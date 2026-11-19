Il mercato pubblico dei servizi di ingegneria e architettura ha mantenuto un andamento positivo nei primi dieci mesi del 2026, nonostante il rallentamento registrato a ottobre rispetto a settembre, che ha ridotto il ritmo di crescita senza compromettere il risultato complessivo dell'anno.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio OICE/Informatel, tra gennaio e ottobre il valore dei servizi tecnici messi in gara ha raggiunto 2,649 miliardi di euro, con un aumento del 38,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, considerando sia le gare per servizi di ingegneria e architettura sia il valore stimato della progettazione esecutiva compresa negli appalti integrati.

Il confronto con settembre evidenzia una flessione mensile del 42%, dopo un periodo nel quale la pubblicazione di procedure di importo elevato aveva contribuito a sostenere la domanda pubblica, ma il mercato si mantiene comunque su livelli superiori a quelli dello scorso anno, con prospettive che potrebbero collocare il 2026 tra le annualità più favorevoli dell'ultimo decennio.

Accanto ai risultati economici, OICE ha richiamato l'attenzione su alcune criticità che interessano le società di ingegneria, dalla disciplina dei crediti fiscali collegati al Superbonus alle prospettive del partenariato pubblico-privato, fino alla qualità dei progetti posti a base di gara, con particolare riferimento alle conseguenze che eventuali modifiche normative e carenze progettuali potrebbero produrre sull'attività degli operatori.

Mercato dei servizi tecnici 2026: gare per oltre 2,6 miliardi di euro

Nei primi dieci mesi del 2026, le gare relative ai servizi di ingegneria e architettura, al netto degli appalti integrati, hanno raggiunto 2,449 miliardi di euro, con un incremento del 37,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, ai quali si aggiungono 200,4 milioni di euro riferiti al valore stimato della progettazione esecutiva compresa negli appalti integrati, portando il mercato complessivo a 2,649 miliardi di euro.

Rispetto ai primi nove mesi dell'anno, quando l'Osservatorio aveva rilevato un valore di 2,548 miliardi di euro, ottobre ha contribuito al totale con circa 101 milioni di euro, una cifra sensibilmente inferiore a quella registrata a settembre, che tuttavia non modifica le prospettive di chiusura dell'anno.

Sulla base della media dei primi dieci mesi, l'Osservatorio stima infatti che il 2026 possa collocarsi al terzo posto per valore complessivo dei servizi tecnici messi in gara nella serie storica 2018-2026, alle spalle soltanto del 2023 e del 2022, anche se il risultato finale dipenderà dall'andamento degli ultimi due mesi e dalla pubblicazione di procedure di maggiore importo, capaci di influenzare sensibilmente le rilevazioni complessive.

Gare di progettazione: crescita del 14,6% nei primi dieci mesi

La crescita interessa anche le gare di sola progettazione, che tra gennaio e ottobre 2026 hanno raggiunto un valore complessivo di 780,1 milioni di euro, con un incremento del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, inferiore a quello registrato dall'insieme dei servizi tecnici ma comunque rappresentativo di una domanda superiore rispetto al 2025.

Anche per questo segmento ottobre ha mostrato un andamento meno favorevole, con una riduzione del 18% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre la flessione è stata più marcata per l'insieme dei servizi di ingegneria e architettura, il cui valore mensile è diminuito del 38,1%, evidenziando come il rallentamento abbia interessato le diverse componenti del mercato con intensità differenti.

Accordi quadro: domanda in crescita, ma resta il problema degli incarichi effettivi

Gli accordi quadro rappresentano una componente significativa del mercato dei servizi di ingegneria e architettura, anche se gli importi rilevati dall'Osservatorio richiedono particolare attenzione nella valutazione della domanda effettiva, considerando che le prestazioni vengono affidate attraverso successivi contratti applicativi.

Nel mese di ottobre le procedure pubblicate hanno raggiunto un valore di 42,8 milioni di euro, con una diminuzione del 44,7% rispetto a ottobre 2025, mentre il bilancio dei primi dieci mesi rimane positivo, con una crescita del 35,9% su base annua.

