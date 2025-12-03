Quando un operatore economico deve presentare la garanzia provvisoria, qual è la forma più corretta per evitare un’esclusione? Una semplice scansione firmata digitalmente può essere considerata sufficiente? Oppure l’art. 106 del d.lgs. 36/2023 richiede davvero un documento che nasca direttamente in formato digitale? E fino a che punto il soccorso istruttorio può intervenire per rimediare a errori nella presentazione della polizza?

A queste domande ha provato a rispondere il TAR Calabria con la sentenza del 1° dicembre 2025, n. 2039, affrontando un caso nel quale la polizza provvisoria non era stata emessa in formato digitale e la stazione appaltante aveva cercato di colmare la lacuna attraverso il soccorso istruttorio.

La decisione ha offerto un chiarimento utile sul rapporto tra Codice dei contratti pubblici, Codice dell’Amministrazione Digitale e modalità di partecipazione alle gare.

Garanzia provvisoria e polizza digitale: il no del TAR al soccorso istruttorio

La controversia nasce nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio, con la partecipazione di quattro operatori economici.

L’impresa poi risultata aggiudicataria era stata ammessa con riserva, perché la polizza provvisoria presentata non rispettava quanto richiesto dal disciplinare: mancava la firma digitale dell’assicuratore e non erano stati forniti i documenti di riconoscimento.

Per superare queste carenze, la stazione appaltante aveva attivato il soccorso istruttorio. L’operatore aveva quindi prodotto una nuova versione della polizza: una scansione del documento cartaceo, questa volta firmata digitalmente.

Il secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che la polizza così presentata non fosse conforme all’art. 106, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 perché:

non era un documento “nativo digitale”, ma la riproduzione informatica di un originale cartaceo;

la firma digitale apposta riportava una data posteriore alla scadenza del termine per presentare l’offerta;

anche l’impegno alla costituzione della cauzione definitiva presentava la stessa criticità di formazione analogica.

Da qui la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione per l’illegittimità della garanzia presentata.