Analisi tecnica: una lettura coerente con la logica del Codice

La posizione del MIT si muove lungo una direttrice chiara: la garanzia definitiva non è una variabile puramente matematica, ma uno strumento di tutela dell’interesse pubblico alla corretta e completa esecuzione del contratto, chiamato a presidiare l’intero equilibrio del rapporto contrattuale.

Se la garanzia è prestata a copertura di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore, come espressamente previsto dall’art. 117 del Codice, è coerente che la sua base di calcolo sia individuata nell’intero importo contrattuale e non in una sua porzione. Ridurre la garanzia alla sola parte ribassabile avrebbe significato, sul piano sistematico, depotenziare la funzione stessa della cauzione, rendendola inidonea a coprire il rischio connesso all’eventuale inadempimento complessivo.

Allo stesso tempo, il parere evita interpretazioni forzate che avrebbero potuto alterare il significato economico del ribasso offerto in gara. Il MIT mantiene ferma la distinzione tra la quota effettivamente assoggettata a ribasso e la base di calcolo della garanzia definitiva, evitando sia una lettura riduttiva, sia una ricostruzione artificiosa del ribasso sull’intero importo dell’appalto. Ne deriva una soluzione equilibrata, che tiene insieme il dato letterale delle norme e la loro funzione sostanziale, nel solco della logica complessiva del Codice dei contratti.