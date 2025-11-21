Il 2025 si sta consolidando come l’anno della ripresa per il mercato dei servizi tecnici.

A confermarlo è l’Osservatorio OICE/Informatel aggiornato al mese di ottobre 2025, che evidenzia un cambio di passo ormai evidente: nei primi dieci mesi, la domanda pubblica ha raggiunto quota 1,7 miliardi, con un incremento dell’11,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Si tratta di un livello che riporta il comparto in linea con i valori del 2020 e 2021, prima della spinta eccezionale del PNRR.

“I dati di ottobre confermano un 2025 migliore del previsto”, ha dichiarato in proposito il Presidente dell’OICE, Giorgio Lupoi, riprendendo una percezione diffusa tra gli operatori, finalmente di fronte a un mercato più stabile e meno condizionato dalle oscillazioni della programmazione straordinaria degli ultimi anni.

Gare SIA: ripresa del mercato sempre più stabile

Scendendo nel dettaglio, il mese di ottobre ha chiuso con 157,3 milioni complessivi, somma dei 151,1 milioni dei bandi SIA e dei 6,2 milioni di progettazione esecutiva negli appalti integrati.

L’aumento rispetto a settembre è stato significativo (+50,3%), mentre il confronto con ottobre 2024 (-7,1%) va letto alla luce dei picchi generati dalla scadenza di alcune linee PNRR nel 2024.

Il confronto con il 2024 è stato condotto escludendo due iniziative anomale, ovvero l’accordo quadro ASPI da 171 milioni e il mega-bando Consip da 2,1 miliardi.

Pur depurato da questi importi, il mercato ha mostrato una crescita solida: 1,7 miliardi nel 2025 contro 1,5 miliardi del 2024, segno che la domanda ordinaria di servizi tecnici sta tornando a livelli strutturali e non emergenziali.