I terrazzi rappresentano uno degli elementi architettonici più funzionali negli edifici residenziali e pubblici. Spazi di connessione tra interno ed esterno, superfici fruibili e spesso valorizzanti dal punto di vista immobiliare, sono tuttavia anche tra le parti più vulnerabili dell’involucro edilizio. La loro esposizione diretta agli agenti atmosferici – pioggia, cicli di gelo e disgelo, irraggiamento solare – li rende particolarmente soggetti a fenomeni di infiltrazioni d’acqua e degrado.

Nel tempo, anche microfessurazioni apparentemente innocue possono trasformarsi in vie di ingresso per l’acqua, con conseguenze che possono interessare l’intera struttura sottostante. Da qui nasce la necessità di adottare sistemi impermeabilizzanti continui ed affidabili. In questo contesto, le guaine liquide impermeabilizzanti si sono affermate come una delle soluzioni più versatili ed efficaci per la protezione dei terrazzi.

Perché l’impermeabilizzazione del terrazzo è una fase critica

Un terrazzo non correttamente impermeabilizzato può diventare, nel medio-lungo periodo, una fonte di problemi strutturali ed abitativi. Le infiltrazioni d’acqua che raggiungono i solai e le strutture portanti favoriscono fenomeni di deterioramento del calcestruzzo, ossidazione delle armature metalliche e distacchi di materiali. A questi si aggiungono danni indiretti, come la comparsa di macchie, muffe e degrado degli ambienti sottostanti.

Molto spesso tali criticità non sono immediatamente visibili: l’acqua agisce in modo silenzioso, accumulandosi sotto la pavimentazione o all’interno della stratigrafia, fino a manifestare il danno quando l’intervento risulta ormai complesso e oneroso. È per questo che la scelta del sistema impermeabilizzante non può essere affidata a soluzioni improvvisate o a materiali di bassa qualità.

Il ruolo delle guaine liquide nei sistemi impermeabilizzanti moderni

Le guaine liquide impermeabilizzanti rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai sistemi impermeabilizzanti tradizionali. A differenza delle membrane prefabbricate, che prevedono sormonti, giunzioni e punti critici, le guaine liquide vengono applicate direttamente sulla superficie a rullo, pennello, spatola o spruzzo, dando origine a un manto continuo, monolitico e privo di discontinuità.

Questa caratteristica è particolarmente vantaggiosa sui terrazzi, dove la presenza di dettagli costruttivi complessi – come raccordi, soglie, bocchettoni di scarico e angoli – rende difficile ottenere una perfetta tenuta con sistemi rigidi o modulari. La capacità delle guaine liquide impermeabilizzanti di adattarsi alla geometria del supporto consente di intervenire su ogni punto critico, riducendo drasticamente il rischio di infiltrazioni.

Problemi ricorrenti sui terrazzi e limiti dei sistemi tradizionali

Nel tempo, le vecchie guaine bituminose che insistono sui terrazzi possono perdere elasticità, diventare fragili e fessurarsi. Le piastrelle possono distaccarsi a causa della presenza d’acqua sottostante, e le fughe deteriorate possono favorire infiltrazioni d’acqua e umidità.

Intervenire con sistemi tradizionali spesso implica la demolizione della pavimentazione esistente, costi elevati e lunghi tempi di cantiere. Le guaine liquide, invece, permettono in molti casi di operare direttamente al di sopra della vecchia pavimentazione, limitando le demolizioni e riducendo l’impatto dell’intervento.

Caratteristiche prestazionali delle guaine liquide di qualità

Affinché una guaina liquida impermeabilizzante possa essere considerata una soluzione realmente funzionale per i terrazzi, deve possedere precise caratteristiche tecniche: tra queste l’elevata elasticità, necessaria per assorbire le tensioni meccaniche del supporto, e la resistenza ai raggi UV, indispensabile per applicazioni a vista, ed agli agenti atmosferici.

Le soluzioni più evolute garantiscono un’elevata capacità di crack bridging, ovvero la possibilità di “ponteggiare” le fessurazioni del supporto senza rompersi, mantenendo nel tempo la continuità del manto impermeabile. Altrettanto importante è la resistenza al ristagno d’acqua, condizione frequente sui terrazzi piani, soprattutto in presenza di pendenze non ottimali.

Qualità dei materiali: un fattore determinante

La qualità dei prodotti utilizzati è un elemento centrale per il successo dell’intervento impermeabilizzante. Materiali poco performanti possono degradarsi velocemente sotto l’azione combinata di acqua e raggi solari.

