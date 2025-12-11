Quando la stazione appaltante decide di mettere a gara un appalto “a prezzo fisso”, quali obblighi ricadono sull’operatore economico in sede di offerta? I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza vanno indicati separatamente, anche se non esiste alcun ribasso?

Costi della manodopera e oneri sicurezza: ANAC sugli appalti a prezzo fisso

A fornire chiarimenti su una questione di natura pratica è ANAC, con una nuova FAQ sull’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, nella quale l’Autorità ha ripreso letteralmente la formulazione del comma 9, specificando che anche nelle gare da aggiudicare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’unica deroga riguarda le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale.

Per tutte le altre tipologie di appalto, l’obbligo è pieno e il mancato adempimento comporta l’esclusione.

La ratio della previsione non è collegata al tipo di procedura o al meccanismo di selezione dell’offerta, bensì alla necessità di garantire che la stazione appaltante possa verificare in modo trasparente la congruità dei costi relativi al personale.

Il richiamo operato da ANAC alla Relazione Illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023, aggiornata con Delibera n. 365/2025, è particolarmente significativo: anche se l’importo complessivo dell’offerta resta fisso e non ribassabile, l’amministrazione deve comunque capire se l’operatore ha intenzione di comprimere la quota destinata alla manodopera imputandola ad altre voci (ad esempio spese generali, utile, forniture accessorie).

In questo modo è possibile: