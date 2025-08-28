Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
bive proponici la tua idea
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Gravi illeciti professionali e penali contrattuali: il Consiglio di Stato sulle cause di esclusione

Palazzo Spada dice no agli automatismi: sono necessari riscontri oggettivi per valutare l’affidabilità dell’operatore economico

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 28/08/2025

Quando una penale nell'esecuzione di un contratto incide sulla partecipazione alle gare pubbliche? E quali sono i limiti alla valutazione della stazione appaltante in tema di affidabilità dell’OE? È possibile procedere all’esclusione sulla base di notizie riportate su un giornale?

Cause di esclusione e gravi illeciti professionali: il Consiglio di Stato sulle dichiarazioni a carico dell'OE

Con la sentenza del 4 agosto 2025, n. 6882, il Consiglio di Stato è tornato ad affrontare, da diversi punti di vista, il tema dell’esclusione per gravi illeciti professionali alla luce delle nuove regole dettate dal d.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alla rilevanza delle penali irrogate in precedenti appalti pubblici e all’utilizzabilità di notizie giornalistiche come elementi indiziari.

La pronuncia che si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, rafforzando i presupposti di proporzionalità, oggettività e affidabilità della valutazione a carico delle stazioni appaltanti.

Gravi illeciti professionali e valutazione di affidabilità: i presupposti

Alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, l’art. 95, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023 prevede l’esclusione dell’operatore economico che abbia commesso un illecito professionale grave tale da compromettere l’integrità e l’affidabilità.

Le specifiche fattispecie rilevanti sono dettagliate all’art. 98 del medesimo decreto e comprendono, tra le altre:

  • significative e persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti;
  • violazioni degli obblighi di tracciabilità;
  • false dichiarazioni in sede di gara;
  • altri comportamenti che incidono sulla moralità professionale.

Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’esclusione non può fondarsi su automatismi, né su semplici inadempimenti privi di rilievo sostanziale. È sempre necessario accertare il carattere “grave” dell’inadempimento e dimostrare che esso incida realmente sull’affidabilità dell’operatore.

In questo senso, l’applicazione di penali contrattuali non è di per sé sufficiente: serve una valutazione motivata e proporzionata da parte della stazione appaltante, fondata su fatti oggettivi e documentabili, non su percezioni soggettive o fonti informali.

Ed è sulla base di queste coordinate che si è mosso il Consiglio di Stato per valutare il caso in esame.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Cause da esclusione Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Gravi illeciti professionali e penali contrattuali: il Consiglio di Stato sulle cause di esclusione
2
Penali contrattuali e notizie giornalistiche sull'OE: no all'esclusione automatica
3
La sentenza del Consiglio di Stato
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - Ultima ora
CILA: dal Consiglio di Stato la guida giuridica sui poteri della P.A.
2
EDILIZIA - 26/08/2025
Pergolato o porticato? Il Consiglio di Stato su titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica
3
EDILIZIA - 20/08/2025
Pergotende e vetrate scorrevoli: il Consiglio di Stato chiarisce il regime edilizio
4
LAVORI PUBBLICI - 22/08/2025
ANAC, nuove regole su inconferibilità, incompatibilità e pantouflage: le delibere 328 e 329/2025
5
EDILIZIA - 25/08/2025
Inizio lavori e decadenza del permesso di costruire: interviene il TAR
6
PROFESSIONE - 24/08/2025
Incarichi professionali: se è consulenza, non è appalto di servizi