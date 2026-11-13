La scelta del sistema impermeabilizzante incide in modo determinante sulla durabilità e sull'efficienza di qualsiasi opera edile. Negli ultimi decenni, l'impermeabilizzazione con guaina liquida ha assunto un ruolo sempre più centrale nel panorama tecnico delle costruzioni, tanto in ambito residenziale quanto in quello industriale e delle opere pubbliche.

A differenza dei sistemi a membrana prefabbricata, l'applicazione liquida forma un manto continuo, senza giunzioni né sovrapposizioni, adattandosi a qualsiasi geometria del supporto e riducendo in misura significativa il rischio di infiltrazioni nei punti di discontinuità.

Perché la guaina liquida ha superato i sistemi a membrana tradizionale

Fino a pochi decenni fa, l'impermeabilizzazione di coperture e superfici esposte era affidata quasi esclusivamente alle membrane bitume-polimero prefabbricate, applicate mediante termosaldatura o incollaggio a fiamma. Questi sistemi presentano alcune criticità strutturali che nel tempo si sono rivelate limitanti: giunti e sovrapposizioni costituiscono i punti più vulnerabili dell'intero manto, e la loro esecuzione richiede l'utilizzo di fiamme libere, con implicazioni sul piano della sicurezza operativa e delle emissioni in cantiere.

Il passaggio a questi sistemi applicati a liquido ha modificato in profondità l'approccio progettuale all'impermeabilizzazione. L'assenza di interruzioni fisiche nel manto rappresenta un vantaggio strutturale misurabile: non esistono zone di discontinuità dove l'acqua possa infiltrarsi nel tempo. L'applicazione a pennello, rullo o con sistemi airless consente di rivestire superfici irregolari, raccordi, angoli e geometrie complesse senza forzature operative, offrendo una flessibilità di impiego che le membrane prefabbricate non possono garantire.

Un elemento di differenziazione ulteriore riguarda la posa in opera: le guaine liquide non richiedono fiamme, non producono emissioni di gas durante l'applicazione e consentono interventi localizzati di ripristino senza necessità di rimozione del manto esistente. Su vecchi manti bituminosi, è possibile intervenire direttamente, abbattendo i costi di smaltimento e i tempi di cantiere.

Le prestazioni tecniche che fanno la differenza

Elasticità, continuità e crack bridging

Una delle proprietà più rilevanti di una guaina liquida di elevato profilo tecnico è la capacità di adattarsi alle deformazioni del supporto senza perdere la propria integrità impermeabile. Il calcestruzzo armato è soggetto per natura a fenomeni fessurativi dovuti a variazioni termiche, ritiro e carichi statici e dinamici. In assenza di un sistema di protezione idoneo, le microfessure e le macrofessure del supporto si trasformano rapidamente in vie di infiltrazione.

La proprietà definita crack bridging ability esprime la capacità di una membrana di resistere senza deterioramenti alla propagazione di crepe dal supporto, mantenendo inalterate le proprietà di tenuta della superficie impermeabilizzata. Si tratta di un requisito prestazionale codificato nella norma armonizzata EN 14891, che fissa un valore minimo di almeno 0,75 mm in condizioni standard e a bassa temperatura (-5°C). I sistemi impermeabilizzanti liquidi di ultima generazione superano ampiamente questi limiti: alcune formulazioni a copolimero elastoplastico raggiungono valori di crack bridging in condizioni normali superiori a 10 mm, garantendo continuità di tenuta anche in presenza di movimenti strutturali significativi.

L'elasticità è strettamente correlata all'allungamento a rottura del materiale. Le formulazioni elastobituminose in soluzione possono raggiungere allungamenti superiori al 2.000%, mentre le membrane in emulsione acquosa si attestano su valori compresi tra il 50% e il 400%, in funzione della matrice polimerica impiegata. In entrambi i casi, l'elasticità garantisce la coesione del manto nel tempo, anche in contesti soggetti a escursioni termiche rilevanti.

