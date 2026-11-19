Mentre nella manovra 2027 si discute la possibilità di un nuovo condono edilizio, a oltre quarant’anni dalla Legge n. 47/1985 e dopo i due condoni del 1994 e del 2003 non abbiamo ancora certezze su cosa si possa fare su un immobile condonato.

Su un aspetto dovremmo ormai essere tutti d’accordo, cioè che anche il titolo straordinario concorre alla ricostruzione dello stato legittimo. Ma con quali effetti sull’immobile? Manutenzione e restauro, certamente, mentre qualche dubbio resta sulla ristrutturazione edilizia, che a determinate condizioni comprende la demolizione e ricostruzione, soprattutto quando entrano in gioco aumenti e premi volumetrici.

Il Decreto Salva Casa avrebbe dovuto chiudere la questione riformulando il comma 1-bis dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 sullo stato legittimo. Eppure nel 2026 diverse pronunce l’hanno, almeno in apparenza, riaperta, con il Consiglio di Stato che ad aprile ha parlato di piena legittimità urbanistica, la Corte costituzionale che a maggio ha ricordato la natura straordinaria del condono e il TAR Toscana che a settembre ha escluso gli aumenti di volume. Lette senza posizioni di parte, non dicono cose opposte, ma lasciano una zona grigia che impedisce, purtroppo, di chiudere la partita.

In questo quadro si inserisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8378 del 17 novembre 2026, chiamato a valutare due dinieghi opposti dagli enti di tutela al recupero di un impianto sportivo condonato. La questione riguarda chiunque abbia un immobile condonato da rimettere in uso e il tecnico che firma il progetto, e qui si complica perché l’impianto sorge in una zona di tutela integrale, sotto vincolo paesaggistico e archeologico, dove i piani ammettono solo interventi conservativi. Dove finisce il ripristino di ciò che è stato condonato e dove comincia, per chi tutela il paesaggio, una nuova costruzione?

Recupero di un impianto sportivo condonato in area vincolata: la vicenda

La vicenda oggetto del nuovo intervento di Palazzo Spada risale al 1991, quando il Comune ha rilasciato una concessione in sanatoria per un complesso sportivo con palestra, piscina, spogliatoi, sei campi da tennis e un locale di ristoro, previo nulla osta e autorizzazione paesaggistica degli enti preposti al vincolo. Altre due domande di condono, ai sensi della Legge n. 724/1994 e della Legge n. 326/2003 per il cambio d’uso in residenziale e per un ampliamento, restavano pendenti.

Negli anni il compendio ha conosciuto un lento declino, fino a essere occupato abusivamente. Nel 2023 la società che ne era diventata proprietaria ha presentato un progetto, qualificato come ripristino dello stato legittimo, che eliminava le opere oggetto dei condoni pendenti. Restauro e ristrutturazione prevedevano il rifacimento delle tramezzature interne, la modifica dei prospetti, campi da padel al posto di parte dei campi da tennis e una copertura piana al posto di quella a doppia falda.

L’ente parco regionale e l’articolazione del Ministero della Cultura competente per la tutela archeologica hanno detto no, ritenendo che lo stato di fatto non corrispondesse al condonato e il progetto fosse una nuova costruzione vietata dal piano del parco e dal piano paesistico.

Il TAR Lazio aveva prima accolto il ricorso, ma la sentenza è stata annullata in appello per un vizio di notifica e, riassunto il giudizio, il TAR con la sentenza n. 10315/2025 ha capovolto l’esito. La società ha appellato, lamentando tra l’altro un’errata lettura delle regole sullo stato legittimo e sulla qualificazione degli interventi, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione.

Stato legittimo e interventi ammessi: le norme in gioco

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), modificato dal Decreto-Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa). Lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo che ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrato con i titoli successivi per interventi parziali. La norma vi comprende espressamente i titoli rilasciati o formati ai sensi degli artt. 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle sanzioni o delle oblazioni, ma non nomina le concessioni rilasciate in base alle leggi sul condono, un silenzio che ha lasciato agli interpreti il compito di misurarne gli effetti.

L’art. 3 del Testo Unico distingue poi restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, ed è su questo confine che si sono giocati i dinieghi. Nella sottozona interessata il piano del parco vieta la nuova costruzione e ammette conservazione, manutenzione e restauro, oltre a interventi migliorativi sugli impianti sportivi legittimamente edificati o legittimati esistenti. Il piano paesistico vieta a sua volta nuovi edifici e consente interventi conservativi soltanto su edifici non difformi da quelli sanati. Sullo sfondo operano i vincoli che l’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 impone sui parchi e sulle zone di interesse archeologico.

Immobile condonato e ristrutturazione: cosa dice il Consiglio di Stato

I giudici d’appello partono dalla premessa comune ai due dinieghi, cioè che le opere progettate siano nuove edificazioni, e la trovano priva di un accertamento adeguato dello stato dei luoghi e di un confronto puntuale con quanto assentito nel 1991.

L’ente parco, osserva Palazzo Spada, dà atto di un avanzato degrado dei manufatti, e quindi della loro esistenza, salvo poi ipotizzare che l’impianto sia stato smantellato e il titolo sia decaduto, rivelando incertezza sulla consistenza dei luoghi. Affermare che lo stato attuale, tranne i locali interrati sotto la piscina, non corrisponde alla sanatoria senza spiegare in che cosa consista la difformità è una motivazione generica, tanto più di fronte all’ampia documentazione della società. Lo stato di abbandono non prova la scomparsa di quanto assentito e conferma semmai la coerenza del progetto con finalità di ristrutturazione e risanamento dei luoghi.

