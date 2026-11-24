Premessa: non sono un giornalista. Faccio l'imprenditore e da vent'anni costruisco grandi impianti a fonti rinnovabili come impresa esecutrice, per committenti privati e anche pubblici: non grandi opere pubbliche, ma cantieri in cui il giornale dei lavori l'ho visto scrivere, firmare e rileggere quando qualcuno chiedeva conto di una data. Quello che segue viene da lì.

Giornale dei lavori: un documento che tutti conoscono e pochi tengono davvero

Chiunque abbia diretto un cantiere conosce il giornale dei lavori. Nei lavori pubblici è uno dei documenti tenuti dal direttore dei lavori, oggi disciplinati dall'art. 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, che lo comprende tra i documenti contabili dell'esecuzione. Nei lavori privati non sempre è obbligatorio, poiché la sua tenuta dipende dalla disciplina applicabile e dagli eventuali obblighi contrattuali, ma chi lo tiene bene ha in mano la cronaca più affidabile della commessa.

Eppure, nella pratica, il giornale è spesso il documento più trascurato. Si compila a blocchi, il venerdì o a fine mese, ricostruendo a memoria quello che è successo. Finché tutto va bene nessuno se ne accorge. Il problema emerge quando serve: una sospensione da giustificare, una riserva dell'impresa, un ritardo da attribuire, un incidente. In quel momento un giornale ricostruito vale poco, e chi lo ha firmato lo sa.

Il passaggio al digitale può risolvere questo problema oppure peggiorarlo. Dipende da come lo si fa.

Cosa deve contenere il giornale dei lavori secondo l'Allegato II.14

La disciplina dei lavori pubblici individua i contenuti minimi del giornale. Il giornale registra, giorno per giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni; la qualifica e il numero degli operai; le attrezzature impiegate; le provviste che arrivano in cantiere; le condizioni meteorologiche e ogni altra circostanza che influisce sull'andamento dei lavori. Vi si annotano anche gli ordini di servizio, le disposizioni del RUP e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i verbali di accertamento dei fatti o di esperimento delle prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese, le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi e gli accertamenti fatti in contraddittorio. Tra le informazioni previste dalla norma rientrano anche gli eventuali eventi infortunistici e le osservazioni idrometriche, mentre le provviste fornite dall'esecutore devono essere documentate dalle rispettive fatture quietanzate.

Ogni voce risponde a una domanda che prima o poi qualcuno farà. Quante persone c'erano martedì? Perché il getto è slittato di tre giorni? Quando sono arrivati i materiali? Chi ha dato l'ordine di procedere? Il giornale serve a rispondere senza dover ricostruire.

Il vero problema: il giornale ricostruito e i rischi delle annotaizoni tardive

Nella mia esperienza il difetto più diffuso non è la mancanza di informazioni, ma il momento in cui vengono scritte. Un'annotazione fatta il giorno stesso, da chi era presente, ha un valore diverso da una scritta tre settimane dopo sulla base di appunti sparsi, messaggi e ricordi.

Il giornale ricostruito ha tre debolezze tipiche. La prima: è generico, con frasi come «proseguono le lavorazioni» ripetute per giorni, che non dicono nulla di verificabile. La seconda: è incoerente con gli altri documenti, perché le presenze non tornano con le ore fatturate dai subappaltatori o le forniture con le bolle. La terza: è difficile da difendere, perché basta una data sbagliata per far dubitare di tutto il resto.

Nessuno strumento elimina questi difetti da solo. Ma uno strumento digitale ben usato rende molto più facile scrivere il giorno stesso e molto più difficile scrivere dopo senza che si veda.

Contabilità digitale dei lavori pubblici: cosa cambia e cosa no

Il digitale non cambia chi è responsabile del giornale né il suo contenuto. Negli appalti pubblici, peraltro, la digitalizzazione della contabilità non è soltanto una scelta organizzativa: l'art. 115 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina l'attività di direzione, controllo e contabilità mediante piattaforme digitali, mentre l'art. 12, comma 10, dell'Allegato II.14, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, prevede l'utilizzo di programmi di contabilità digitale basati su formati aperti non proprietari, capaci di garantire autenticità, sicurezza e provenienza dei dati dai soggetti competenti.

Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, questi programmi devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica affidabilità, idoneità e conformità alle prescrizioni normative.

Sul piano operativo, cambiano tre cose importanti.

Il momento della scrittura diventa visibile. Ogni annotazione porta con sé data e ora di inserimento, e chi l'ha scritta. Un giornale compilato tutto in una sera si riconosce subito. Questo è un vantaggio per chi lavora bene: dimostra che la cronaca è contemporanea ai fatti.

Le correzioni non cancellano. Sulla carta si corregge con una riga e una sigla. In digitale occorre conservare la tracciabilità delle modifiche: un'annotazione già firmata non dovrebbe essere sovrascritta senza lasciare traccia, ma rettificata con modalità che permettano di ricostruire cosa è cambiato, quando e perché. Uno strumento che permette di modificare il passato senza lasciare traccia è un passo indietro, non avanti.

Le prove stanno accanto al testo. Una foto con data e posizione, la bolla di consegna, il rapportino della squadra, il verbale firmato: invece di stare in cartelle diverse, si collegano al giorno a cui si riferiscono. Chi legge il giornale vede l'annotazione e, accanto, il documento che la sostiene.

Quello che non cambia è il giudizio di chi dirige i lavori. Uno strumento può raccogliere dati dal cantiere e proporre una bozza della giornata, ma la scelta di cosa scrivere e la firma restano in capo ai soggetti incaricati della tenuta del giornale, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Chi compila e firma il giornale dei lavori e quando deve farlo

Nei cantieri reali il direttore dei lavori non è presente ogni ora di ogni giorno. Spesso le informazioni arrivano da assistenti, capocantiere, tecnici dell'impresa. Il rischio è che il giornale diventi la somma confusa di contributi diversi.

Una buona organizzazione distingue tre ruoli. Chi è in cantiere raccoglie i fatti: presenze, lavorazioni, consegne, foto, imprevisti. Chi coordina li ordina e li scrive in forma di annotazione. Chi dirige i lavori legge, corregge se serve e firma. Negli appalti pubblici, però, la compilazione e la tenuta ufficiale del giornale spettano al direttore dei lavori oppure, se da lui delegati, ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere. Le informazioni raccolte da altri soggetti possono alimentare il documento, ma non sostituiscono le annotazioni effettuate da chi è legittimato a compilarlo. In caso di delega, il direttore dei lavori verifica le annotazioni, aggiunge eventuali osservazioni e appone la propria firma con la data, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 4, dell'Allegato II.14. In digitale questi passaggi restano tracciati: si vede cosa è stato proposto, da chi, e cosa è stato approvato.

Per i documenti contabili dei lavori pubblici, l'art. 12, comma 1, dell'Allegato II.14 prescrive la firma contestuale alla compilazione, nel rispetto della cronologia di inserimento dei dati. Non è quindi sufficiente limitarsi a una sottoscrizione periodica, anche se ravvicinata. Una firma digitale apposta a fine mese su trenta giornate tutte insieme ripropone, in forma elettronica, il problema del giornale ricostruito.

Le prove per documentare il cantiere: foto, bolle, presenze

Tre tipi di prova fanno la differenza quando il giornale viene contestato.

Le fotografie, preferibilmente accompagnate da data, ora e posizione registrate al momento dello scatto e non aggiunte dopo. Questi dati aiutano a ricostruire le circostanze documentate, ma non garantiscono da soli l'autenticità dell'immagine, così come la loro assenza non la rende automaticamente inutilizzabile.

I documenti di trasporto, collegati al giorno di consegna e alla lavorazione a cui servono. Aiutano a documentare l'arrivo di un materiale e la relativa data, senza dimostrarne necessariamente la conformità, l'accettazione o l'effettivo impiego nell'opera.

Le presenze, cioè chi era in cantiere, per quale impresa e per quante ore. È il dato più spesso contestato tra appaltatore e subappaltatori, e quello che più spesso manca nel giornale.

Oggi raccoglierle in tempo reale è facile: basta uno smartphone, e anche una nota vocale dettata a fine turno può diventare un rapportino scritto. Il punto è la disciplina di farlo ogni giorno.

