Partenariato Pubblico Privato (PPP): dal DIPE la nuova guida con 100 domande e risposte

Come orientarsi tra vincoli contabili, valutazioni di rischio e pareri obbligatori nel Partenariato Pubblico Privato? Qual è il ruolo del DIPE e del NARS nell’attuazione delle operazioni in PPP? E quali novità ha introdotto il correttivo al Codice dei contratti pubblici per la finanza di progetto?

Una bussola operativa per le amministrazioni pubbliche

Con la pubblicazione sul sito del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della V edizione della guida “Partenariato Pubblico Privato: 100 domande e risposte”, le amministrazioni pubbliche dispongono oggi di uno strumento rinnovato e aggiornato per affrontare la complessità normativa e procedurale che caratterizza il ricorso al PPP. La guida, pubblicata nel luglio 2025, è stata predisposta anche alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. “Correttivo al Codice dei contratti”).

Un aggiornamento necessario, soprattutto per rispondere alla crescente esigenza di chiarezza applicativa in un contesto in cui lo strumento del partenariato viene sempre più utilizzato per realizzare opere pubbliche con il concorso di risorse e know-how privati.