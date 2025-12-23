Garanzia definitiva e ribasso: come si determina la base di calcolo secondo il MIT
Il MIT (parere n. 3907/2025) chiarisce se la cauzione va calcolata sull’intero importo contrattuale, includendo le voci non ribassabili, e come applicare la maggiorazione dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023.
La lettura del MIT: cosa rileva ai fini della garanzia
Il Supporto Giuridico richiama in modo esplicito la funzione della garanzia definitiva. Non si tratta di una tutela limitata alla componente economica ribassata, ma di uno strumento posto a presidio dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
Lo dice chiaramente il comma 3 dell’art. 117: la garanzia copre l’inadempimento, i danni, il rimborso delle somme indebitamente corrisposte e può essere escussa anche per violazioni in materia di lavoro, sicurezza e contratti collettivi.
Da qui un primo passaggio logico difficilmente contestabile: tutte le voci del contratto concorrono a formare l’importo contrattuale, comprese quelle non soggette a ribasso. Non avrebbe senso, sul piano sistematico, escludere una parte delle prestazioni dalla base di calcolo di una garanzia che deve coprire l’intero rapporto contrattuale.
Chiarito questo aspetto, il MIT affronta il punto più delicato: come utilizzare il ribasso offerto ai fini della determinazione della garanzia definitiva.
La soluzione è lineare e, soprattutto, coerente con il Codice:
- il ribasso percentuale da considerare è quello effettivamente offerto sulla quota ribassabile dell’appalto;
- tale ribasso opera però sull’importo contrattuale complessivo, secondo le modalità di maggiorazione previste dal comma 2 dell’art. 117.
In altri termini, non si deve “ricostruire” un ribasso artificiale sull’intero importo dell’appalto. Il ribasso resta quello formulato in gara, ma una volta individuato, incide sulla garanzia che, per espressa previsione normativa, è parametrata al valore complessivo del contratto.
