È attiva la nuova Area Clienti del GSE, che segna un passaggio rilevante nel percorso di innovazione digitale del Gestore, orientato a rendere i servizi più accessibili, efficienti e personalizzati. La piattaforma rappresenta il punto di accesso unico attraverso cui richiedere nuovi servizi o gestire quelli già sottoscritti con il GSE.

I benefici risultano particolarmente evidenti per chi opera su più servizi o per conto di più soggetti, ma l’impostazione generale sembra orientata a migliorare l’esperienza d’uso anche per gli utenti meno strutturati, grazie a una maggiore chiarezza nella disposizione delle funzioni e dei dati.

Nuova Area Clienti GSE: accesso con CIE, SPID e autenticazione multifattoriale

Tra le prime novità si colloca il rafforzamento delle modalità di accesso. L’ingresso alla piattaforma può avvenire tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), SPID oppure credenziali con autenticazione multifattoriale, in un quadro che punta a rafforzare la sicurezza e la tracciabilità delle operazioni.

Il GSE richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di verificare e certificare i propri contatti, in particolare email e numero di cellulare, che risultano indispensabili per la ricezione dei codici OTP e per il corretto utilizzo dei servizi.

L’accesso tramite SPID consente inoltre un aggiornamento più immediato dei dati anagrafici e di contatto, che possono essere automaticamente allineati a quelli dell’identità digitale.

Una volta effettuato il login, l’utente si trova immediatamente all’interno di un ambiente che integra le funzionalità legate sia al profilo “Utente” sia al profilo “Operatore”. La distinzione resta centrale: il primo è la persona fisica che opera sul portale, il secondo è il soggetto titolare dei rapporti con il GSE. Il collegamento tra i due è gestito attraverso il codice PIN, che consente di attivare deleghe e operare per conto di terzi.

Come funziona la gestione unificata di servizi, richieste e contratti

L’elemento più evidente della nuova Area Clienti è la centralizzazione delle informazioni. La piattaforma è articolata in sezioni che riflettono le principali attività gestionali:

La tua scrivania

Gestisci operatori

Servizi

Misure PNRR

Richieste e contratti

Operazioni

Pagamenti e misure

Supporto

La logica è quella di superare la frammentazione precedente e riportare tutto in un’unica interfaccia. In questo contesto, la “Scrivania” assume un ruolo centrale: rappresenta la homepage operativa, dalla quale è possibile visualizzare le attività più recenti, accedere rapidamente ai servizi utilizzati con maggiore frequenza e costruire una navigazione personalizzata.

La funzione “preferiti” si inserisce proprio in questa logica, consentendo di selezionare servizi e operazioni ricorrenti e ridurre i passaggi necessari per accedervi.

Un altro nodo operativo riguarda la gestione degli operatori. La piattaforma consente di consultare i soggetti associati, registrarne di nuovi e selezionare di volta in volta l’operatore per conto del quale si intende operare. Il sistema di deleghe resta basato sui codici PIN, che possono essere utilizzati anche per gestire più utenti autorizzati ad operare per conto dello stesso soggetto.

Per quanto riguarda i servizi, la nuova interfaccia introduce una consultazione più immediata. Nella sezione “Servizi” è possibile cercare i servizi disponibili, selezionarli tra i preferiti e accedere direttamente ai portali informatici dedicati.

Accanto a questa area, la sezione “Misure PNRR” consente di accedere ai contenuti documentali collegati alle singole misure, compresi i decreti di riferimento e i manuali operativi, oltre ai collegamenti diretti ai servizi. Si tratta di un’impostazione che integra nella stessa interfaccia sia la parte informativa sia quella operativa.

La sezione “Richieste e contratti” rappresenta uno dei punti più utili per l’operatività quotidiana. Qui è possibile gestire i dati dei contratti, consultare le informazioni anagrafiche e tecniche degli impianti e, soprattutto, visualizzare tutte le richieste effettuate. La presenza di filtri per tipo, stato e servizio consente di organizzare le informazioni in modo più efficace, evitando la dispersione delle singole istanze su più ambienti.

Pagamenti GSE e misure dell’energia: cosa si può controllare dal portale

La gestione dei flussi economici è concentrata nella sezione “Pagamenti”, dove confluiscono sia i pagamenti in entrata sia quelli in uscita.

Da un lato è possibile consultare i pagamenti ricevuti dal GSE, con uno storico disponibile e la possibilità di scaricare riepiloghi; dall’altro si possono verificare le fatture da pagare o già pagate, controllarne lo stato e generare esportazioni dei dati.

All’interno della stessa area è integrata una funzione specifica per i titolari di contratti di Ritiro Dedicato: la sezione “Misure dell’energia”. Qui vengono messi a disposizione i dati aggiornati sulle misure, con possibilità di verifica, consultazione di dettaglio e download dei report, oltre alla visualizzazione dell’andamento mensile dell’energia. Si tratta di informazioni utilizzate dal GSE per il calcolo e l’erogazione dei pagamenti secondo le scadenze contrattuali.

Supporto Area Clienti GSE: FAQ, manuali e assistenza operativa

Chiude il quadro la sezione dedicata al supporto, che raccoglie in un unico punto FAQ filtrabili, manuali, moduli e procedure, insieme ai canali per richieste specifiche, inclusi i temi legati a comunità energetiche e autoconsumo.

Anche in questo caso, la scelta è chiara: concentrare nello stesso ambiente sia l’operatività sia gli strumenti di assistenza, riducendo la necessità di ricorrere a canali esterni.

A supporto dell’utilizzo della nuova piattaforma, il GSE ha aggiornato anche la sezione delle FAQ, introducendo chiarimenti operativi che riguardano soprattutto le fasi di accesso e gestione dei profili.

I contenuti si concentrano su aspetti ricorrenti nell’uso quotidiano, come il recupero delle credenziali, la verifica dei contatti necessari per l’autenticazione multifattoriale, l’utilizzo del codice PIN e le modalità di associazione tra utenti e operatori.

Si tratta di indicazioni utili soprattutto nella fase iniziale di utilizzo del portale, in cui le principali criticità riguardano proprio l’accesso e la corretta configurazione dei rapporti operativi.