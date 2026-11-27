Come si dimostra che un immobile è ante ’67 quando le vecchie fotografie non hanno una data certa? Dividere o unire due appartamenti spostando porte e tramezzi basta per far scattare la demolizione? Un piccolo soppalco usato come ripostiglio va abbattuto se manca il permesso?

Il problema nasce spesso con un’eredità, quando gli abusi edilizi di un immobile che si dice ante ’67 restano in ombra per anni e vengono a galla solo nel momento in cui i coeredi provano a dividere i beni. L’etichetta «ante ’67» circola come una garanzia, eppure non è sempre facile dire quali documenti bastino a sostenerla e quali no. Con questo nodo si misura il TAR Lazio nella sentenza n. 18523 del 24 novembre 2026, chiamato a valutare un’ordinanza di demolizione che colpiva, nello stesso fabbricato, quattro interventi molto diversi.

La questione tocca da vicino proprietari e tecnici, che devono scegliere su quali prove costruire una datazione prima ancora di arrivare davanti a un giudice. Sullo sfondo ci sono il peso di una perizia nata in un altro processo e la lettura delle modifiche interne tra più unità, mentre resta aperta la sorte di un soppalco di pochi metri quadrati.

Abusi edilizi ereditati e divisione tra coeredi: la vicenda

Tutto comincia con un giudizio civile di divisione ereditaria tra due fratelli, comproprietari di un fabbricato, dove una consulenza tecnica d’ufficio, secondo il ricorso, aveva rilevato una non conformità urbanistica e catastale delle porzioni abitative tale da impedire un progetto divisionale. Nel settembre 2025, alla luce di quella consulenza, uno dei coeredi ha presentato un’autodenuncia degli abusi ereditati.

Nel dicembre 2025 il Comune ha ingiunto a entrambi di demolire o ripristinare, entro 90 giorni, quattro opere ritenute abusive. Si trattava di un corpo in tufo addossato all’edificio principale, di circa 60 metri quadrati di ingombro esterno, di un magazzino in lamiera di circa 22 metri quadrati, di opere di frazionamento e fusione tra le unità immobiliari, con aperture e chiusure di porte interne e nuove tramezzature, e di un soppalco di 4 metri quadrati.

L’altro coerede ha impugnato l’ordinanza lamentando che il Comune non avesse valutato gli elementi forniti nel procedimento sull’anteriorità al 1967 dell’intero edificio. In giudizio ha prodotto due fotografie, una dichiarazione asseverata e il primo accatastamento del corpo addossato, ha richiamato le caratteristiche costruttive e ha chiesto la prova per testimoni.

Per le opere interne ha dedotto che il frazionamento risaliva a prima della classificazione sismica del territorio e che i lavori non avevano toccato i muri portanti, mentre il soppalco, a suo dire, non aumentava né superficie calpestabile né volumetria. Il fratello si è rimesso alla decisione del TAR, contestando però la data e il soggetto ritratto in una delle fotografie.

Licenza edilizia prima del 1967 e manutenzione straordinaria: il quadro normativo

Fino al 1° settembre 1967 l’art. 31 della Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica) imponeva la licenza nei centri abitati e, dove c’era un piano regolatore, nelle zone di espansione, mentre la Legge n. 765/1967 (Legge Ponte) ha esteso l’obbligo all’intero territorio comunale. Anche se la pronuncia non lo affronta, «ante ’67» non vuol dire di per sé legittimo, perché alcuni regolamenti edilizi comunali prevedevano già la licenza fuori dai centri abitati.

La pronuncia non richiama l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che per gli immobili realizzati quando il titolo non era obbligatorio desume lo stato legittimo dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, come riprese fotografiche, estratti cartografici o atti di cui sia dimostrata la provenienza, oltre che dal titolo dell’ultimo intervento sull’intero immobile o unità immobiliare.

L’art. 31 del Testo Unico lega l’ingiunzione a demolire agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. L’art. 3, comma 1, lett. b), riconduce invece alla manutenzione straordinaria anche il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, pur se variano le superfici delle singole unità e il carico urbanistico, purché resti ferma la volumetria complessiva e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Aerofoto, tramezzi e soppalco: come ragiona il TAR Lazio

Il punto fermo da cui partono i giudici, sulla scorta del Consiglio di Stato (sentenza n. 1270/2026), è che l’onere di dimostrare l’anteriorità al 1967 grava sul ricorrente. Accanto a questo onere il TAR pone le motivate conclusioni della consulenza civile, che ha datato il corpo addossato tra il 1978 e il 1988, perché assente nelle foto aeree del 1954 e del 1978 e presente in quella del 1988, e il magazzino a dopo il 1988.

Per il TAR Lazio, la datazione ricavata dalle aerofotogrammetrie della consulenza non è superata da fotografie prive di data certa, né da dichiarazioni asseverate, accatastamenti tardivi o richieste di prova testimoniale che non si misurano con quelle immagini. Né il ricorrente ha replicato alla contestazione del fratello. Anche le allegazioni sulle caratteristiche costruttive sono rimaste troppo generiche per giustificare l’istruttoria richiesta.

Sulla limitata valenza della prova per testimoni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, specie a fronte di risultanze documentali, il TAR richiama il Consiglio di Stato (sentenza n. 4722/2022 e sentenza n. 4995/2024). Per il magazzino pesa anche l’assenza di censure specifiche, dato che il ricorrente si era detto disponibile a rimuoverlo.

Sulle opere interne la valutazione si rovescia, perché l’ordinanza non specifica né dimostra che la nuova distribuzione abbia interessato parti strutturali, e l’intervento va perciò ricondotto alla manutenzione straordinaria, in linea con due precedenti del TAR Lazio (sentenza n. 12304/2020 e sentenza n. 570/2026).

Per il soppalco l’esito cambia. Il TAR ricorda che un soppalco è irrilevante ai fini della demolizione soltanto se non incrementa la superficie fruibile. Accade nei vani difficilmente accessibili, privi di aperture e di altezza modesta, secondo il TAR Campania (sentenza n. 2457/2022), o nel vano chiuso e senza luci del tutto non fruibile alle persone, secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 4166/2018), che ha richiesto il permesso di costruire per un soppalco protetto dal vuoto, comodamente accessibile e aperto su un lato. Quello in esame, pur non abitativo, presenta protezione dal vuoto, apertura su un lato e un’altezza compatibile con l’uso a ripostiglio, e l’ordinanza resiste nella parte in cui lo ha assoggettato al permesso di costruire.

Come si prova un immobile ante ’67: cosa deve documentare il tecnico

Sul piano tecnico, le foto aeree hanno una data e una provenienza e, lette in sequenza, chiudono una forbice temporale che una fotografia senza data o una dichiarazione resa oggi non riescono a riaprire. Anche se la pronuncia si limita a rilevarne la data, un primo accatastamento del 2012 registra il manufatto in quell’anno, senza datarne la costruzione. Per il tecnico, ricostruite le regole che valevano in quella zona, come suggerito per gli immobili ante ’67 che non sono un ombrello, la prova va cercata anzitutto in fonti pubbliche datate, come le riprese aeree o il catasto di primo impianto, e solo dopo in fotografie private o dichiarazioni.

Nella giurisprudenza sullo stato legittimo dopo il Salva Casa compare un caso di segno opposto, in cui il TAR Campania (sentenza n. 2332/2026) ha censurato il Comune per essersi appiattito su una consulenza di divisione ereditaria. Qui la consulenza poggia invece su aerofoto fornite dagli enti, nella logica già descritta per chi deve provare la data dell’abuso edilizio e del valore residuale della testimonianza.

