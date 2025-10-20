Con la prossima Legge di Bilancio 2026, il Governo si appresta a confermare il Bonus Casa al 50% e a prorogare in forma ordinaria gli incentivi per l’efficienza energetica e la sicurezza sismica, completando così il passaggio verso un regime strutturale, più selettivo ma anche più equilibrato.

In questo scenario, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata a ottobre 2025 e scaricabile gratuitamente nella sezione L’Agenzia informa del sito istituzionale.

Ristrutturazioni edilizie 2025: la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate

La Guida recepisce le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) per il triennio 2025-2027, con una rimodulazione delle aliquote e dei termini di fruizione della detrazione per ristrutturazioni edilizie, particolarmente vantaggiosa per i proprietari e titolari di diritti reali sull’abitazione principale.

Restano confermati anche i benefici connessi alla riduzione dell’IVA, alla rimozione delle barriere architettoniche e alla possibilità di detrarre gli interessi sui mutui contratti per la ristrutturazione.

In un contesto post-Superbonus, caratterizzato dal ritorno a una fiscalità edilizia più stabile ma anche più selettiva, il documento assume un ruolo di riepilogo organico e chiarificatore, permettendo di comprendere come interagiscono tra loro i diversi bonus e quali adempimenti siano richiesti per non perdere le agevolazioni.

I contenuti della Guida

La nuova edizione si articola in sette capitoli principali, ai quali si aggiunge un’appendice normativa e di prassi utile per l’approfondimento professionale:

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio

Agevolazioni IVA

Detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche

Agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e posti auto pertinenziali

Detrazione per l’acquisto o l’assegnazione di immobili ristrutturati

Detrazione degli interessi passivi sui mutui per la ristrutturazione della casa

Riferimenti normativi e di prassi

Analizziamo nel dettaglio le diverse sezioni.