Tipologie di visura

La Guida riporta poi in maniera analitica le diverse tipologie di visura, i dati che le caratterizzano e i possibili utilizzi.

La visura catastale

Il modello aggiornato di visura adotta una struttura a sezioni tematiche, ciascuna caratterizzata da un layout più leggibile e da una chiara distinzione grafica.

Le sezioni fondamentali sono:

Intestazione del documento , con ufficio rilasciante, data, ora, tipo di visura e numero pratica;

, con ufficio rilasciante, data, ora, tipo di visura e numero pratica; Dati identificativi , che comprendono foglio, particella, subalterno, eventuale sezione e partita;

, che comprendono foglio, particella, subalterno, eventuale sezione e partita; Indirizzo , presente per i fabbricati e strutturato con odonimo, civico, piano e scala;

, presente per i fabbricati e strutturato con odonimo, civico, piano e scala; Classamento , con rendita o redditi, categoria, classe, consistenza e zona censuaria.

, con rendita o redditi, categoria, classe, consistenza e zona censuaria. Superficie , riportata per le unità del gruppo A secondo il D.P.R. 138/1998;

, riportata per le unità del gruppo A secondo il D.P.R. 138/1998; Intestazione dell’immobile , che elenca i soggetti titolari, i relativi dati anagrafici, i diritti reali, le quote e gli atti che ne giustificano la titolarità;

, che elenca i soggetti titolari, i relativi dati anagrafici, i diritti reali, le quote e gli atti che ne giustificano la titolarità; Causali di aggiornamento , indicate sempre nella colonna di destra per comprendere origine e cronologia delle variazioni;

, indicate sempre nella colonna di destra per comprendere origine e cronologia delle variazioni; Legenda, con chiarimenti su categorie catastali, BCC/BCNC, codici fiscali collegati e annotazioni specifiche.

Non solo: nel nuovo modello sono stati introdotti simboli grafici che permettono di riconoscere subito il tipo di informazione: immobili di catasto fabbricati, immobili di catasto terreni, visure per soggetto, periodi temporali delle visure storiche e sezioni dedicate alle causali di aggiornamento.

Le visure attuali

La Guida prosegue con l’analisi delle visure attuali, consultabili per soggetto o per immobile.

La visura per soggetto rappresenta il quadro complessivo degli immobili intestati a una persona fisica o giuridica. Viene riportato l’elenco degli immobili con i relativi dati e, in chiusura, l’intestazione comune che raggruppa diritti, quote e atti di riferimento.

La visura per immobile è disponibile in tre modelli distinti:

Fabbricati che contiene le sezioni complete: identificativi, indirizzo, classamento, superfici, intestazioni, causali di aggiornamento, atti di provenienza e dati contabili;

che contiene le sezioni complete: identificativi, indirizzo, classamento, superfici, intestazioni, causali di aggiornamento, atti di provenienza e dati contabili; Terreni, per i quali s ono riportati redditi dominicale e agrario, qualità, classe, superficie e annotazioni specifiche, comprese eventuali “deduzioni fuori tariffa”;

ono riportati redditi dominicale e agrario, qualità, classe, superficie e annotazioni specifiche, comprese eventuali “deduzioni fuori tariffa”; particelle divise in porzioni, molto utile quando si gestiscono terreni misti o partite complesse, con una tabella riportante con le porzioni colturali, ciascuna con redditi, qualità, classe e superficie, insieme al totale dell’intera particella.

Le visure storiche

La visura storica è lo strumento più completo per ricostruire le variazioni nel tempo. La guida distingue, anche qui, tra visura per soggetto e visura per immobile. Quest’ultimo modello è particolarmente utile nelle ricostruzioni complesse, nelle controversie edilizie e nei procedimenti amministrativi che richiedono la dimostrazione della continuità della titolarità o delle modifiche edilizie.

La visura della mappa

Infine, l’estratto di mappa mostra la geometria della particella o del foglio richiesto, con le informazioni cartografiche essenziali: scala, cornice metrica, coordinate, estremi catastali, data e protocollo.

È disponibile in A4, A3 o formati superiori e consente di visualizzare anche eventuali sagome dei fabbricati presenti sui terreni.