O le amministrazioni, aggiungono i giudici, intervengono per eliminare ciò che ritengono incoerente con il pregio dell’area, oppure devono spiegare perché il recupero di quanto a suo tempo assentito sarebbe meno coerente con quei valori. Un provvedimento che si limita a conservare lo status quo, con una motivazione generica e contraddittoria, contrasta con le finalità del potere di tutela.

Lo stesso vale per il diniego ministeriale, che parla di nuova costruzione richiamando render e tavole senza precisare in che cosa i manufatti si discosterebbero dalla sanatoria e senza esaminare le opere di ripristino previste. Le tavole, ricordano i giudici, servono a verificare la conformità del progetto allo stato assentito, mentre le trasformazioni successive possono essere accertate con il sopralluogo, che qui si era fermato alle aree esterne.

Il principio generale arriva poi, introdotto dall’inciso «pur laddove un immobile condonato possa essere oggetto solo di interventi manutentivi e non di nuove opere». Un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ristrutturazione edilizia compresa, anche sulla base dell’art. 9-bis, comma 1-bis. I giudici lo ribadiscono richiamando la sentenza n. 2848/2026.

Il titolo in sanatoria, spiegano, pur eccezionale, deve conferire al bene piena legittimità giuridica, per un godimento e una circolazione rispettosi dell’interesse pubblico, in nome del principio di certezza del diritto, che non ammette zone grigie, e della tutela costituzionale della proprietà e dell’iniziativa economica. Ne discende che lo stato legittimo preesistente, compresi i nulla osta rilasciati all’epoca, va verificato in relazione alla possibile ristrutturazione, conservazione e manutenzione del bene.

Progetto di recupero e concessione in sanatoria: cosa deve verificare il tecnico

Dal punto di vista tecnico, la qualificazione del progetto come ristrutturazione o come nuova costruzione non è stata in realtà decisa, perché la pronuncia si è arrestata prima, sul terreno dell’istruttoria e della motivazione. Copertura piana, prospetti e campi da padel restano da valutare sul confronto con lo stato legittimo.

Il metodo parte dal titolo in sanatoria e dai nulla osta dell’epoca, che fissano la consistenza legittima, passa per un rilievo dello stato attuale, interni compresi, e arriva a un progetto che renda leggibile il confronto. Le opere dei condoni non definiti vanno tenute distinte, perché allo stato legittimo non concorrono. È lo stesso lavoro che serve prima di comprare, come spieghiamo nel volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari, perché dopo il rogito rimediare diventa difficile.

Resta il tema della nuova volumetria, che la pronuncia non affronta e su cui ci siamo soffermati analizzando il rapporto tra condono edilizio e stato legittimo tra Corte costituzionale e Consiglio di Stato e spiegando perché le ultime sentenze sul condono non dicono cose opposte. C’è poi la rassegna degli interventi ammessi sugli immobili condonati dopo le sentenze del 2026. Sul piano sistematico, la piena legittimità riguarda la consistenza sanata e non crea, di per sé, nuova capacità edificatoria, per cui gli aumenti di volume richiedono una base autonoma nella disciplina vigente e il titolo corretto.

Immobile condonato in zona vincolata: le conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR Lazio, ha accolto il ricorso di primo grado per gli assorbenti profili di difetto di istruttoria e di motivazione, con l’onere per le amministrazioni di un’adeguata rivalutazione.

Per gli enti di tutela la ricaduta è un’istruttoria che entri anche nei manufatti e misuri il progetto sul titolo di allora prima di parlare di nuova costruzione. Ai proprietari conviene arrivare a quel confronto con una documentazione che parli da sola.

La sentenza consolida l’indirizzo della sentenza n. 2848/2026, con cui convive, su un piano diverso, la sentenza n. 1758/2026 del TAR Toscana, che, richiamando la sentenza n. 86/2026 della Corte costituzionale, ammette sul condonato la ristrutturazione, anche con demolizione e ricostruzione, ma non gli incrementi volumetrici. Tre condoni e un art. 9-bis che non li nomina hanno lasciato ai giudici il compito di dire quanto valga un titolo di quarant’anni fa, e finché il legislatore inseguirà il problema come Achille con la tartaruga, il confine tra recupero e nuova volumetria lo tracceranno le sentenze, una alla volta.

Immobile condonato: le domande più frequenti

Su un immobile condonato si possono fare gli stessi lavori di un edificio costruito con titolo?

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 8378/2026), che ribadisce l’indirizzo della sentenza n. 2848/2026, l’immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ristrutturazione compresa, fermi restando i limiti della disciplina di zona e dei vincoli. Sugli aumenti di volume la sentenza non si pronuncia, mentre il TAR Toscana (sentenza n. 1758/2026), richiamando la Corte costituzionale, li ha esclusi.

Un immobile condonato abbandonato da anni perde il condono?

Nel caso deciso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8378/2026) lo stato di abbandono dei manufatti non è stato ritenuto prova del loro smantellamento, e il diniego che ipotizzava la decadenza del titolo è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione. La pronuncia non affronta in termini generali la decadenza del titolo.

In area vincolata l’ente di tutela può negare il recupero di un immobile condonato?

Può farlo, ma deve motivare. Nel caso deciso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 8378/2026) i dinieghi sono stati annullati perché parlavano di nuova costruzione senza spiegare in che cosa progetto e stato dei luoghi si discostassero dalla concessione in sanatoria e senza accertamenti adeguati.