Sui tramezzi, sul piano sistematico, la manutenzione straordinaria che non tocca né le strutture né i prospetti rientra nella CILA dell’art. 6-bis, in cui il tecnico assevera che le parti strutturali non sono interessate, e la disciplina statale ne punisce l’omissione con una sanzione pecuniaria, salvo diversa previsione regionale. La sentenza però non attesta la regolarità di quelle opere, perché rileva soltanto che l’ordine, così motivato, non regge, e non si sofferma sulla classificazione sismica. Conviene perciò documentare con rilievi e sezioni che murature portanti, volumetria e destinazione d’uso sono rimaste invariate.

Quanto al soppalco, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1002/2022) lega il permesso di costruire anche alle dimensioni non modeste dell’opera, mentre per uno basso, senza finestre e senza servizi Palazzo Spada (sentenza n. 2088/2026) ha ritenuto non provato dal Comune l’aumento del carico urbanistico. Qui quattro metri quadrati non sono bastati, per cui al tecnico conviene documentare altezza, accessibilità e protezione dal vuoto, che in questa lettura pesano più della superficie.

Ordinanza di demolizione annullata in parte: cosa resta per eredi e Comuni

In conclusione, il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso, annullando l’ordinanza limitatamente alle opere di frazionamento e fusione, e lo ha respinto per il corpo addossato, il magazzino e il soppalco.

Chi eredita un immobile dovrebbe verificarlo subito, perché le irregolarità tendono a emergere quando la comunione si scioglie. Il volume «Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari» insiste proprio su questo, perché i problemi arrivano spesso dopo il rogito o la successione, quando rimediare in via amichevole diventa più difficile. Agli uffici comunali tocca invece motivare, nell’ordine di demolizione, la qualificazione delle opere interne.

La decisione si colloca nel filone che chiede al privato una prova documentale all’altezza delle fonti pubbliche. Una fotografia aerea conserva una data e un’ombra sul terreno, ed è con quella data che la prova dell’ante ’67 deve fare i conti.

Immobile ante ’67 e ordine di demolizione: le domande più frequenti

Chi deve provare che un immobile è ante ’67?

In linea generale l’onere grava sul privato che sostiene di aver costruito quando il titolo non era richiesto, tenendo presente che prima del 1° settembre 1967 la licenza serviva già nei centri abitati, nelle zone di espansione dei piani regolatori e, in alcuni Comuni, anche altrove per regolamento edilizio. Nel caso deciso dal TAR Lazio (sentenza n. 18523/2026), che richiama il Consiglio di Stato (sentenza n. 1270/2026), la prova non è stata raggiunta perché due foto erano prive di data certa, mentre dichiarazione asseverata, accatastamento del 2012 e richiesta di testimoni non si misuravano con le aerofoto valutate dalla consulenza del giudizio civile.

Per frazionare o unire due appartamenti serve il permesso di costruire?

In linea generale no, perché l’art. 3, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001 riconduce il frazionamento e l’accorpamento con opere alla manutenzione straordinaria, purché restino invariate la volumetria complessiva degli edifici e l’originaria destinazione d’uso, salvo che la legge regionale assoggetti l’intervento a permesso. Nel caso deciso dal TAR Lazio (sentenza n. 18523/2026) l’ordine di demolizione è stato annullato su questo punto perché non specificava né dimostrava che le opere avessero interessato parti strutturali.

Quando un soppalco richiede il permesso di costruire?

Secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR Lazio (sentenza n. 18523/2026), un soppalco sfugge alla demolizione solo se non incrementa la superficie fruibile, come accade per i vani difficilmente accessibili, privi di aperture e di altezza modesta, mentre il Consiglio di Stato (sentenza n. 1002/2022) dà peso anche alle dimensioni dell’opera. Nel caso deciso il TAR ha ritenuto legittima l’ordinanza che richiedeva il permesso per un soppalco di 4 metri quadrati protetto dal vuoto, aperto su un lato e di altezza compatibile con l’uso a ripostiglio.