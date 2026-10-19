Il mercato delle gare pubbliche di ingegneria e architettura continua a crescere anche nel 2026. Secondo l’Osservatorio OICE/Informatel di settembre, nei primi nove mesi dell’anno il valore complessivo delle gare per servizi tecnici, comprensivo della progettazione esecutiva affidata attraverso gli appalti integrati, ha raggiunto 2.548,1 milioni di euro, registrando un incremento del 44,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.

A sostenere il risultato ha contribuito anche l’andamento di settembre, che ha fatto segnare una crescita del 66,6% su base annua, confermando una tendenza positiva che interessa le diverse componenti del mercato, dalle gare di sola progettazione agli accordi quadro, fino ai partenariati pubblico-privati.

Il quadro resta tuttavia caratterizzato da alcune criticità segnalate dall’OICE, soprattutto per quanto riguarda le condizioni contrattuali, la determinazione dei compensi e i criteri utilizzati dalle stazioni appaltanti per selezionare gli operatori economici.

Mercato dei servizi tecnici 2026: oltre 2,5 miliardi di euro in gare

Il valore complessivo rilevato dall’Osservatorio deriva dalla somma di 2.355,5 milioni di euro relativi alle gare per servizi di ingegneria e architettura e di 192,7 milioni di euro riferiti alla progettazione esecutiva compresa negli appalti integrati. Il totale ufficiale di 2.548,1 milioni di euro risente degli arrotondamenti dei singoli importi.

Il confronto con la serie storica 2018-2026 colloca i primi nove mesi del 2026 al terzo posto per valore dei bandi pubblicati, dopo i picchi registrati nel 2023 e nel 2022.

Un risultato significativo, anche in considerazione della distribuzione temporale delle procedure. Storicamente le stazioni appaltanti tendono a pubblicare le gare di maggiore importo nell’ultima parte dell’anno e il valore già raggiunto a settembre 2026 risulta superiore a quello medio riferito ai primi nove mesi del 2025, calcolato sulla media mensile dell’intero anno.

Il dato lascia quindi intravedere la possibilità che quello in corso si chiuda con risultati superiori a quelli dei due anni precedenti, pur in un contesto nel quale si sta progressivamente esaurendo la spinta degli investimenti finanziati dal PNRR.

Gare di progettazione: +16,2% nei primi nove mesi del 2026

Considerando esclusivamente le gare per servizi di ingegneria e architettura, senza gli appalti integrati, il valore complessivo dei primi nove mesi del 2026 raggiunge 2.355,5 milioni di euro, con una crescita del 44,2% rispetto al periodo gennaio-settembre 2025.

Anche il solo mese di settembre presenta un andamento particolarmente favorevole, con un incremento del 60,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Resta positiva anche la componente relativa alle gare di sola progettazione, che nei primi nove mesi ha raggiunto un valore di 754,4 milioni di euro, in aumento del 16,2% rispetto al 2025. A settembre la crescita su base annua è stata del 37,1%.

Accordi quadro in crescita: a settembre +184%

Particolarmente sostenuto anche l’andamento delle procedure affidate mediante accordo quadro. Nel mese di settembre 2026 il valore dei bandi riconducibili a questa tipologia contrattuale è stato pari a 81,2 milioni di euro, con un incremento del 184% rispetto a settembre 2025.

Considerando l’intero periodo gennaio-settembre, il valore degli accordi quadro registra invece una crescita del 43,3% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente.

Tra le procedure di maggiore importo pubblicate a settembre figura quella di ANAS, relativa a un accordo quadro articolato in otto lotti, per un valore complessivo di 48 milioni di euro.

L’OICE ricorda tuttavia che il valore degli accordi quadro rappresenta una domanda potenziale, destinata a trasformarsi in incarichi effettivi attraverso la successiva attivazione dei contratti attuativi.

L’Associazione ha anche evidenziato come il valore delle gare sia concentrato presso un numero relativamente ristretto di grandi committenti, cinque in particolare (EAV - Ente Autonomo Volturno, Agenzia del Demanio, Consip, Autostrade per l’Italia (ASPI) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI)), che rappresentano oltre il 45% del valore del mercato dei servizi tecnici rilevato dall’Osservatorio.

