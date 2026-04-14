I-WIND GB ECO: sistema ventilato in EPS grafite per un isolamento senza compromessi

L’isolamento della copertura è uno degli aspetti più importanti nella progettazione e riqualificazione energetica degli edifici. Un isolamento efficiente consente, quindi, di migliorare il comfort abitativo, ridurre i consumi e prevenire fenomeni come condensa e muffa, che possono compromettere la salubrità degli ambienti e la durabilità delle strutture.

Isolamento senza compromessi: il sistema ventilato I-WIND GB ECO in EPS grafite

Per rispondere a queste esigenze, una delle soluzioni più performanti è rappresentata dai sistemi di copertura ventilata, progettati per favorire il ricambio d’aria tra lo strato isolante e il manto di copertura. In questo contesto si inserisce I-WIND GB ECO di Isolkappa, sistema per l’isolamento di coperture con tetti a falde inclinate, progettato per realizzare una ventilazione primaria reale sotto il manto di copertura, capace di garantire un efficace flusso d’aria continuo.

Il sistema I-WIND GB ECO, realizzato in EPS grafite, è accoppiato all’estradosso con un pannello in OSB/3 e consente di creare una camera di ventilazione di dimensioni variabili in funzione delle esigenze progettuali. Il pannello presenta, inoltre, un battente di 20 mm sui quattro lati, che permette di evitare la formazione di ponti termici, garantire la continuità dell’isolamento e facilitare il perfetto accostamento degli elementi durante la posa. La possibilità di variare lo spessore dell’isolante e della camera di ventilazione rende il sistema applicabile nelle diverse zone climatiche e nelle varie tipologie di coperture a falde inclinate.

Doppia ventilazione, massimo comfort

Sull’elemento in EPS sono predisposti distanziali equidistanti (i cosiddetti “funghetti”), sui quali viene applicato il pannello in OSB per la realizzazione della camera di ventilazione, che può essere realizzata con altezza variabile, in funzione dello spessore dei distanziali utilizzati. Al variare di questa altezza varia anche il flusso d’aria all’interno della stratigrafia: una ventilazione pari a 85 mm consente di classificare il sistema come tetto ventilato, mentre al di sotto di tale parametro si rientra nei sistemi microventilati. L’interasse dei distanziali è stato progettato proprio per ottimizzare i canali di ventilazione e garantire sempre il miglior flusso possibile.



Ogni metro lineare di pannello assicura ben 553 cm² di area di ventilazione per metro lineare di gronda, superando il valore minimo di 550 cm²/ml richiesto dalla norma UNI 9460:2008 e garantendo così una ventilazione della copertura ancora più efficace.

Oltre alla ventilazione primaria, il pannello presenta sull’intradosso canali stampati che generano una microventilazione aggiuntiva, favorendo la diffusione del vapore e contribuendo a ridurre il rischio di formazione di condensa nella stratigrafia di copertura. Questa doppia azione - ventilazione primaria e microventilazione secondaria - contribuisce a migliorare il comportamento termo-igrometrico della copertura e a mantenere prestazioni costanti nel tempo.

Il sistema I-WIND GB ECO rappresenta quindi una soluzione efficace per l’isolamento e la ventilazione delle coperture a falde inclinate. Accanto a questa versione in EPS grafite sono disponibili anche ulteriori varianti della stessa famiglia di prodotti, tra cui I-WIND ROCK ECO, versione accoppiata con lana di roccia, e I-WIND GM ECO, sistema mono-ventilato disponibile anche nella versione in EPS bianco.

Una soluzione per ogni esigenza progettuale

Accanto ai sistemi ventilati esistono inoltre soluzioni progettate per specifiche condizioni costruttive. Tra queste troviamo i sistemi microventilati, che prevedono uno strato d’aria di ventilazione più contenuto ma comunque utile per favorire il ricambio d’aria e la regolazione termo-igrometrica della copertura. In questa categoria rientrano soluzioni come I-TEG ECO, pannello in EPS sottotegola con canali incrociati per la microventilazione, e I-KOP G ECO, pannello in EPS sagomato progettato per favorire la microventilazione sottocoppo. Per queste soluzioni è sempre disponibile sia la versione in EPS grafite sia quella in EPS bianco.

Infine, per alcune tipologie di copertura o condizioni progettuali specifiche, possono essere adottati anche sistemi non ventilati, nei quali l’isolante è posto a diretto contatto con il manto di copertura. Tra le soluzioni disponibili vi sono:

I-LAYER ECO, pannello isolante accoppiato con OSB/3 adatto a tetti inclinati o piani. I-SLOP G ECO, elemento sagomato in EPS grafite progettato per la creazione di pendenze nelle coperture piane. I-BOARD G VV2, pannello progettato per la coibentazione e l’impermeabilizzazione delle coperture, preaccoppiato all’estradosso con una membrana impermeabilizzante.

Tutte le soluzioni sono disponibili nella doppia versione in EPS bianco o grafite, per scegliere quella più adatta in base alle caratteristiche dell’edificio, alle condizioni climatiche e agli obiettivi di prestazione energetica, garantendo sempre elevati livelli di isolamento, facilità di posa e durabilità della copertura.