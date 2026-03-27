Le guaine liquide impermeabilizzanti Icobit si affermano come soluzione di riferimento per proteggere tetti, coperture, terrazzi e balconi da infiltrazioni e agenti atmosferici estremi.

Facili da applicare su diversi supporti, quali calcestruzzo, piastrelle, legno e metallo, vecchie guaine a rotoli, queste formulazioni liquide creano manti elastici continui, adatti sia a nuove costruzioni che a interventi di ripristino.

Icobit, con 50 anni di esperienza nella produzione certificata di sistemi impermeabilizzanti liquidi, combina alte prestazioni tecniche a versatilità applicativa, soddisfacendo le esigenze di professionisti e imprese edili.

Definizione e funzionamento delle guaine liquide Icobit

Le guaine liquide impermeabilizzanti Icobit formano una barriera continua contro acqua e umidità, polimerizzando in film elastici che seguono movimenti del supporto. Applicabili a rullo, pennello, spatola o spruzzo, aderiscono perfettamente anche senza primer in alcuni casi, tollerando irregolarità e dettagli complessi. Possono rimanere a vista o possono essere anche direttamente piastrellati.

Questa tecnologia si presta a manutenzione rapida e non invasiva, sia in termini operativi, sia in termini economici, generando un impatto positivo a 360 gradi per chi sceglie questo tipo di soluzione.

Vantaggi rispetto alle membrane a rotoli tradizionali

Rispetto alle classiche membrane bituminose, le guaine liquide Icobit eliminano giunzioni e saldature – fonti comuni di infiltrazioni – e si adattano a superfici irregolari o in pendenza. La posa a freddo evita fiamme libere, riducendo rischi e tempi (applicazione localizzata possibile).

I prodotti Icobit sono progettati per garantire performance elevate, sicurezza e durabilità nel tempo. Ogni sistema è frutto di continue attività di ricerca e sviluppo all’interno dei laboratori IcoLab finalizzate alla realizzazione di prodotti che coniugano alte prestazioni, sostenibilità e versatilità applicativa. Tra le principali linee di prodotto: sistemi impermeabilizzanti liquidi, resine per pavimentazioni industriali, civili e sportive, vernici protettive, idrorepellenti e coating, primer, adesivi e sigillanti, paste e collanti, disarmanti, additivi, aggrappanti, diluenti e accessori speciali.

Icobit da sempre sviluppa le migliori soluzioni di impermeabilizzazione, le quali possono essere applicate facilmente su qualsiasi tipologia di superficie a rullo, pennello, airless o spatola:

Impermeabilizzazioni a rapida asciugatura ad elevata resistenza meccanica e resistenti ai raggi UV, caratterizzate da alti valori di flessibilità a freddo.

ad elevata resistenza meccanica e resistenti ai raggi UV, caratterizzate da alti valori di flessibilità a freddo. Impermeabilizzanti liquidi conformi ai requisiti della norma UNI 11928 che disciplina la progettazione e l’applicazione dei sistemi impermeabilizzanti liquidi in edilizia.

che disciplina la progettazione e l’applicazione dei sistemi impermeabilizzanti liquidi in edilizia. Soluzioni impermeabilizzanti e protettive con elevati valori di SRI che possano ridurre i consumi energetici degli edifici e l’impatto di anidride carbonica nell’ambiente.

che possano ridurre i consumi energetici degli edifici e l’impatto di anidride carbonica nell’ambiente. Sistemi classificati con la prestazione massima Broof , classificazione cruciale per la resistenza al fuoco delle coperture, secondo la norma europea EN 13501-5.

, classificazione cruciale per la resistenza al fuoco delle coperture, secondo la norma europea EN 13501-5. Gli impermeabilizzanti liquidi Icobit sono resistenti anche ad eventi meteorologici estremi come la grandine , sino al grado di intensità H7 della Scala Torro.

, sino al grado di intensità H7 della Scala Torro. Sistemi impermeabilizzanti liquidi in classe A+ di contenuto di VOC e con Dichiarazione ambientale di prodotto EPD, che ne attesta l’impatto ambientale lungo il suo intero ciclo di vita, contribuendo al soddisfacimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e ai diversi sistemi di valutazione e certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED, BREEAM, ITACA, etc.).

Dove si utilizzano le guaine liquide? I principali campi d'impiego

Le guaine liquide Icobit intervengono su:

Tetti e lastrici solari

Terrazzi e balconi

Vecchie guaine bituminose (ripristino)

Cemento amianto

Coperture metalliche

Muri fondazione e controterra

Aree umide (bagni, docce)

La versatilità su diversi supporti, rende tali membrane polivalenti, e ha contribuito a diffondere il loro utilizzo in ogni tipologia di cantiere.

Icobit: scelta affidabile per impermeabilizzazioni

Le guaine liquide Icobit uniscono dunque una qualità certificata Made in Italy accompagnata dalla versatilità e dalla facilità di applicazione, caratteristiche fondamentali che riescono a risolvere esigenze di cantiere sia in ambito residenziale, sia in ambito industriale.

Divenute ormai punto di riferimento anche e soprattutto in termini di prestazioni, le guaine liquide rappresentano l'opzione ideale per tetti, coperture e superfici di ogni tipologia.

Oltre all’innovazione, l'approccio di Icobit si fonda sulla condivisione di conoscenze e competenze attraverso il supporto tecnico e la formazione qualificata ai professionisti del settore, con l’obiettivo di migliorare le fasi della progettazione, dell’applicazione e della distribuzione di questi sistemi.

L'evoluzione dei sistemi liquidi impermeabilizzanti, supportata dalla norma UNI 11928-1, rappresenta la risposta più razionale per un'edilizia moderna e circolare. Non si tratta più di semplici prodotti, ma di soluzioni tecnologiche complete capaci di coniugare elevate prestazioni, durabilità, sicurezza normativa e un significativo abbattimento dei costi indiretti di cantiere.