Un esempio: ritardi in cantiere e la giornata contestata

Prendo un caso tipico, di quelli che chi fa cantiere ha visto più di una volta: un getto di calcestruzzo rinviato per pioggia. L'impresa, mesi dopo, chiede il riconoscimento dei giorni persi; la stazione appaltante sostiene che il rinvio dipendeva da un ritardo nella consegna delle armature. Con un giornale ricostruito, la discussione si fa a memoria e la vince chi ricorda con più sicurezza.

Con un giornale tenuto ogni giorno la risposta è già scritta: l'annotazione del mattino registra la pioggia e la decisione di rinviare, con l'ora; la foto mostra il cassero bagnato; la bolla delle armature porta la data di arrivo del giorno prima. Tre righe e due allegati possono aiutare a ricostruire i fatti e a verificare le ragioni del rinvio, riducendo il rischio di una contestazione basata su ricordi e dichiarazioni contrastanti. Non bastano, però, a ottenere automaticamente il riconoscimento dei giorni persi: negli appalti pubblici restano necessarie le procedure previste per le sospensioni, le eventuali proroghe e l'iscrizione delle riserve, disciplinate dal Codice e dall'Allegato II.14.

Dal giornale alla contabilità

Un giornale tenuto bene non serve solo in caso di contenzioso. È uno dei documenti che permettono di ricostruire l'andamento dell'esecuzione e di verificare la coerenza delle informazioni utilizzate per la contabilità dei lavori. Se ogni giorno è documentato cosa è stato eseguito, il libretto delle misure e lo stato di avanzamento si preparano potendo confrontare le risultanze dei diversi documenti, senza dover ricostruire ogni volta le lavorazioni. La misurazione e la contabilizzazione seguono comunque le proprie regole: il registro di contabilità recepisce le annotazioni dei libretti delle misure e lo stato di avanzamento viene ricavato dal registro, secondo quanto previsto dall'art. 12 dell'Allegato II.14.

Quando giornale e contabilità vivono in strumenti separati, si finisce per ricopiare le stesse informazioni due o tre volte, con il rischio di errori e di versioni diverse dello stesso fatto. Collegarli riduce il lavoro e, soprattutto, rende coerenti i documenti che il committente o il collaudatore leggeranno insieme.

I cinque errori da evitare nella compilazione del giornale dei lavori

Scrivere a blocchi. Meglio tre righe ogni giorno che tre pagine il venerdì. Usare formule generiche. «Proseguono i lavori» non è un'annotazione. Indicare cosa, dove, con quante persone. Modificare annotazioni già firmate. Le rettifiche devono lasciare traccia delle modifiche effettuate, della loro data e delle relative ragioni. Tenere le prove altrove. Foto, bolle e verbali vanno collegati al giorno a cui si riferiscono. Firmare in ritardo. Nei lavori pubblici i documenti contabili devono essere sottoscritti contestualmente alla compilazione: una firma tardiva non rispetta questa prescrizione e indebolisce l'affidabilità della ricostruzione.

In conclusione

Il giornale dei lavori digitale non è un adempimento in più, né un modo per scrivere di meno. È un modo per scrivere il giorno giusto, lasciando una traccia che chiunque può verificare. Per chi dirige il cantiere significa avere sempre una risposta pronta quando qualcuno chiede cosa è successo e quando. Per l'impresa significa arrivare alla contabilità e alle eventuali contestazioni con documenti coerenti fra loro.

Le norme definiscono le regole e le responsabilità, l'esperienza quotidiana permette di comprenderne anche le implicazioni operative. È con lo sguardo di chi vive il cantiere ogni giorno che vorrei lasciare al lettore una domanda: cosa cambierebbe se tutto il materiale di una giornata - documenti, foto, video, email, messaggi in chat - fosse raccolto in un unico posto e potesse alimentare, in modo ordinato e verificabile, la compilazione del giornale dei lavori?

La tecnologia rende tutto questo più semplice, ma non lo fa da sola. Quello che ho imparato in vent'anni di cantieri è che funziona solo quando diventa un'abitudine: pochi minuti a fine giornata, ogni giorno.