbe sottratto alla realizzazione di impianti fotovoltaici una parte particolarmente estesa del territorio nazionale, con possibili conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia di energie rinnovabili.

Un ulteriore profilo di censura ha riguardato la scelta di subordinare l’installazione degli impianti alla sola destinazione urbanistica agricola, senza considerare l’effettivo utilizzo dei terreni, la qualità delle colture o l’eventuale stato di abbandono e degrado delle aree interessate.

Le questioni hanno così coinvolto gli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione alla direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, e alla normativa europea in materia di energia e clima.

Fotovoltaico a terra e agrivoltaico: i confini del divieto nelle aree agricole

Nell’esaminare le questioni, la Corte costituzionale ha richiamato la sentenza n. 127/2026, con la quale aveva già riconosciuto la legittimità delle limitazioni introdotte dal Decreto Agricoltura, precisando che il divieto riguarda esclusivamente gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Rimane quindi possibile utilizzare le superfici agricole per la produzione di energia solare mediante impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra, purché la configurazione dell’installazione permetta di preservare la continuità delle attività colturali e agropastorali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile.

A questa possibilità si aggiungono le eccezioni previste dalla disciplina originaria, attraverso le quali il legislatore ha mantenuto l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in determinate categorie di aree e per specifiche finalità.

Rimane tuttavia aperta la questione relativa ai progetti agrivoltaici che non rientrano nella categoria degli impianti avanzati. Alcune delle società coinvolte nel giudizio avevano infatti chiesto di precisare se tali installazioni dovessero necessariamente essere ricomprese nel divieto, sostenendo che la distinzione tra fotovoltaico tradizionale e agrivoltaico non potesse dipendere esclusivamente dalla denominazione attribuita al progetto.

La Consulta ha ricordato, al riguardo, che la qualificazione delle singole installazioni spetta all’amministrazione competente e, in caso di controversia, al giudice, ai quali è affidata la verifica delle caratteristiche dell’impianto e della sua riconducibilità alle fattispecie disciplinate dalla legge.

Tutela del suolo agricolo e sviluppo delle rinnovabili: il bilanciamento costituzionale

Quanto alla presunta irragionevolezza e sproporzione del divieto, la Corte ha osservato che la tutela del suolo agricolo e la promozione delle energie rinnovabili perseguono finalità ambientali strettamente collegate, il cui bilanciamento richiede valutazioni riservate alla discrezionalità del legislatore.

La produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta un interesse particolarmente rilevante, anche alla luce degli impegni europei sulla riduzione delle emissioni, senza tuttavia beneficiare di una prevalenza automatica rispetto alla salvaguardia delle attività agricole e della capacità produttiva dei terreni.

Le limitazioni introdotte dal Decreto Agricoltura rispondono all’esigenza di preservare il suolo agricolo, bene limitato e non riproducibile, evitando che l'installazione di moduli a terra possa compromettere la continuità della produzione agricola. Ragionevole, secondo la Consulta, anche la scelta di indirizzare gli operatori verso impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente sollevati, poiché questa configurazione permette di conciliare la produzione energetica con la permanenza delle attività agricole.

La maggiore onerosità di tali soluzioni, pur potendo essere valutata dal legislatore nell'ambito delle politiche di settore, non è sufficiente a rendere sproporzionate le limitazioni, considerato il rilievo costituzionale degli interessi ambientali tutelati.

Terreni agricoli abbandonati o degradati: conta la classificazione urbanistica

Un altro aspetto affrontato dai giudici delle leggi riguarda l’applicazione del divieto ai terreni che, pur essendo classificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, non vengono effettivamente coltivati oppure versano in condizioni di abbandono o degrado.

Il TAR ha ritenuto irragionevole una disciplina che attribuisce valore determinante alla destinazione urbanistica, senza consentire di valutare l’effettiva vocazione agricola delle singole aree.

La Corte costituzionale ha respinto questa censura, riconoscendo la legittimità del riferimento a un criterio giuridico oggettivo e stabile, quale la classificazione urbanistica, anziché a circostanze fattuali suscettibili di modificarsi nel tempo.

La temporanea inutilizzazione di un terreno, così come il suo stato di degrado, non ne cancella la potenziale destinazione agricola, che può essere recuperata anche attraverso future attività colturali. La protezione riconosciuta dalla normativa comprende, inoltre, la possibilità che i fondi vengano destinati in futuro a colture di pregio, senza limitarsi alla conservazione delle produzioni agricole già esistenti.

