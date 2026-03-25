Ci sono spazi che non si limitano ad accoglierci, ma raccontano qualcosa di profondo su chi siamo. Spazi che riflettono il nostro modo di vivere, i nostri desideri, la nostra idea di benessere e di bellezza.

È a questa relazione tra identità personale e luoghi dell’abitare che Gibus – tra i primi player a livello europeo nel settore Outdoor Design – dedica la campagna televisiva “È più di una pergola, è Gibus”, che andrà in onda dal 26 marzo al 25 aprile, in prime time, sui principali canali Rai.

Gibus: un cortometraggio per raccontare il nuovo outdoor design tra identità e benessere

Il cortometraggio, realizzato da Quasar e concepito come una narrazione di forte impatto visivo ed emotivo, ha per protagonista la pergola bioclimatica, soluzione top di gamma proposta dall’azienda.

In un susseguirsi di scene sospese tra luce, materia, natura e atmosfera, il film – girato in tre splendide location – costruisce un racconto raffinato e coinvolgente, in cui ogni inquadratura esalta la sintesi perfetta tra estetica, benessere e funzionalità che contraddistingue le soluzioni dell’azienda, ma, ancor più, concorre a delineare una visione elevata e peculiare dell’outdoor contemporaneo: non semplice estensione dell’architettura, ma luogo privilegiato in cui il vivere si fa intenso e personale, in cui tecnologia e design si intrecciano all’emozione, dando forma a esperienze uniche e memorabili.

In filigrana, la narrazione restituisce inoltre alcuni tratti dell’anima di Gibus: il piacere dell’azienda nel creare spazi di autentica bellezza, luoghi in cui l’estetica non sia mai fine a sé stessa, ma divenga un linguaggio capace di accogliere e migliorare la vita; anche la cura che il noto brand mette in ogni singolo dettaglio - dalla progettazione, alla produzione, alla relazione col cliente - attenzione che si trasforma in valore aggiunto per le persone che, quegli spazi outdoor, li andranno ad abitare.

Una cultura della qualità che attraversa ogni fase e che è imprescindibile per un’azienda che considera l’eccellenza non solo come traguardo tecnico ed estetico, ma come responsabilità verso l’esperienza abitativa nel suo complesso.

Con la campagna televisiva su Rai, grazie a uno spot dalla cifra narrativa elevata, riconoscibile e coerente con il valore del brand, Gibus rafforza ulteriormente il proprio posizionamento premium e sostiene al contempo l’attività dei Gibus Atelier, partner selezionati chiamati ogni giorno a tradurre la visione dell’azienda in realtà, accompagnando le persone nella creazione di spazi outdoor in cui bellezza, comfort e identità possano trovare la loro espressione più compiuta.