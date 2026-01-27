Quando un immobile in locazione presenta irregolarità urbanistiche o risulta privo del certificato di agibilità, è possibile che questi profili incidano sul rapporto contrattuale? E soprattutto: è corretto sovrapporre automaticamente il piano amministrativo-edilizio a quello civilistico?

Si tratta di un tema di particolare rilevanza soprattutto nel caso di locazioni ad uso diverso dall’abitativo, ad esempio esercizi commerciali, casi in cui capita spesso che il conduttore invochi l’assenza di agibilità o di titoli edilizi come elemento risolutivo del contratto, talvolta per giustificare l’inadempimento, talvolta per ottenere una riduzione del canone o il risarcimento del danno.

Il rischio, però, è quello di attribuire alle irregolarità edilizie un effetto automatico che l’ordinamento non sempre riconosce. L’agibilità, così come la conformità urbanistica, è certamente centrale sul piano amministrativo, ma non coincide necessariamente con l’idoneità civilistica del bene a soddisfare l’interesse perseguito dalle parti.

A fornire un interessante chiarimento in materia è l’ordinanza dell’11 dicembre 2026, n. 32181, della Corte di Cassazione, intervenuta in un caso in cui si intrecciano regolarità edilizia, godimento del bene e interesse contrattuale.

Immobile privo di agibilità e locazione: gli effetti sul contratto delle irregolarità edilizie

La controversia traeva origine da un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile destinato a un utilizzo non abitativo, nel quale il conduttore aveva successivamente contestato la regolarità del bene sotto il profilo edilizio.

In particolare, veniva dedotta la mancanza del certificato di agibilità, unitamente all’assenza di alcune autorizzazioni amministrative ritenute necessarie per l’utilizzo dell’immobile secondo la destinazione pattuita, ovvero di panificio. Su questa base, il conduttore sosteneva che l’immobile fosse affetto da un vizio rilevante ai sensi della disciplina civilistica delle locazioni, tale da incidere sulla validità del contratto e sul corretto adempimento delle obbligazioni del locatore.

La questione non riguardava, dunque, un impedimento materiale immediato all’uso del bene, ma la qualificazione giuridica delle irregolarità edilizie riscontrate e il loro riflesso sul rapporto contrattuale. In altri termini, il punto controverso era stabilire se la carenza di agibilità e di titoli edilizi potesse, di per sé, giustificare le pretese del conduttore, senza la necessità di dimostrare un concreto pregiudizio nell’esercizio dell’attività svolta nei locali.

La domanda posta al giudice era se e in che misura un’irregolarità urbanistico-edilizia potesse tradursi automaticamente in un vizio civilisticamente rilevante della cosa locata, con effetti sul sinallagma contrattuale e sulle obbligazioni delle parti.

Il quadro normativo di riferimento

La questione affrontata dalla Cassazione si colloca all’intersezione tra disciplina civilistica della locazione e normativa edilizia, ambiti che l’ordinamento mantiene distinti ma che, nella pratica applicativa, vengono spesso sovrapposti.

Sul piano civilistico, il riferimento è rappresentato dagli artt. 1575 e 1578 c.c.: il locatore è tenuto a garantire che la cosa sia idonea all’uso convenuto e risponde dei vizi solo quando questi incidono in modo apprezzabile sul godimento del bene. Ne discende che la mera irregolarità formale dell’immobile non è, di per sé, sufficiente a integrare un vizio rilevante sul piano contrattuale.

Sul versante edilizio, l’istituto dell’agibilità, oggi disciplinato dall’art. 24 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha conosciuto una significativa evoluzione. Originariamente legata a esigenze igienico-sanitarie (licenza di abitabilità ex R.D. n. 1265/1934), l’agibilità è divenuta nel tempo un atto di conformità sostanziale, volto ad attestare la regolarità urbanistica, edilizia, strutturale e impiantistica dell’edificio.

Con il d.lgs. n. 222/2016, il certificato è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, che produce effetti in assenza di motivi ostativi accertati dall’amministrazione. L’agibilità non può tuttavia formarsi, neppure tacitamente, in presenza di profili di abusività o di domande di condono non ancora definite, presupponendo sempre la piena conformità dell’immobile.