Certificazioni e conformità normativa

Il quadro normativo italiano ed europeo ha progressivamente strutturato i requisiti prestazionali per i prodotti applicati liquidi per l'impermeabilizzazione. La norma UNI 11928-1:2023 "Prodotti applicati liquidi per impermeabilizzazione" rappresenta il riferimento tecnico nazionale di settore. Sul piano europeo, la EN 14891 disciplina l'impermeabilizzazione al di sotto di piastrellature ceramiche, mentre la EN 1504-2 regola i sistemi di protezione della superficie del calcestruzzo, includendo la valutazione della permeabilità alla CO₂, all'acqua e dell'aderenza per trazione diretta.

Per le coperture, la classificazione Broof secondo la EN 13501-5 certifica la resistenza agli incendi esterni, aspetto di crescente rilevanza nell'installazione di impianti fotovoltaici in copertura. La resistenza alla grandine, misurata secondo la EN 13583:2012 e classificata sulla Scala Torro, costituisce un ulteriore parametro prestazionale nei contesti esposti a eventi meteorici di intensità elevata. Infine, la conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e la contribuzione ai crediti LEED® incidono sull'accesso a commesse pubbliche e su procedure di appalto con requisiti ambientali specifici.

Campi di applicazione: dalla copertura all'area umida

La versatilità applicativa è uno dei fattori che rende la guaina liquida competitiva rispetto alle soluzioni tradizionali in un ampio spettro di contesti costruttivi. I principali ambiti di impiego comprendono superfici con caratteristiche molto diverse tra loro, riconducibili a un metodo applicativo comune.

Coperture piane e inclinate , incluse quelle in calcestruzzo, fibrocemento e strutture metalliche, con possibilità di intervento diretto sul vecchio manto bituminoso senza rimozione degli strati esistenti.

, incluse quelle in calcestruzzo, fibrocemento e strutture metalliche, con possibilità di intervento diretto sul vecchio manto bituminoso senza rimozione degli strati esistenti. Terrazzi, balconi e lastrici solari , con applicazione sia a vista che sottopavimento, in conformità alla norma EN 14891 per l'incollaggio diretto di rivestimenti ceramici mediante adesivi di tipo C2 o superiori.

, con applicazione sia a vista che sottopavimento, in conformità alla norma EN 14891 per l'incollaggio diretto di rivestimenti ceramici mediante adesivi di tipo C2 o superiori. Vecchie guaine bituminose e superfici esistenti , con applicazione diretta sulla superficie senza necessità di smantellamenti e demolizioni.

, con applicazione diretta sulla superficie senza necessità di smantellamenti e demolizioni. Aree umide interne come bagni, docce e locali tecnici, dove la continuità del manto e la capacità di crack bridging garantiscono la tenuta nel tempo, e muri di fondazione, controterra, giardini pensili e fioriere.

Un ambito applicativo specifico riguarda la bonifica di manufatti in cemento-amianto: determinati sistemi impermeabilizzanti liquidi sono classificati come incapsulanti di tipo A, B, C e D in conformità al DM 20/08/1999, consentendo il trattamento delle coperture esistenti mediante rivestimento incapsulante senza rimozione delle lastre. Questa soluzione riduce i tempi di intervento, i rischi per i lavoratori e il volume di materiale da smaltire rispetto alle operazioni di demolizione.

La possibilità di applicare una membrana liquida su superfici prive di regolare pendenza, grazie alla resistenza al ristagno dell'acqua propria delle formulazioni più avanzate, amplia l'area di utilizzo rispetto ai sistemi tradizionali, che richiedono pendenze minime per garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Il bilancio economico di una scelta tecnica

La convenienza di una guaina liquida non si esaurisce nel costo unitario del prodotto. Il bilancio complessivo di un intervento di impermeabilizzazione include variabili operative e di lungo periodo che è necessario valutare nella fase progettuale, prima ancora che in quella esecutiva.

