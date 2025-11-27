Tipologie di visura
La Guida riporta poi in maniera analitica le diverse tipologie di visura, i dati che le caratterizzano e i possibili utilizzi.
La visura catastale
Il modello aggiornato di visura adotta una struttura a sezioni tematiche, ciascuna caratterizzata da un layout più leggibile e da una chiara distinzione grafica.
Le sezioni fondamentali sono:
- Intestazione del documento, con ufficio rilasciante, data, ora, tipo di visura e numero pratica;
- Dati identificativi, che comprendono foglio, particella, subalterno, eventuale sezione e partita;
- Indirizzo, presente per i fabbricati e strutturato con odonimo, civico, piano e scala;
- Classamento, con rendita o redditi, categoria, classe, consistenza e zona censuaria.
- Superficie, riportata per le unità del gruppo A secondo il D.P.R. 138/1998;
- Intestazione dell’immobile, che elenca i soggetti titolari, i relativi dati anagrafici, i diritti reali, le quote e gli atti che ne giustificano la titolarità;
- Causali di aggiornamento, indicate sempre nella colonna di destra per comprendere origine e cronologia delle variazioni;
- Legenda, con chiarimenti su categorie catastali, BCC/BCNC, codici fiscali collegati e annotazioni specifiche.
Non solo: nel nuovo modello sono stati introdotti simboli grafici che permettono di riconoscere subito il tipo di informazione: immobili di catasto fabbricati, immobili di catasto terreni, visure per soggetto, periodi temporali delle visure storiche e sezioni dedicate alle causali di aggiornamento.
Le visure attuali
La Guida prosegue con l’analisi delle visure attuali, consultabili per soggetto o per immobile.
La visura per soggetto rappresenta il quadro complessivo degli immobili intestati a una persona fisica o giuridica. Viene riportato l’elenco degli immobili con i relativi dati e, in chiusura, l’intestazione comune che raggruppa diritti, quote e atti di riferimento.
La visura per immobile è disponibile in tre modelli distinti:
- Fabbricati che contiene le sezioni complete: identificativi, indirizzo, classamento, superfici, intestazioni, causali di aggiornamento, atti di provenienza e dati contabili;
- Terreni, per i quali sono riportati redditi dominicale e agrario, qualità, classe, superficie e annotazioni specifiche, comprese eventuali “deduzioni fuori tariffa”;
- particelle divise in porzioni, molto utile quando si gestiscono terreni misti o partite complesse, con una tabella riportante con le porzioni colturali, ciascuna con redditi, qualità, classe e superficie, insieme al totale dell’intera particella.
Le visure storiche
La visura storica è lo strumento più completo per ricostruire le variazioni nel tempo. La guida distingue, anche qui, tra visura per soggetto e visura per immobile. Quest’ultimo modello è particolarmente utile nelle ricostruzioni complesse, nelle controversie edilizie e nei procedimenti amministrativi che richiedono la dimostrazione della continuità della titolarità o delle modifiche edilizie.
La visura della mappa
Infine, l’estratto di mappa mostra la geometria della particella o del foglio richiesto, con le informazioni cartografiche essenziali: scala, cornice metrica, coordinate, estremi catastali, data e protocollo.
È disponibile in A4, A3 o formati superiori e consente di visualizzare anche eventuali sagome dei fabbricati presenti sui terreni.