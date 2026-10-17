Lo ammetto. Ogni volta che sento pronunciare una delle frasi più ricorrenti per chi si occupa di edilizia e urbanistica, «è ante ’67, quindi il titolo non serviva», mi coglie un misto di smarrimento e di fastidio. Nonostante le tante sentenze e gli approfondimenti pubblicati su questo portale, l’ante ’67 continua a essere trattato come un ombrello, un parafulmine che mette d’accordo tecnici, venditori e acquirenti con il più classico dei «stai sereno», destinato a esplodere molto tempo dopo, magari a rogito ormai firmato o davanti a un’ordinanza di demolizione.

L’abbiamo scritto più volte, quella data, da sola, non dice nulla. La Legge n. 765/1967 (Legge Ponte) non ha inventato la licenza edilizia, si è limitata a estendere fuori dai centri abitati l’obbligo che la legge urbanistica del 1942 già prevedeva al loro interno, e molti Comuni l’avevano anticipato da tempo con regolamenti edilizi e strumenti urbanistici locali che lo imponevano su tutto il territorio. Il 1° settembre 1967 conta, quindi, soltanto dove prima di allora nessuna norma statale o locale pretendeva il titolo.

Sistemato il «se», resta il «come si prova», su cui la giurisprudenza amministrativa ha già prodotto un fiume di pronunce. Una delle più recenti arriva dal TAR Lazio con la sentenza n. 16014 del 13 ottobre 2026. Per un immobile ante ’67 sorto dove la licenza non serviva, se il proprietario ha fatto ogni tentativo ragionevole e neppure la verificazione disposta dal giudice riesce a datare l’opera, l’incertezza non può tradursi contro di lui in un ordine di demolizione. Chi possiede garage o rimesse costruiti da un familiare decenni fa non rischia quindi di perderli solo perché non conserva carte che allora nessuno chiedeva di tenere.

Non è però il ritorno dell’ombrello. La prova della data resta sulle spalle del privato, e il temperamento arriva solo quando il privato ha fatto quanto poteva e l’istruttoria del giudice si è chiusa senza esito. Né mette al riparo dall’ordine di demolire il fatto di possedere l’immobile senza esserne proprietari; e neppure si salva il piano abitabile ricavato nel sottotetto abbassando i solai e alzando di poco la copertura, anche se il volume, secondo chi lo ha realizzato, non è cresciuto.

Garage senza licenza e sottotetto abitabile: la vicenda

La vicenda è nata da un’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di due gruppi di opere. Il primo comprendeva due manufatti in muratura con terrazzo praticabile, usati come garage, insieme alla pavimentazione del piazzale e al sistema di smaltimento delle acque, realizzati secondo il Comune senza alcun titolo su un’area intestata a un terzo ma posseduta dal ricorrente. Il secondo riguardava l’edificio di proprietà del ricorrente che, rispetto a una concessione del 1980 per la ricostruzione di solai e tetto, presentava il solaio di copertura sopraelevato con un livello in più, una scala esterna in ferro verso il primo piano, aperture nuove o modificate, un balcone al secondo piano e divisioni interne diverse.

Sui garage il ricorrente ha sostenuto di non poter essere destinatario dell’ordine, perché soltanto possessore, e soprattutto che erano anteriori al 1° settembre 1967, lamentando che il Comune non avesse svolto accertamenti sull’epoca di costruzione. A sostegno ha prodotto una scrittura privata del 1961 che menziona lo sbancamento eseguito per costruire dei garage, una divisione familiare del 1965 che già li nomina, un volo IGM del 1984 in cui compaiono e fotografie di data incerta ma molto risalenti, precisando di aver chiesto senza esito riprese aeree più antiche. Il Comune ha opposto le foto aeree del 1979-1981, nelle quali a suo dire i garage non comparivano, e davanti a questo contrasto il TAR ha disposto una verificazione, affidata a un ufficio tecnico regionale.

Sull’edificio il ricorrente ha contestato invece la ricostruzione del Comune, sostenendo che il terzo livello nasceva dall’abbassamento del vecchio solaio di sottotetto e da un lieve innalzamento della copertura, non dalla sopraelevazione del tetto, che la scala era una pertinenza e che le modifiche interne rientravano nelle tolleranze costruttive.