Riduzione dei tempi di posa : l'applicazione a rullo, pennello o con sistemi airless consente rese giornaliere molto elevate; le tecnologie airless possono raggiungere 800-1.000 m² al giorno con due operatori, riducendo significativamente i costi della manodopera rispetto alla posa di membrane prefabbricate,

: l'applicazione a rullo, pennello o con sistemi airless consente rese giornaliere molto elevate; le tecnologie airless possono raggiungere 800-1.000 m² al giorno con due operatori, riducendo significativamente i costi della manodopera rispetto alla posa di membrane prefabbricate, Eliminazione della rimozione del manto esistente : in molti contesti di reimpermeabilizzazione, la guaina liquida può essere applicata direttamente sul vecchio supporto bituminoso, abbattendo i costi di smaltimento e i tempi di cantiere, con conseguenti ricadute positive sulla gestione dell'opera.

: in molti contesti di reimpermeabilizzazione, la guaina liquida può essere applicata direttamente sul vecchio supporto bituminoso, abbattendo i costi di smaltimento e i tempi di cantiere, con conseguenti ricadute positive sulla gestione dell'opera. Manutenzione localizzata: in caso di danno puntuale, è possibile intervenire con una ripresa circoscritta senza intaccare il sistema esistente, riducendo i costi nel ciclo di vita dell'opera e minimizzando l'invasività delle operazioni di ripristino.

A questi fattori si aggiunge la durabilità intrinseca del manto, che dipende dalla qualità della formulazione e dalla corretta esecuzione. Le membrane liquide di elevato profilo prestazionale resistono all'invecchiamento per esposizione ai raggi UV senza necessità di strati protettivi aggiuntivi, mantenendo le proprie caratteristiche elastiche e impermeabili per l'intera vita utile dell'opera.

I sistemi Icobit per l'impermeabilizzazione liquida

Nell'ambito dei sistemi impermeabilizzanti liquidi disponibili sul mercato italiano, Icobit rappresenta un riferimento consolidato con oltre cinquant'anni di attività produttiva. L'azienda opera con stabilimenti in Italia e in Brasile, sviluppando soluzioni tecniche certificate attraverso il proprio laboratorio interno IcoLab.

La gamma dei prodotti Icobit comprende membrane in emulsione acquosa con tecnologia fiber reinforced, sistemi elastobituminosi e formulati a base di copolimeri termoplastici a tecnologia ULTRA FAST, ciascuno progettato per rispondere a specifici requisiti applicativi. I sistemi Icobit coprono l'intera filiera tecnica: dal promotore di adesione al manto impermeabilizzante principale, fino ai sistemi di rinforzo in tessuto non tessuto e alle finiture protettive per ambienti particolarmente aggressivi.

Sul piano certificativo, i prodotti Icobit includono formulazioni conformi alla UNI 11928-1:2023, certificate secondo la EN 14891 e la EN 1504-2, con marcatura CE e classificazioni Broof nei confronti del per le applicazioni in copertura. Le metodologie Icobit includono sistemi certificati EPD (Environmental Product Declaration), idonei ai crediti LEED®, con classe A+ per le emissioni VOC negli ambienti interni, un requisito rilevante in particolare per le impermeabilizzazioni di interni e nei progetti che ambiscono a certificazioni di sostenibilità ambientale.

La gamma dei prodotti Icobit è strutturata per rispondere a ogni scenario progettuale in cui sia necessaria una guaina liquida impermeabilizzante certificata: dalla copertura industriale al lastrico solare residenziale, dal ripristino di vecchi manti bituminosi alla protezione di manufatti in calcestruzzo armato soggetti a fenomeni di carbonatazione.

La guaina liquida si conferma, tanto sul piano tecnico quanto su quello economico e normativo, tra le soluzioni progettuali più complete per garantire la durabilità di un'opera edile nel tempo. La disponibilità di formulazioni certificate, la versatilità applicativa e la riduzione dei costi operativi complessivi rispondono alle esigenze attuali della progettazione professionale e dell'esecuzione in cantiere.