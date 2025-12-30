Conclusioni

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato l’appello, chiarendo che l’utilizzo delle immagini satellitari era avvenuto nel rispetto dei principi giurisprudenziali consolidati e che non era stata dimostrata la presunta edificazione ante 1967 delle opere, invocata anche per superare la mancanza di autorizzazione paesaggistica.

Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della legittimità dell’ordinanza di sospensione, dell’ordine di demolizione e del silenzio-diniego sulla domanda di sanatoria.

La sentenza ribadisce alcuni punti fermi che incidono direttamente sulla pratica professionale:

la preesistenza di un manufatto non si presume e non si dimostra con sole dichiarazioni;

e non si dimostra con sole dichiarazioni; l’onere probatorio non si attenua per effetto del tempo trascorso;

per effetto del tempo trascorso; le immagini satellitari possono avere valore probatorio, soprattutto se coerenti con fonti ufficiali;

Google Earth non sostituisce l’istruttoria tecnica, ma può renderla difficilmente contestabile.

Un richiamo particolarmente rilevante nei procedimenti che coinvolgono aree vincolate, dove la carenza di titolo edilizio e paesaggistico rende ancora più stringente la verifica dell’epoca di realizzazione delle opere.