Licenza edilizia prima del 1967: cosa prevedeva davvero la legge urbanistica

Il perimetro normativo è segnato dall’art. 31 della Legge n. 1150/1942 (Legge urbanistica), che nel testo originario imponeva la licenza nei centri abitati e, dove esisteva il piano regolatore comunale, anche nelle zone di espansione, mentre la giurisprudenza ha sempre riconosciuto validi i regolamenti edilizi comunali che la estendevano al resto del territorio. L’art. 10 della Legge n. 765/1967 ha poi generalizzato l’obbligo all’intero territorio comunale.

C’è una norma che il TAR non richiama ma che chi lavora sugli immobili antichi conosce bene. L’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) stabilisce che per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale il titolo non era obbligatorio lo stato legittimo si desume dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, come riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio o atti pubblici e privati di provenienza dimostrata, integrati dal titolo dell’ultimo intervento che ha interessato l’intero immobile. E trovo significativo che la norma parli di «epoca» senza indicare il 1967, una data che il legislatore ha scritto invece nell’art. 40 della Legge n. 47/1985, ma soltanto per ammettere nei rogiti una dichiarazione sostitutiva sulle opere iniziate prima del 1° settembre 1967, una regola sulla commerciabilità che il mito dell’ombrello ha finito per trasformare in una regola sulla legittimità.

Per il fabbricato principale, lo stesso Testo Unico qualifica come totale difformità, all’art. 31, la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione, e la sanziona con la demolizione ingiunta al proprietario e al responsabile dell’abuso, mentre l’art. 34-bis esclude la violazione per gli scostamenti contenuti per intero entro le soglie percentuali e, a determinate condizioni, per le tolleranze esecutive, tra cui la diversa collocazione di opere interne.

Prova della costruzione ante ’67: cosa succede se neppure la verificazione data l’opera

Prima ancora della datazione, i giudici respingono la tesi del ricorrente sulla legittimazione, ricordando, in linea con la giurisprudenza prevalente, che l’ordine di demolizione può raggiungere anche chi ha la disponibilità del bene e può quindi assicurare il ripristino, tanto più quando, come qui, non si tratta di un semplice detentore ma di un possessore.

Sulla datazione il TAR non sconfessa il principio consolidato, e lo dice in modo espresso. La prova grava sul privato, che di regola dispone dei documenti, e deve essere rigorosa e fondata su elementi oggettivi. Su questo sfondo introduce però un temperamento, facendo proprie le argomentazioni di un precedente del TAR Liguria, confermate in appello dal Consiglio di Stato (sentenza n. 418/2026), secondo cui, «qualora nemmeno una verificazione riesca a darne dimostrazione», non è ragionevolmente esigibile che il proprietario ne subisca le conseguenze negative.

Quando il proprietario ha compiuto ogni tentativo ragionevole e neppure l’istruttoria disposta dal giudice approda a un risultato univoco, il deficit probatorio non può quindi essere addossato a lui. Nessuno era tenuto a conservare documenti di opere che non richiedevano titolo, la buona fede si presume (art. 1147 del codice civile), il proprietario attuale, magari diverso da chi ha costruito, finirebbe per pagare decenni di inerzia dei controlli, e la verifica affidata a un ausiliario del giudice rende minimo il rischio di legittimare a posteriori opere successive al 1967.

Nel caso esaminato il ricorrente si è attivato nei limiti del possibile, e il verificatore, che non ha reperito altra documentazione utile e ha ritenuto inaffidabile anche un elaborato comunale del 1980, ha concluso di non poter confermare né escludere con certezza che i garage fossero anteriori al 1967. Prima di trarne le conseguenze, però, il TAR fa la verifica che troppo spesso si salta, ed esclude che si rientrasse nei casi in cui l’art. 31 della legge urbanistica già imponeva la licenza, perché il Comune è tuttora privo di strumenti urbanistici e non è contestato che i garage restino fuori dal centro abitato anche nella perimetrazione attuale. Solo a questo punto il motivo è fondato, e l’impossibilità di datare le opere basta a far cadere l’ordine di demolirle.

