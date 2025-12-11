Gare a prezzo fisso: nuova FAQ ANAC sui costi della manodopera
In un nuovo chiarimento sul Codice Appalti, l'Autorità spiega se anche l’offerta senza ribasso debba riportare i costi interni per consentire alla stazione appaltante una verifica effettiva
Il testo della FAQ
Riportiamo integralmente il testo della FAQ, contenuta nella sezione sull'articolo 108.
D. Nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso si applica la disposizione di cui all’articolo 108, comma 9, secondo cui nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale?
R. Sì, anche nelle gare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.