Questo assetto normativo chiarisce perché la mancanza dell’agibilità non determini automaticamente la nullità del contratto di locazione: l’assenza del titolo rileva sul piano civilistico solo se si traduce in una concreta limitazione dell’uso pattuito, secondo un accertamento da svolgersi caso per caso.

Completa il quadro il principio dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., che grava sul conduttore chiamato a dimostrare non solo l’irregolarità edilizia, ma anche il pregiudizio effettivamente subito.

L'analisi della Corte di Cassazione

Muovendo dal quadro normativo richiamato, la Corte di Cassazione ha ricostruito il rapporto tra irregolarità edilizie e disciplina civilistica della locazione secondo una linea di continuità con il proprio orientamento consolidato.

I giudici di piazza Cavour hanno innanzitutto chiarito che la mancanza del certificato di agibilità, così come l’assenza di autorizzazioni edilizie o amministrative, non determinano di per sé né la nullità del contratto di locazione né l’automatica configurabilità di un vizio della cosa locata.

L’ordinamento, infatti, non conosce un principio di immediata traslazione delle illegittimità urbanistico-edilizie sul piano contrattuale.

Ciò che rileva, secondo la Corte, non è l’irregolarità in quanto tale, ma la sua incidenza concreta sul godimento del bene. L’assenza dell’agibilità può assumere rilievo solo quando si traduca in una effettiva compromissione dell’interesse del conduttore, impedendogli o limitandogli l’utilizzo dell’immobile secondo la destinazione economica pattuita.

In questa prospettiva, si esclude qualsiasi forma di pregiudizio presunto: non è sufficiente allegare la carenza del titolo edilizio o amministrativo per fondare una responsabilità del locatore, bensì è necessario dimostrare che tale carenza abbia prodotto un effetto reale e apprezzabile sul rapporto contrattuale, alterando l’equilibrio delle prestazioni.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui gli ermellini hanno richiamato il tema dell’onere della prova: spetta al conduttore dimostrare non solo l’esistenza dell’irregolarità edilizia, ma anche il danno concretamente subito, individuando in modo puntuale il nesso tra la difformità riscontrata e la limitazione del godimento del bene.

In assenza di tale prova, non è configurabile alcun inadempimento imputabile al locatore.

Conclusioni

La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso del conduttore, confermando la validità del contratto di locazione nonostante la mancanza del certificato di agibilità e delle autorizzazioni edilizie dedotte in giudizio.

La Corte ha escluso che tali carenze potessero integrare automaticamente un vizio della cosa locata o determinare l’inadempimento del locatore, in assenza della prova di una concreta incidenza sul godimento dell’immobile secondo la destinazione pattuita.

Dal punto di vista operativo, l’esito della controversia ribadisce alcuni punti fermi:

la mancanza dell’agibilità non comporta automaticamente la nullità del contratto di locazione ;

non comporta automaticamente la ; le irregolarità edilizie rilevano sul piano civilistico solo se determinano una effettiva limitazione dell’uso pattuito ;

rilevano sul piano civilistico solo se determinano una ; non è configurabile alcun danno in re ipsa : il pregiudizio deve essere specificamente provato ;

: il pregiudizio deve essere ; l’onere della prova grava sul conduttore che invoca l’inadempimento del locatore.

La pronuncia assume particolare rilievo nelle locazioni ad uso diverso dall’abitativo, dove il richiamo all’agibilità può essere utilizzato in modo strumentale per mettere in discussione il rapporto contrattuale. La Cassazione, invece, riporta la questione sul suo corretto piano giuridico, distinguendo tra illegittimità amministrativa dell’immobile e rilevanza civilistica delle condizioni di godimento.

L’agibilità resta quindi un indice qualificato di regolarità edilizia, ma la sua assenza non può essere elevata a parametro automatico di invalidità del contratto. Anche in questo ambito, la valutazione deve restare ancorata ai fatti concreti e all’effettivo impatto sull’uso dell’immobile.