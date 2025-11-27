È stata pubblicata la versione aggiornata della Guida “La visura catastale” dell’Agenzia delle Entrate, uno strumento di grande utilità per chi quotidianamente usufruisce di questi documenti per verifiche tecniche, ricostruzioni storiche, attività notarili, progettazione o gestione amministrativa degli immobili.

Il documento, oltre a recepire l’integrazione dei servizi nel Sistema Integrato del Territorio (SIT), riepiloga in modo organico le modalità di consultazione, la struttura del modello e fornisce un quadro organico delle diverse tipologie di visura, attuali e storiche, per soggetto e per immobile.

Visura catastale: il Fisco aggiorna la Guida

Come chiarisce l’Agenzia, il passaggio al Sistema Integrato del Territorio (SIT) ha rappresentato una trasformazione sostanziale: non un semplice aggiornamento informatico, ma una revisione complessiva del modo di rappresentare, consultare e aggiornare le informazioni sugli immobili.

L’integrazione delle banche dati catastali, cartografiche e planimetriche ha migliorato la leggibilità delle visure e la comprensione delle variazioni intervenute nel tempo nelle titolarità; a ciò si aggiunge la riforma normativa che ha esteso l’accesso gratuito anche alle visure online degli immobili non intestati al richiedente, ampliando la disponibilità delle informazioni e supportando l’attività sia dei professionisti sia dei cittadini.

La Guida è così strutturata:

1. Introduzione

2. La visura catastale

Cos’è e a cosa serve

Come si richiede I servizi online di consultazione dei propri immobili I servizi online di consultazione di immobili non di proprietà I servizi presso l’ufficio



3. Il modello di visura catastale

Le sezioni

Gli elementi grafici

4. La visura attuale

La visura attuale per soggetto Esempio di visura attuale per soggetto Esempio di visura attuale per soggetto sintetica

La visura attuale per immobile Esempio di visura attuale per immobile di catasto fabbricati Esempio di visura attuale per immobile di catasto terreni Esempio di visura attuale per immobile di catasto terreni diviso in porzioni



5. La visura storica

La visura storica per soggetto Esempio di visura storica per soggetto analitica Esempio di visura storica per soggetto sintetica

La visura storica per immobile Esempio di visura storica per immobile di catasto fabbricati analitica Esempio di visura storica per immobile di catasto fabbricati sintetica



6. La visura della mappa

Esempio di visura della mappa

Vediamo i contenuti in dettaglio.