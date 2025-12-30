Quadro normativo di riferimento

La questione della prova dell’epoca di realizzazione delle opere abusive si innesta su un impianto normativo che, nel tempo, si è stratificato senza mai offrire una disciplina unitaria e autosufficiente. Il d.P.R. n. 380/2001, infatti, non contiene una norma generale sulla prova della data di costruzione, ma richiama implicitamente tale accertamento in una pluralità di istituti, attribuendogli di volta in volta un ruolo decisivo.

Un primo riferimento importante è l’art. 9-bis del Testo Unico Edilizia, che lega lo stato legittimo dell’immobile alla dimostrazione dei titoli edilizi che ne hanno consentito la realizzazione o la trasformazione nel tempo. Anche qui, la questione temporale non è neutra: senza una corretta ricostruzione cronologica degli interventi, lo stato legittimo resta indimostrabile.

Nei procedimenti di sanatoria, poi, la dimensione temporale diventa dirimente. L'accertamento di conformità di cui all’art. 36 postula una verifica rigorosa della situazione di fatto in determinati momenti storici, rispetto ai quali la prova non può essere affidata a mere dichiarazioni di parte.

Il tema assume contorni ancora più stringenti in presenza di vincoli paesaggistici. In tali casi, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica non può essere superata invocando genericamente la preesistenza dell’opera, ma richiede la dimostrazione che l’intervento sia stato realizzato in un’epoca in cui il vincolo non operava o non imponeva specifici regimi autorizzatori. Anche sotto questo profilo, la datazione delle opere diventa un elemento strutturale dell’istruttoria.

È su questo sfondo normativo che si colloca il principio, di elaborazione giurisprudenziale, secondo cui l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione dell’abuso edilizio grava sul privato. Anche questo principio non nasce da una previsione espressa del Testo Unico, ma dalla necessità di evitare che la prova della legittimità edilizia venga ribaltata sull’amministrazione, trasformando l’istruttoria in una ricerca esplorativa a carico dell’ente.

In questo contesto si inserisce il progressivo riconoscimento del valore probatorio delle fonti documentali indirette, come le ortofoto storiche e le immagini satellitari di Google Earth, elementi oggettivi idonei a concorrere alla ricostruzione del fatto edilizio, soprattutto quando il privato non è in grado di fornire documentazione tecnica attendibile e verificabile.