Tra le gare di maggiore importo pubblicate a ottobre figura un accordo quadro di ANAS, articolato in quattro lotti, per un valore complessivo di 11,8 milioni di euro, che contribuisce a evidenziare il peso assunto da questa modalità di affidamento nell'ambito della domanda pubblica di servizi tecnici.

Il valore posto a gara rappresenta infatti il limite massimo delle prestazioni potenzialmente affidabili, mentre il volume effettivo delle attività dipende dall'attivazione dei successivi contratti applicativi, con la conseguenza che, per le società di ingegneria, l'aggiudicazione di un accordo quadro non equivale necessariamente a un portafoglio di incarichi già acquisiti, soprattutto quando la programmazione delle risorse professionali dipende dalla frequenza e dall'entità degli affidamenti successivi.

Appalti integrati: progettazione esecutiva a +50,8%

Anche la progettazione esecutiva compresa negli appalti integrati registra una crescita significativa, con un valore complessivo stimato dall'Osservatorio in 200,4 milioni di euro nei primi dieci mesi del 2026, corrispondente a un incremento del 50,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

A differenza di quanto registrato per le gare di soli servizi di ingegneria e architettura, ottobre ha mantenuto un andamento positivo anche nel confronto annuale, con un aumento del 24,6% del valore stimato della progettazione esecutiva rispetto a ottobre 2025, contribuendo alla crescita complessiva del mercato attraverso una componente che l'Osservatorio quantifica sulla base del valore della progettazione compresa negli affidamenti dei lavori.

Gare pubbliche: cinque committenti concentrano il 44,2% del mercato

La distribuzione della domanda è caratterizzata dalla concentrazione degli importi presso un numero limitato di grandi stazioni appaltanti, tanto che, secondo l'Osservatorio, nei primi dieci mesi del 2026 i cinque principali committenti sono stati EAV - Ente Autonomo Volturno, Agenzia del Demanio, Consip, Autostrade per l'Italia e Rete Ferroviaria Italiana, che complessivamente rappresentano il 44,2% del valore del mercato rilevato dall'OICE.

La presenza di procedure di elevato importo pubblicate da pochi soggetti contribuisce a spiegare le oscillazioni mensili, considerando che anche un numero limitato di affidamenti può modificare sensibilmente il risultato di un singolo periodo, soprattutto quando le gare interessano interventi infrastrutturali di particolare entità.

PPP e mercato europeo: procedure in crescita del 78,7%

Le iniziative di partenariato pubblico-privato hanno registrato un incremento significativo rispetto al 2025, con 586 procedure rilevate dall'Osservatorio nei primi dieci mesi del 2026, contro le 328 dello stesso periodo dell'anno precedente, pari a una crescita del 78,7%.

L'incremento riguarda il numero delle iniziative e non può essere automaticamente associato a una variazione equivalente degli investimenti effettivamente avviati, anche perché la maggiore attività registrata dall'Osservatorio si accompagna alle preoccupazioni espresse dall'OICE sulle prospettive normative del partenariato, soprattutto dopo l'eliminazione del diritto di prelazione del promotore.

Nel confronto europeo, il mercato italiano presenta un andamento più favorevole, con 1.029 bandi rilevati nei primi dieci mesi e una crescita dell'8,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, a fronte di una diminuzione del 3,4% registrata complessivamente a livello europeo, sebbene ottobre abbia mostrato anche per l'Italia una riduzione del 9,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

OICE: le preoccupazioni su Superbonus, PPP e qualità della progettazione

Commentando i risultati dell'Osservatorio, il presidente OICE Giorgio Lupoi ha espresso soddisfazione per l'andamento del mercato, pur evidenziando alcune criticità che potrebbero condizionare le prospettive delle società di ingegneria, soprattutto per gli effetti di alcune modifiche normative attualmente in discussione.

