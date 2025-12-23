sed edilizia espositori
systab consolidamento fondazioni

Garanzia definitiva e ribasso: come si determina la base di calcolo secondo il MIT

Il MIT (parere n. 3907/2025) chiarisce se la cauzione va calcolata sull’intero importo contrattuale, includendo le voci non ribassabili, e come applicare la maggiorazione dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023.

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 23/12/2025

Analisi tecnica: una lettura coerente con la logica del Codice

La posizione del MIT si muove lungo una direttrice chiara: la garanzia definitiva non è una variabile puramente matematica, ma uno strumento di tutela dell’interesse pubblico alla corretta e completa esecuzione del contratto, chiamato a presidiare l’intero equilibrio del rapporto contrattuale.

Se la garanzia è prestata a copertura di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore, come espressamente previsto dall’art. 117 del Codice, è coerente che la sua base di calcolo sia individuata nell’intero importo contrattuale e non in una sua porzione. Ridurre la garanzia alla sola parte ribassabile avrebbe significato, sul piano sistematico, depotenziare la funzione stessa della cauzione, rendendola inidonea a coprire il rischio connesso all’eventuale inadempimento complessivo.

Allo stesso tempo, il parere evita interpretazioni forzate che avrebbero potuto alterare il significato economico del ribasso offerto in gara. Il MIT mantiene ferma la distinzione tra la quota effettivamente assoggettata a ribasso e la base di calcolo della garanzia definitiva, evitando sia una lettura riduttiva, sia una ricostruzione artificiosa del ribasso sull’intero importo dell’appalto. Ne deriva una soluzione equilibrata, che tiene insieme il dato letterale delle norme e la loro funzione sostanziale, nel solco della logica complessiva del Codice dei contratti.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI MIT Codice Appalti 2023 Garanzia definitiva

Documenti Allegati

INDICE

1
Garanzia definitiva e ribasso: come si determina la base di calcolo secondo il MIT
2
Quadro normativo di riferimento
3
La lettura del MIT
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni operative
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - Ultima ora
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
FISCO E TASSE - 31/12/2025
Manovra 2026, in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 199/2025 di Bilancio
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
6
FISCO E TASSE - 30/12/2025
Bonus casa, ecobonus, sismabonus e bonus mobili confermati per il 2026