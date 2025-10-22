Dal 23 al 25 ottobre 2025, la Fiera del Levante di Bari ospita SAIE Bari, l’appuntamento di riferimento per la filiera delle costruzioni nel Centro-Sud, con oltre 500 espositori e un ricco programma di convegni, dimostrazioni e aree specialistiche.

In particolare, l’area SAIE InCalcestruzzo è dedicata all’innovazione del comparto cementizio e alle sue applicazioni più evolute: cementi e calcestruzzi sostenibili, ad alte prestazioni e conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), con focus su rigenerazione urbana e infrastrutture resilienti.

Heidelberg Materials Italia a SAIE Bari 2025 con i.idro DRAIN e i.tech CARGO

In questo contesto, Heidelberg Materials Italia conferma il proprio ruolo di player di riferimento nelle pavimentazioni tecniche e sostenibili, presentando al SAIE un’offerta integrata che va dalla progettazione alla posa in opera grazie alla Business Unit i.build.

Il modello proposto consente di garantire qualità, tracciabilità e continuità esecutiva, anche grazie all’acquisizione di Deltapav, impresa specializzata nella posa di pavimentazioni in calcestruzzo.

Al centro della proposta due soluzioni ad alte prestazioni, pensate per esigenze molto diverse:

i.idro DRAIN , calcestruzzo drenante ad altissima permeabilità, studiato per favorire la gestione delle acque meteoriche, ridurre i fenomeni di ruscellamento e contribuire alla mitigazione delle isole di calore urbano , migliorando al tempo stesso il comfort e la sicurezza degli spazi pubblici; Tra l’altro il prodotto è stato inserito nell’ Atlante delle pavimentazioni che riducono il surriscaldamento estivo nelle aree urbane . Un progetto di Roma Capitale con il contributo scientifico della Sapienza Università di Roma , presentato il 9 ottobre nell’ambito dell’evento “Città nel Futuro” promosso da ANCE a Roma.

Con queste soluzioni, Heidelberg Materials porta a SAIE Bari un approccio orientato alla sostenibilità ambientale, alla durabilità delle infrastrutture e al supporto tecnico ai progettisti e alle imprese, interpretando pienamente i temi chiave della manifestazione.

