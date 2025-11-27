sed edilizia espositori
stsweb software abbonamento
geosec crepe nei muri
stsweb software abbonamento

Visure catastali: l'Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida

Il documento aggiornato offre una panoramica completa su struttura, sezioni, modalità di accesso e criteri di lettura della visura catastale nel sistema integrato SIT

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 27/11/2025

Tipologie di visura

La Guida riporta poi in maniera analitica le diverse tipologie di visura, i dati che le caratterizzano e i possibili utilizzi.

La visura catastale

Il modello aggiornato di visura adotta una struttura a sezioni tematiche, ciascuna caratterizzata da un layout più leggibile e da una chiara distinzione grafica.

Le sezioni fondamentali sono:

  • Intestazione del documento, con ufficio rilasciante, data, ora, tipo di visura e numero pratica;
  • Dati identificativi, che comprendono foglio, particella, subalterno, eventuale sezione e partita;
  • Indirizzo, presente per i fabbricati e strutturato con odonimo, civico, piano e scala;
  • Classamento, con rendita o redditi, categoria, classe, consistenza e zona censuaria.
  • Superficie, riportata per le unità del gruppo A secondo il D.P.R. 138/1998;
  • Intestazione dell’immobile, che elenca i soggetti titolari, i relativi dati anagrafici, i diritti reali, le quote e gli atti che ne giustificano la titolarità;
  • Causali di aggiornamento, indicate sempre nella colonna di destra per comprendere origine e cronologia delle variazioni;
  • Legenda, con chiarimenti su categorie catastali, BCC/BCNC, codici fiscali collegati e annotazioni specifiche.

Non solo: nel nuovo modello sono stati introdotti simboli grafici che permettono di riconoscere subito il tipo di informazione: immobili di catasto fabbricati, immobili di catasto terreni, visure per soggetto, periodi temporali delle visure storiche e sezioni dedicate alle causali di aggiornamento.

Le visure attuali

La Guida prosegue con l’analisi delle visure attuali, consultabili per soggetto o per immobile.

La visura per soggetto rappresenta il quadro complessivo degli immobili intestati a una persona fisica o giuridica. Viene riportato l’elenco degli immobili con i relativi dati e, in chiusura, l’intestazione comune che raggruppa diritti, quote e atti di riferimento.

La visura per immobile è disponibile in tre modelli distinti:

  • Fabbricati che contiene le sezioni complete: identificativi, indirizzo, classamento, superfici, intestazioni, causali di aggiornamento, atti di provenienza e dati contabili;
  • Terreni, per i quali sono riportati redditi dominicale e agrario, qualità, classe, superficie e annotazioni specifiche, comprese eventuali “deduzioni fuori tariffa”;
  • particelle divise in porzioni, molto utile quando si gestiscono terreni misti o partite complesse, con una tabella riportante con le porzioni colturali, ciascuna con redditi, qualità, classe e superficie, insieme al totale dell’intera particella.

Le visure storiche

La visura storica è lo strumento più completo per ricostruire le variazioni nel tempo. La guida distingue, anche qui, tra visura per soggetto e visura per immobile. Quest’ultimo modello è particolarmente utile nelle ricostruzioni complesse, nelle controversie edilizie e nei procedimenti amministrativi che richiedono la dimostrazione della continuità della titolarità o delle modifiche edilizie.

La visura della mappa

Infine, l’estratto di mappa mostra la geometria della particella o del foglio richiesto, con le informazioni cartografiche essenziali: scala, cornice metrica, coordinate, estremi catastali, data e protocollo.

È disponibile in A4, A3 o formati superiori e consente di visualizzare anche eventuali sagome dei fabbricati presenti sui terreni.

© Riproduzione riservata
Tag:
CATASTO Agenzia delle Entrate Visura catastale

Documenti Allegati

INDICE

1
Visure catastali: l'Agenzia delle Entrate aggiorna la Guida
2
La visura catastale: cos’è, a cosa serve e come ottenerla
3
Tipologie di visura
sed edilizia espositori

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 15/04/2026
Condono edilizio e stato legittimo: il Consiglio di Stato apre alla ristrutturazione degli immobili condonati
2
PROGETTAZIONE - 20/04/2026
Vespaio aerato: normativa, metodi di calcolo e corretto dimensionamento delle bocchette
3
PROGETTAZIONE - 15/04/2026
Cappotto termico su murature umide: il rischio nascosto della condensa interstiziale
4
LAVORI PUBBLICI - 22/04/2026
Il decreto PNRR 2026 è legge: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole su appalti, scadenze e controlli
5
EDILIZIA - 21/04/2026
Cartello di cantiere: obbligo di esposizione e reato edilizio secondo la Cassazione
6
LAVORI PUBBLICI - 21/04/2026
Codice Appalti e procedure negoziate sottosoglia: il vademecum ANCE sui criteri di selezione