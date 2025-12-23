Quadro normativo di riferimento

Per comprendere correttamente la risposta del MIT è utile circoscrivere con precisione il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, è rappresentato dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e, più precisamente, dagli articoli 14 e 117.

L’art. 117 individua in modo esplicito nell’importo contrattuale la base di calcolo della garanzia definitiva, fissandone la misura ordinaria e disciplinando, al comma 2, le ipotesi di maggiorazione in presenza di ribassi particolarmente rilevanti. La disposizione non si limita a un profilo meramente quantitativo, ma lega la garanzia alla funzione di presidio dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, come emerge chiaramente anche dai commi successivi.

L’art. 14, dal canto suo, fornisce il criterio generale per la determinazione del valore dell’appalto, chiarendo che esso coincide con l’importo totale pagabile dalla stazione appaltante, al netto dell’IVA, comprensivo di tutte le componenti economiche previste, incluse eventuali opzioni, rinnovi o prestazioni accessorie. Si tratta di una nozione ampia, che guarda al valore complessivo del rapporto contrattuale e non alla sola parte assoggettata a ribasso.

È proprio questo doppio riferimento – da un lato l’importo contrattuale quale base della garanzia definitiva, dall’altro l’importo totale pagabile quale misura del valore dell’appalto – a orientare l’interpretazione del MIT, imponendo una lettura sistematica delle due disposizioni e ponendo le premesse per una soluzione coerente con la struttura e la funzione della cauzione definitiva nel nuovo Codice dei contratti.