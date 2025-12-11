deas Gestione completa successioni e volture catastali
Gare a prezzo fisso: nuova FAQ ANAC sui costi della manodopera

In un nuovo chiarimento sul Codice Appalti, l'Autorità spiega se anche l’offerta senza ribasso debba riportare i costi interni per consentire alla stazione appaltante una verifica effettiva

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Il testo della FAQ

Riportiamo integralmente il testo della FAQ, contenuta nella sezione sull'articolo 108.

D. Nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso si applica la disposizione di cui all’articolo 108, comma 9, secondo cui nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale?

R. Sì, anche nelle gare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.

