Prosegue il percorso di evoluzione del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. ANAC ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento del FVOE 2.0, introducendo ulteriori funzionalità operative per le stazioni appaltanti e per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate.

L’intervento riguarda, in particolare, la possibilità di verificare direttamente attraverso il Fascicolo Virtuale l’assolvimento dell’obbligo di contribuzione ANAC da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento, nei casi previsti dalla normativa e dalla documentazione di gara.

FVOE 2.0: verifica del contributo ANAC e nuove regole per l’interoperabilità con le PAD

Con il nuovo aggiornamento, il FVOE 2.0 consente alle stazioni appaltanti di controllare il corretto pagamento del contributo ANAC dovuto dagli operatori economici per la partecipazione alle gare pubbliche.

La funzionalità si inserisce nel sistema dei controlli digitalizzati previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici e permette di automatizzare una verifica che, fino ad oggi, richiedeva spesso attività manuali o richieste documentali aggiuntive.

L’Autorità precisa che la verifica è disponibile “ove previsto”, secondo le modalità già indicate nel bando tipo ANAC.

L’introduzione del nuovo controllo direttamente all’interno del Fascicolo Virtuale conferma la progressiva estensione delle verifiche automatizzate demandate al sistema interoperabile gestito dall’Autorità, con l’obiettivo di ridurre i tempi delle procedure e limitare gli adempimenti documentali a carico degli operatori economici.

Aggiornate le specifiche tecniche per le PAD

L’altra novità riguarda le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, per le quali è stato pubblicato l’aggiornamento delle specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità con l’obiettivo di consentire anche alle PAD certificate l’esecuzione automatizzata delle verifiche relative all’obbligo contributivo.

Viene così rafforzato il modello di interoperabilità tra ecosistema ANAC e piattaforme digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti, elemento centrale nel nuovo impianto del Codice Appalti.

L’obiettivo resta quello già delineato dal D.Lgs. n. 36/2023: garantire una gestione integralmente digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici, riducendo gli adempimenti ripetitivi e centralizzando le verifiche sui requisiti degli operatori economici.

L’aggiornamento delle specifiche tecniche assume particolare rilievo anche sotto il profilo operativo, perché consente alle piattaforme certificate di integrare nuovi controlli automatici direttamente nei flussi di gara, rafforzando il principio del “once only”, alla base del nuovo ecosistema digitale degli appalti pubblici.

Il ruolo del Fascicolo Virtuale nel nuovo Codice Appalti

Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico rappresenta uno degli strumenti cardine del sistema di digitalizzazione previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il riferimento normativo principale è contenuto negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplinano rispettivamente il FVOE e le Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, all’interno del più ampio ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale gestito da ANAC.

In particolare, l’art. 24 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che il FVOE consenta la raccolta e la gestione dei dati e dei documenti necessari alla partecipazione alle procedure di affidamento e all’accertamento dei requisiti generali e speciali degli operatori economici, in modo da evitare duplicazioni documentali e ridurre gli oneri amministrativi sia per le imprese sia per le stazioni appaltanti.

Attraverso il Fascicolo Virtuale, infatti, le amministrazioni possono acquisire automaticamente certificazioni, attestazioni e informazioni già presenti nelle banche dati interoperabili, senza richiedere nuovamente agli operatori economici documentazione già disponibile presso altre amministrazioni pubbliche.

In questo contesto assumono un ruolo decisivo anche le PAD certificate di cui all’art. 25 del Codice Appalti, attraverso le quali le stazioni appaltanti gestiscono le procedure telematiche e dialogano con il Fascicolo Virtuale mediante i servizi di interoperabilità messi a disposizione da ANAC.

L’aggiornamento annunciato dall’Autorità conferma quindi il progressivo ampliamento delle funzionalità del FVOE 2.0 e il consolidamento del modello digitale delineato dal nuovo Codice Appalti, nel quale il controllo dei requisiti viene sempre più automatizzato e centralizzato attraverso l’interconnessione delle banche dati pubbliche.

Elenco documenti e informazioni disponibili tramite FVOE

ANAC ha anche aggiornato l’elenco completo dei documenti e delle informazioni disponibili attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, consultabile nella pagina dedicata del servizio.

L’ampliamento continuo delle informazioni interoperabili rappresenta uno degli aspetti più rilevanti per il funzionamento del sistema, soprattutto nella prospettiva di una progressiva semplificazione delle verifiche amministrative nelle procedure di affidamento.

Tra i documenti oggi acquisibili tramite FVOE figurano, tra gli altri, il DURC, le certificazioni camerali, i carichi fiscali, le informazioni antimafia, il casellario giudiziale, il rapporto sulla situazione del personale e la certificazione relativa agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, oltre alla nuova verifica sull’assolvimento del contributo ANAC da parte degli operatori economici partecipanti alle gare.