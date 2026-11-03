Gestione delle acque piovane a Palermo: tra allagamenti e risorse idriche

A Palermo, così come nelle altre città, l’acqua piovana viene spesso percepita soltanto nel momento in cui diventa un problema: una caditoia ostruita, una strada che si allaga, un sottopasso che diventa difficilmente percorribile o un temporale intenso che mette sotto pressione una rete di drenaggio.

Ma l’acqua che cade dal cielo non è necessariamente soltanto qualcosa da allontanare il più rapidamente possibile. La domanda che dovremmo porci, soprattutto quando progettiamo una nuova opera pubblica, è un’altra: dove vogliamo che vada quell’acqua?

È una domanda apparentemente elementare, che in realtà riguarda uno dei grandi temi della progettazione urbana contemporanea.

Palermo si trova oggi davanti a una doppia esigenza: gestire gli eventi di pioggia intensa e, allo stesso tempo, non sprecare una risorsa preziosa in un territorio nel quale la disponibilità idrica rappresenta una questione strategica.

Le cronache cittadine delle ultime settimane hanno riportato nuovamente l’attenzione sulla manutenzione delle caditoie e sul rischio di allagamenti. Il Comune ha inoltre avviato interventi specifici per migliorare lo smaltimento delle acque meteoriche: in via Castelforte, per esempio, il progetto prevede pozzi drenanti collegati alla rete esistente, con dispersione delle acque nel sottosuolo.

Il tema, quindi, è assolutamente attuale, ma possiamo fare un passo ulteriore.

Drenaggio urbano sostenibile: come gestire e recuperare le acque meteoriche

La progettazione delle opere pubbliche potrebbe cominciare a considerare l’acqua piovana non soltanto come un flusso da smaltire, ma come una componente da gestire, rallentare, filtrare, accumulare e, quando tecnicamente possibile e nel rispetto delle norme sanitarie e della destinazione d’uso, recuperare.

È il principio alla base dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

Invece di affidare tutto il carico della pioggia alla rete fognaria tradizionale, si possono progettare e realizzare le cosiddette soluzioni per la riduzione degli afflussi in ambito urbano, capaci di ridistribuire, allontanare, filtrare, rallentare e trattenere le acque attraverso superfici permeabili.

Tra queste rientrano, ad esempio, le fasce filtro, le aree di bioritenzione (rain garden), i canali inerbiti, le pavimentazioni permeabili e i tetti verdi: sistemi che hanno capacità di raccolta delle acque e rappresentano soluzioni da scegliere in funzione delle caratteristiche dei luoghi.

Naturalmente, questo non significa trasformare ogni piazza in una gigantesca cisterna, perché ogni soluzione deve essere verificata dal punto di vista geologico, idraulico, sanitario e manutentivo. Non tutta l’acqua piovana può essere riutilizzata per qualsiasi finalità e non ogni terreno è adatto all’infiltrazione.

Ma proprio questa complessità rende il tema interessante per l’ingegneria, perché la domanda non è più soltanto «come facciamo a smaltire l’acqua?», bensì «qual è la strategia più efficace per quella specifica area urbana?».

Opere pubbliche e gestione delle acque piovane: le soluzioni progettuali

La copertura di un edificio scolastico, ad esempio, può svolgere più funzioni contemporaneamente. Da un lato consente la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche, ove normativamente ammesso, per usi non potabili come l’irrigazione delle aree verdi e l’alimentazione degli scarichi sanitari; dall’altro, se realizzata a tetto verde, diventa uno spazio fruibile e didattico per gli studenti e contribuisce al comfort termico dell’edificio, riducendo gli apporti solari estivi e le dispersioni invernali e, quindi, i fabbisogni energetici.

Una piazza potrebbe integrare superfici permeabili e sistemi di drenaggio progettati per ridurre il deflusso superficiale, migliorando altresì il comfort termico dello spazio pubblico e contenendo l’effetto isola di calore.

Un parcheggio potrebbe essere progettato considerando anche il comportamento di riutilizzo dell’acqua meteorica, e non soltanto il numero di posti auto, diventando un «grande serbatoio» da utilizzare per pulire le strade limitrofe o irrigare gli spazi verdi.

Una strada, invece, potrebbe essere studiata insieme alla rete di drenaggio che la serve, evitando di considerare la pavimentazione come un elemento separato dal sistema idraulico.

Il principio è quello di progettare l’opera e il suo contesto come un unico sistema, un approccio che cambia anche il concetto di manutenzione.

Manutenzione delle reti di drenaggio e progettazione integrata degli spazi urbani

Una rete di drenaggio efficiente, infatti, non può essere valutata soltanto quando arriva il temporale, ma deve essere mantenuta prima dell’evento meteorico, controllata e monitorata nel tempo.

L’esperienza recente di Palermo lo dimostra: la pulizia delle strade e la funzionalità delle caditoie e delle infrastrutture di raccolta delle acque sono parte integrante della sicurezza urbana.

Per questo credo che una delle sfide dei prossimi anni sarà integrare maggiormente progettazione idraulica, infrastrutture stradali, verde urbano e gestione dello spazio pubblico. Non si tratta di scegliere tra una strada e un albero, tra una piazza e una vasca di raccolta, tra mobilità e gestione dell’acqua, ma di progettare spazi capaci di svolgere più funzioni contemporaneamente.

Una superficie può consentire il passaggio delle persone e, allo stesso tempo, contribuire alla gestione delle acque meteoriche; un’area verde può essere un luogo di socialità e, contemporaneamente, contribuire alla gestione del deflusso; una nuova opera può essere progettata non soltanto per resistere agli eventi meteorologici, ma per gestirli meglio.

Questa è, a mio avviso, una delle trasformazioni più importanti che possiamo introdurre nella cultura delle opere pubbliche: smettere di considerare l’acqua piovana come un elemento estraneo al progetto.

La pioggia arriva comunque. La differenza sta proprio in ciò che abbiamo progettato e in come questo funzionerà prima che arrivi.

E forse una città più resiliente non è quella che riesce semplicemente ad allontanare più velocemente l’acqua, ma quella che ha imparato a decidere in anticipo quale percorso farle compiere e come trattenerla per poi reimpiegarla.