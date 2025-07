Frodi fiscali nei bonus edilizi: il silenzio del contribuente può costare caro

Il contribuente che si avvale dell'opera di un professionista, è tenuto ad un'attività di vigilanza e di controllo sull'operato di quest'ultimo, ed è il contribuente che è onerato della prova della propria assenza di colpa, per cui egli è chiamato a rispondere per l'illecito commesso dal professionista incaricato, ove non dimostri di avere vigilato su di esso.

Frodi Superbonus: la Cassazione sulle responsabilità del contribuente

È questo uno dei principi che si ricavano dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, del 20 maggio 2025, n. 13358, a proposito di un caso in cui un contribuente era stato ritenuto responsabile per l’indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti, benché avesse delegato la gestione a professionisti esterni.

Una pronuncia che – contrariamente a quanto può apparire in prima lettura – offre uno spiraglio di salvezza per migliaia di contribuenti che, negli ultimi anni, si sono trovati coinvolti loro malgrado in operazioni fraudolente legate ai bonus edilizi, in particolare il Superbonus 110%. Si pensi a committenti privati che, fidandosi di general contractor o consulenti fiscali, hanno sottoscritto cessioni di credito e compensazioni senza sospettare che i presupposti tecnici o fiscali delle agevolazioni non fossero effettivamente soddisfatti.

La sentenza in oggetto non scagiona il contribuente in modo automatico, ma traccia in modo chiaro la via della “colpa vigilata”: chi agisce con diligenza e sorveglia “in corso d’opera” e in modo attivo l’operato dei professionisti di cui si avvale, può evitare di essere ritenuto responsabile per condotte fraudolente poste in essere da questi ultimi.

Il caso in esame

Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, era stato raggiunto da un avviso di accertamento per indebita compensazione IVA mediante l’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti, per un importo complessivo superiore a 670.000 euro. A suo dire, le operazioni contestate erano state gestite da professionisti incaricati della tenuta della contabilità, i quali avrebbero alterato le intestazioni delle fatture per creare artificiosamente crediti fiscali da utilizzare in compensazione.

In sede penale, il contribuente era stato assolto con la formula piena “perché il fatto non sussiste”. Tuttavia, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la responsabilità tributaria non potesse venire meno solo in ragione dell’esito del processo penale. La ragione? Il contribuente non aveva dimostrato di avere esercitato un controllo attivo e tempestivo sull’operato dei professionisti, limitandosi a denunciare i fatti solo dopo che il danno era emerso.

Il principio affermato

La Corte ribadisce un principio giurisprudenziale ormai consolidato: il contribuente non si libera dalla responsabilità per gli illeciti fiscali commessi dal professionista incaricato se non dimostra di:

aver vigilato attivamente sull’operato di quest’ultimo durante lo svolgimento dell’incarico; aver posto in essere misure idonee a rilevare eventuali irregolarità (ad esempio: richieste di documentazione, controlli incrociati, invio di PEC o solleciti scritti); aver denunciato tempestivamente ogni anomalia riscontrata.

Come ha affermato la Corte (richiamando Cass. 35612/2022 e altri precedenti): “Il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere la dichiarazione. La responsabilità è esclusa solo se viene provato un comportamento fraudolento del professionista idoneo ad impedire ogni controllo da parte del mandante".