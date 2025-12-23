Conclusioni operative

Il parere n. 3907/2025 fornito dal MIT consente di rimettere ordine in una questione che, nella pratica, ha spesso generato incertezze applicative e letture non sempre coerenti. Il chiarimento del MIT muove da un presupposto semplice, ma tutt’altro che banale: la garanzia definitiva non è agganciata a una singola componente economica dell’appalto, ma al contratto nel suo complesso.

Il ribasso da considerare resta quello effettivamente offerto sulla quota ribassabile, senza forzature né ricalcoli sull’intero importo dell’appalto. Tuttavia, una volta individuato, quel ribasso incide su una garanzia che, per espressa previsione del Codice, è parametrata all’importo contrattuale complessivo, comprensivo anche delle voci non soggette a ribasso.

È una lettura che tiene insieme il dato letterale degli artt. 14 e 117 e la funzione sostanziale della cauzione definitiva, evitando sia interpretazioni riduttive, che finirebbero per svuotare di contenuto la garanzia, sia ricostruzioni artificiose del ribasso non previste dal legislatore.

Dal punto di vista operativo, il messaggio è chiaro: nella determinazione della garanzia definitiva occorre distinguere correttamente tra quota ribassabile e base di calcolo, senza confondere i due piani. Un chiarimento che aiuta le stazioni appaltanti a impostare correttamente la documentazione di gara e gli operatori economici a valutare con maggiore consapevolezza gli oneri connessi all’aggiudicazione.