Al contrario, sistemi impermeabilizzanti liquidi sviluppati con formulazioni avanzate garantiscono prestazioni elevate, assicurando una maggiore durabilità dell’opera. In quest’ottica, anche le attività di formazione qualificata e il supporto tecnico diventano fattori chiave nella scelta del sistema.

Icobit: esperienza e specializzazione nei sistemi liquidi

Da oltre cinquant’anni, Icobit rappresenta un punto di riferimento nel settore dei sistemi impermeabilizzanti liquidi. L’azienda sviluppa da sempre soluzioni specifiche per terrazzi e balconi, progettate per rispondere alle esigenze di progettisti, imprese e applicatori professionali.

Icobit da sempre sviluppa le migliori soluzioni di impermeabilizzazione specifiche per terrazzi e balconi, progettate per rispondere alle esigenze di progettisti, imprese e applicatori professionali, le quali possono essere applicate facilmente su qualsiasi tipologia di superficie a rullo, pennello, airless o spatola:

Impermeabilizzazioni a rapida asciugatura ad elevata resistenza meccanica e resistenti ai raggi UV, caratterizzate da alti valori di flessibilità a freddo.

ad elevata resistenza meccanica e resistenti ai raggi UV, caratterizzate da alti valori di flessibilità a freddo. Impermeabilizzanti liquidi conformi ai requisiti della norma UNI 11928 che disciplina la progettazione e l’applicazione dei sistemi impermeabilizzanti liquidi in edilizia.

che disciplina la progettazione e l’applicazione dei sistemi impermeabilizzanti liquidi in edilizia. Soluzioni impermeabilizzanti e protettive con elevati valori di SRI che possano ridurre i consumi energetici degli edifici e l’impatto di anidride carbonica nell’ambiente.

che possano ridurre i consumi energetici degli edifici e l’impatto di anidride carbonica nell’ambiente. Sistemi classificati con la prestazione massima Broof , classificazione cruciale per la resistenza al fuoco delle coperture, secondo la norma europea EN 13501-5.

, classificazione cruciale per la resistenza al fuoco delle coperture, secondo la norma europea EN 13501-5. Gli impermeabilizzanti liquidi Icobit sono resistenti anche ad eventi meteorologici estremi come la grandine , sino al grado di intensità H7 della Scala Torro.

, sino al grado di intensità H7 della Scala Torro. Sistemi impermeabilizzanti liquidi in classe A+ di contenuto di VOC e con Dichiarazione ambientale di prodotto EPD, che ne attesta l’impatto ambientale lungo il suo intero ciclo di vita, contribuendo al soddisfacimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e ai diversi sistemi di valutazione e certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED, BREEAM, ITACA, etc.).

L’approccio di Icobit si basa su una profonda conoscenza dei materiali e dei contesti applicativi, con un’attenzione costante alle esigenze reali in cantiere.

Icobit mette inoltre a disposizione competenze e supporto tecnico per affrontare in modo corretto le problematiche legate alla progettazione e posa in opera dell’impermeabilizzazione delle superfici.

Guaine liquide impermeabilizzanti e interventi di recupero edilizio

Uno degli ambiti in cui le guaine liquide esprimono al meglio il loro potenziale è il recupero di superfici esistenti. Nei terrazzi pavimentati o su cui insistono vecchie membrane deteriorate, l’applicazione di una guaina liquida consente di realizzare un nuovo strato impermeabile continuo, senza necessità di rimuovere i materiali preesistenti.

Questo approccio riduce i tempi di intervento, e permette una riqualificazione funzionale efficace, mantenendo elevate le prestazioni di impermeabilità e creando un impatto positivo, in termini sia economici che ambientali.

Una soluzione sicura, quando progettata correttamente

È importante sottolineare che l’efficacia delle guaine liquide impermeabilizzanti dipende non solo dal prodotto, ma anche dalla corretta progettazione e posa in opera del sistema. La preparazione del supporto, la gestione dei dettagli costruttivi e il rispetto delle indicazioni tecniche sono passaggi imprescindibili per garantire la sicurezza e la durabilità dell’intervento.

In questo senso, l’utilizzo di sistemi avanzati e certificati, come quelli sviluppati da Icobit, consente di ridurre i margini di errore e di ottenere risultati affidabili nel tempo.

La risposta ai tuoi problemi

Le guaine liquide Icobit rappresentano oggi una risposta concreta e sicura alle problematiche di impermeabilizzazione dei terrazzi. Grazie alla loro continuità, elasticità e versatilità, offrono una protezione efficace contro le infiltrazioni d’acqua, anche in contesti complessi o già compromessi. La scelta di materiali di qualità e di sistemi progettati specificamente per tali applicazioni è il presupposto fondamentale per preservare la durabilità delle strutture e la sicurezza degli edifici.