«Le stime su un 2026 fra i migliori anni dell'ultimo decennio si stanno confermando, pur in presenza di una quota rilevante di accordi quadro che per noi rappresentano una domanda potenziale, da confermare con i contratti attuativi. A fronte di questa situazione positiva non possiamo non rilevare come alcune scelte del ddl bilancio possano indurre serissimi problemi di liquidità alle nostre società che sono state impegnate sul Superbonus: non si possono realizzare risparmi sulla pelle di professionisti e imprese che hanno applicato le regole contando su crediti utilizzabili nel 2027 e che invece si vorrebbero spalmati su dieci anni. Per questo chiediamo lo stralcio dell'articolo 37 del ddl perché la certezza del diritto non può essere un optional: così il Paese offre un'immagine pessima, tale anche da allontanare chi vorrebbe investire in Italia».

La richiesta dell'OICE riguarda l'articolo 37 del disegno di legge di bilancio 2027, che prevede una diversa ripartizione temporale dell'utilizzo di alcuni crediti fiscali derivanti dal Superbonus e che, intervenendo su posizioni già maturate, potrebbe produrre difficoltà finanziarie per le società che avevano programmato le proprie attività considerando la possibilità di utilizzare i crediti nel 2027.

La posizione dell'Associazione si inserisce nelle iniziative promosse dalle rappresentanze delle professioni tecniche contro la modifica, con particolare attenzione agli effetti che il differimento della compensazione potrebbe produrre sulla liquidità disponibile e sulla gestione degli impegni economici già assunti.

Project financing: le incognite sulla nuova disciplina

Un secondo fronte riguarda il partenariato pubblico-privato e le modifiche prospettate alla disciplina del project financing dopo il superamento del diritto di prelazione del promotore, con particolare attenzione alle condizioni economiche riconosciute a chi sostiene i costi necessari per la predisposizione delle proposte.

Su questo punto Lupoi ha evidenziato qualche preoccupazione sulla nuova disciplina sul PPP che, «pur nell'intento lodevole di risolvere il problema dell'abolizione del diritto del promotore, così come proposta dal Governo potrebbe risultare poco attrattiva, se non disincentivante rispetto alla remunerazione del promotore e comunque sembra delineare un modello procedurale farraginoso fino ad oggi poco praticato dalla committenza pubblica».

La crescita delle procedure censite dall'Osservatorio mostra un interesse significativo verso il partenariato, ma non permette ancora di valutare quante iniziative riusciranno a raggiungere la fase di affidamento e la successiva realizzazione degli interventi, soprattutto considerando che la sostenibilità del modello dipenderà anche dalla possibilità, per il promotore, di valutare preventivamente i costi della proposta e le condizioni economiche riconosciute qualora la procedura si concluda con l'affidamento a un altro operatore.

Qualità dei PFTE: le contestazioni dell'OICE

L'ultima preoccupazione riguarda la qualità dei progetti di fattibilità tecnico-economica posti a base di gara, soprattutto quando costituiscono il riferimento per il successivo sviluppo della progettazione esecutiva e determinano le condizioni tecniche ed economiche sulle quali gli operatori formulano le proprie offerte.

«Vorremmo che anche le stazioni appaltanti applichino correttamente le regole in vigore perché stiamo assistendo ad un arretramento sulla qualità dei PFTE messi in gara che spesso non hanno i requisiti minimi per essere definiti tali. Non si comprende come possano essere stati validati ma quel che è certo è che i danni che ne derivano sono per tutti: per il progettista del livello esecutivo, per le imprese e in definitiva per la collettività. Siamo pronti ad attivare contenziosi all'Anac se alle nostre segnalazioni non sarà dato riscontro».

Le contestazioni dell'OICE richiamano il sistema di verifica e validazione della progettazione previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, nel quale il controllo degli elaborati deve precedere l'approvazione del progetto e la sua utilizzazione nelle successive procedure di affidamento, proprio per evitare che eventuali carenze emergano soltanto durante lo sviluppo esecutivo, quando possono rendersi necessari approfondimenti, integrazioni o modifiche con possibili conseguenze sui tempi e sui costi dell'intervento.

Le segnalazioni dell'Associazione interessano quindi anche l'attività delle stazioni appaltanti e dei soggetti incaricati della verifica progettuale coinvolti nell'accertamento della rispondenza degli elaborati ai requisiti previsti dalla normativa prima che diventino il riferimento per l'affidamento dei lavori.