Garanzie fideiussorie: le nuove indicazioni operative per le P.A.

Quali sono i soggetti autorizzati a rilasciare garanzie per appalti pubblici e come può una stazione appaltante verificare l’autenticità di una fideiussione? Cosa fare in caso di dubbi o sospetti di falsificazione?

Garanzie fideiussorie: la nuova Comunicazione congiunta ANAC, Bankitalia e IVASS

A distanza di cinque anni dalla prima pubblicazione, Anac, Banca d’Italia e Ivass aggiornano le "Indicazioni operative per le verifiche delle garanzie finanziarie da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri beneficiari": un documento fondamentale per chi gestisce appalti, affidamenti diretti o finanziamenti pubblici, soprattutto in un contesto – come quello del PNRR – dove i flussi finanziari e la pressione temporale possono aumentare il rischio di errori o frodi.

La Comunicazione fornisce alcune tipologie di criteri fondamentali per:

riconoscere gli operatori legittimati a rilasciare garanzie;

a rilasciare garanzie; identificare le garanzie valide;

individuare eventuali contraffazioni o anomalie nei documenti fideiussori.

Analizziamoli nel dettaglio.