Appalti integrati 2026: progettazione esecutiva a +52,1%

Prosegue la crescita anche della componente dei servizi tecnici collegata agli appalti integrati. Secondo le stime dell’Osservatorio, nei primi nove mesi del 2026 il valore della progettazione esecutiva compresa nelle gare per appalto integrato ha raggiunto 192,7 milioni di euro, con un incremento del 52,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Particolarmente marcato il risultato di settembre, che registra un aumento del 231,3% nel confronto con il corrispondente mese dell’anno precedente. L’andamento conferma la rilevanza dell’appalto integrato nell’ambito delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche, anche per la componente relativa ai servizi di progettazione esecutiva.

Partenariato pubblico-privato: gare e avvisi a +95,8% nel 2026

Tra i risultati più significativi del monitoraggio figura anche la crescita delle procedure di partenariato pubblico-privato (PPP). Fino a settembre 2026, l’Osservatorio ha rilevato 554 procedure, rispetto alle 283 registrate nello stesso periodo del 2025, con un incremento del 95,8%.

Il monitoraggio comprende sia gli avvisi finalizzati a sollecitare la presentazione di proposte da parte dei promotori, sia gli avvisi di gara relativi a concessioni basate su progetti di fattibilità tecnico-economica (PFTE).

Il numero delle iniziative risulta quindi quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente, segnalando una crescente presenza degli strumenti di partenariato nelle procedure considerate dall’Osservatorio.

Gare di ingegneria in Europa: Italia a +10,8%, mercato UE a -3,1%

Positivo anche il confronto con l’andamento del mercato europeo. Mentre sul totale dei nove mesi a livello europeo si registra una lieve flessione del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, l’Italia presenta un andamento di segno opposto.

Con 936 bandi, il mercato italiano registra infatti una crescita del 10,8% su base annua, mentre nel solo mese di settembre l’incremento raggiunge il 39,1%.

Le criticità che permangono: compensi e clausole contrattuali

Nonostante il quadro favorevole, l’OICE richiama l’attenzione sulle difficoltà che continuano a caratterizzare la partecipazione alle gare e l’esecuzione degli incarichi professionali.

«Viene confermata la tendenza positiva del mercato con un 2026 che, salvo sorprese, chiuderà in netto miglioramento sui due anni precedenti, nonostante l’esaurimento della spinta PNRR e nonostante la quota di accordi quadro che vanno calcolati come domanda potenziale da tradurre in contratti attuativi regolari così da ammortizzare i costi che l’aggiudicatario deve comunque sostenere. Positiva è anche la crescita dei bandi di sola progettazione», ha evidenziato il presidente dell’Associazione, Giorgio Lupoi, commentando i risultati dell’Osservatorio e ricordando le difficoltà ad ottenere condizioni eque per svolgere prestazioni sempre più complesse, «dal mancato adeguamento del DM parametri, alle clausole di pagamento vessatorie e ai contratti a corpo immodificabili che violano i principi del codice appalti. In queste situazioni risulta difficile gestire commesse sulle quali, peraltro, le richieste di modifiche e integrazioni da parte dei committenti sono sempre più frequenti. Il tutto in un contesto di bandi sempre più selettivi, soprattutto nelle eccessive premialità assegnate alle certificazioni e con richieste di servizi analoghi che finiscono per essere sostanzialmente identici a quelli da affidare».

Una situazione in cui rimane da verificare la qualità finale di quanto emerge da queste gare. «Da questo punto di vista ritengo che si potrebbe avviare una riflessione sui criteri di aggiudicazione, soprattutto quando le gare riguardano il PFTE, prevedendo ad esempio l’anticipazione di qualche contenuto progettuale, come ha fatto di recente l’Agenzia del Demanio», conclude Lupoi.

Il bilancio dei primi nove mesi del 2026 resta dunque ampiamente positivo sul piano dei valori di mercato, ma le prospettive del settore dipenderanno anche dalla capacità delle stazioni appaltanti di trasformare la crescita delle procedure in incarichi effettivi, sostenibili sotto il profilo economico e coerenti con la complessità delle prestazioni richieste.