Per l’applicazione del divieto rileva quindi la destinazione agricola impressa dagli strumenti urbanistici, indipendentemente dall’effettiva coltivazione del terreno, fermo restando il sistema delle deroghe espressamente previsto dalla legge.

Divieto di fotovoltaico a terra e obiettivi europei sulle energie rinnovabili

Le censure hanno interessato anche il presunto contrasto tra la disciplina nazionale e gli obblighi europei di incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, richiamati dal TAR Lazio attraverso gli artt. 11 e 117 della Costituzione.

Secondo il giudice rimettente, la riduzione delle superfici disponibili per gli impianti fotovoltaici avrebbe potuto ostacolare il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e compromettere il percorso di transizione energetica delineato dalla normativa europea.

Per sostenere l'illegittimità costituzionale delle limitazioni, tuttavia, sarebbe stato necessario dimostrare che le possibilità di produzione di energia solare ancora consentite dalla normativa risultassero insufficienti rispetto agli obiettivi europei. Il TAR non ha fornito elementi idonei a dimostrare questa circostanza, soprattutto considerando la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici con moduli non collocati a terra e le ulteriori deroghe previste dal legislatore.

È rimasta quindi indimostrata la presunta incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, ragione per la quale la Consulta non ha accolto neppure la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, formulata nelle memorie di una delle parti.

La valutazione della Corte si fonda sul quadro normativo esaminato e sugli elementi presentati nel giudizio, senza precludere al legislatore la possibilità di modificare in futuro il bilanciamento tra gli interessi coinvolti, anche alla luce dell’evoluzione delle condizioni energetiche, ambientali ed economiche.

Aree idonee e fotovoltaico a terra: cosa prevede oggi il D.Lgs. n. 190/2024

Nel corso del giudizio sono intervenute alcune modifiche normative, con particolare riferimento al D.L. n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026, che ha abrogato l’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 e trasferito la disciplina delle aree idonee nell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024.

Il comma 2 del nuovo articolo mantiene le limitazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole, individuando le aree nelle quali tali interventi sono consentiti e confermando le deroghe per determinate categorie di progetti.

La disposizione consente inoltre l’installazione degli impianti agrivoltaici di cui all’art. 4, comma 1, lettera f-bis), del D.Lgs. n. 190/2024, mediante moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra, prevedendo che il proponente acquisisca una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato sull’idoneità dell’impianto a conservare almeno l’80% della produzione lorda vendibile.

La modifica legislativa non ha impedito alla Consulta di pronunciarsi sulle questioni sollevate dal TAR, poiché la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento della sua adozione, secondo il principio tempus regit actum.

I ricorsi originari riguardavano infatti il D.M. 21 giugno 2024, emanato sulla base della normativa precedente, che ha continuato pertanto a rappresentare il riferimento per la valutazione delle questioni di costituzionalità.

Va però distinta la portata della sentenza rispetto alla disciplina attualmente vigente: la Corte ha esaminato la legittimità delle disposizioni applicabili ai giudizi originari, mentre il nuovo art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024 è stato richiamato nell'ambito della ricostruzione dell'evoluzione normativa. La sua legittimità costituzionale, quindi, non costituiva l'oggetto diretto del giudizio definito con la sentenza n. 184/2026.

Fotovoltaico in area agricola: le conseguenze per progettisti e operatori

La questione di legittimità delle limitazioni al fotovoltaico a terra nelle zone agricole è stata quindi ritenuta infondata, riconoscendo al legislatore la possibilità di disciplinare l'utilizzo del suolo attraverso un bilanciamento tra produzione energetica e salvaguardia delle attività agricole.

Per i nuovi progetti, la verifica deve partire dalla destinazione urbanistica del terreno e proseguire con l'esame delle caratteristiche dell'impianto, delle aree nelle quali l'installazione è consentita e delle deroghe previste dall'art. 11-bis del D.Lgs. n. 190/2024, prestando particolare attenzione alle condizioni richieste per le installazioni agrivoltaiche.

Per le iniziative avviate prima delle modifiche normative resta invece determinante individuare la disciplina applicabile al procedimento e verificare l'eventuale operatività delle clausole di salvaguardia.

La qualificazione delle singole configurazioni progettuali rimane affidata alle amministrazioni competenti e, in caso di contenzioso, al giudice amministrativo, fermo restando che il mancato utilizzo agricolo di un terreno non consente, da solo, di superare le limitazioni collegate alla sua classificazione urbanistica.