Gravi illeciti professionali e penali contrattuali: il Consiglio di Stato sulle cause di esclusione

Quando una penale nell'esecuzione di un contratto incide sulla partecipazione alle gare pubbliche? E quali sono i limiti alla valutazione della stazione appaltante in tema di affidabilità dell’OE? È possibile procedere all’esclusione sulla base di notizie riportate su un giornale?

Cause di esclusione e gravi illeciti professionali: il Consiglio di Stato sulle dichiarazioni a carico dell'OE

Con la sentenza del 4 agosto 2025, n. 6882, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare, da diversi punti di vista, il tema dell’esclusione per gravi illeciti professionali alla luce delle nuove regole dettate dal d.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alla rilevanza delle penali irrogate in precedenti appalti pubblici e all’utilizzabilità di notizie giornalistiche come elementi indiziari.

La pronuncia che si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, rafforzando i presupposti di proporzionalità, oggettività e affidabilità della valutazione a carico delle stazioni appaltanti.

Gravi illeciti professionali e valutazione di affidabilità: i presupposti

Alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 prevede l’esclusione dell’operatore economico che abbia commesso un illecito professionale grave tale da compromettere l’integrità e l’affidabilità.

Le specifiche fattispecie rilevanti sono dettagliate all’art. 98 del medesimo decreto e comprendono, tra le altre:

significative e persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti;

violazioni degli obblighi di tracciabilità;

false dichiarazioni in sede di gara;

altri comportamenti che incidono sulla moralità professionale.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’esclusione non può fondarsi su automatismi, né su semplici inadempimenti privi di rilievo sostanziale. È sempre necessario accertare il carattere “grave” dell’inadempimento e dimostrare che esso incida realmente sull’affidabilità dell’operatore.

In questo senso, l’applicazione di penali contrattuali non è di per sé sufficiente: serve una valutazione motivata e proporzionata da parte della stazione appaltante, fondata su fatti oggettivi e documentabili, non su percezioni soggettive o fonti informali.

Ed è sulla base di queste coordinate che si è mosso il Consiglio di Stato per valutare il caso in esame.