Sottotetto reso abitabile e scala esterna: perché è totale difformità

Sul fabbricato principale il ragionamento cambia segno. La relazione di parte ammette che i solai ricostruiti sono stati impostati più in basso di quelli preesistenti e che un cordolo ha alzato di poco l’edificio, ricavando così, al posto di un sottotetto alto 1,90 metri al colmo, un piano con locali di servizio e pluriuso, una seconda scala interna, un balcone e nuove finestre. Per il TAR l’abuso è ammesso dalla stessa parte e poco importa come sia stato ottenuto, tanto più che un aumento di altezza c’è stato comunque. La nuova superficie utile integra una totale difformità ai sensi dell’art. 31, comma 1, perché altera in modo radicale le caratteristiche planovolumetriche dell’edificio e destina a residenza uno spazio che prima non lo era.

Allo stesso modo la scala esterna, fissa e collegata al primo piano, non si valuta da sola, perché un intervento composto da più opere va apprezzato nel suo insieme. Le tolleranze invocate per le divisioni interne non rilevano, perché affermate senza alcun calcolo e comunque assorbite dalla valutazione complessiva dell’intervento. Il pericolo che la demolizione comprometta la stabilità della parte legittima si valuta infine nella fase esecutiva, su richiesta dell’interessato che lo dimostri, senza incidere sulla legittimità dell’ordine, e il ricorrente ha infatti già presentato un’istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 33, comma 2.

Come dimostrare che un immobile è ante ’67: il punto di vista del tecnico

Sul piano tecnico la prima verifica non riguarda la data ma il regime. Prima di cercare prove dell’epoca di costruzione va ricostruito che cosa vigeva in quel Comune e in quella zona, cercando negli archivi il regolamento edilizio, su cui la sentenza non si sofferma, e le perimetrazioni storiche del centro abitato, perché se la licenza era già richiesta la data da dimostrare non è più il 1967 ma quella in cui l’obbligo è sorto.

Superato questo passaggio, pesa la qualità delle fonti. Le foto del 1979-1981 possono al più escludere la datazione ante ’67, se l’opera non vi compare, mai confermarla, e qui il verificatore vi riconosce soltanto il garage a sud, ritenendo poco probabile, senza poterlo escludere, che l’area più scura nel punto in cui oggi sorge quello a nord sia una costruzione. Neppure il catasto aiuta, perché i garage mancano sia dalla mappa d’impianto degli anni Trenta sia dalla planimetria attuale, a conferma che il primo impianto non è sempre la prova regina.

Il fascicolo della datazione va allora costruito come una prova per presunzioni gravi, precise e concordanti, con i documenti indicati dall’art. 9-bis, lasciando da parte dichiarazioni sostitutive e dichiarazioni di terzi, che la sentenza esclude e che bastano, semmai, per il rogito ma non per lo stato legittimo, e conservando la traccia delle ricerche andate a vuoto, come la corrispondenza con la società di riprese aeree che il TAR valorizza, perché è lo sforzo documentato a rendere applicabile il temperamento. È la stessa verifica da cui dipende lo stato legittimo nelle compravendite, tema su cui il volume Regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari propone un percorso operativo.

Onere della prova ante ’67: un orientamento ancora diviso

In conclusione, il TAR Lazio ha accolto in parte il ricorso, annullando l’ordine di demolizione dei garage, della pavimentazione del piazzale e del sistema di smaltimento delle acque, e lo ha respinto per il fabbricato principale, rovesciando su entrambi i fronti l’esito della fase cautelare.

Chi cercasse qui la conferma che l’ante ’67 salva tutto resterebbe deluso, perché il temperamento presuppone una licenza che davvero non serviva, uno sforzo probatorio documentato e un’istruttoria del giudice rimasta senza esito, mentre ricavare un nuovo piano abitabile giocando sulle quote dei solai di un edificio già assentito resta, per il TAR, una totale difformità.

Sul piano sistematico, anche se la pronuncia non lo affronta, il temperamento non è pacifico. A meno di un mese dalla sentenza n. 418/2026, un’altra sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 1270/2026) ha affermato che l’onere grava sempre sul proprietario e che la risalenza lo rende anzi più stringente, mentre il CGARS (sentenza n. 654/2024) sposta sul Comune la prova contraria quando gli elementi del privato rendono verosimile la costruzione ante ’67.

È la solita corsa di Achille dietro la tartaruga. Il legislatore insegue con l’art. 9-bis una realtà fatta di garage di campagna, scritture di famiglia e foto sgranate, senza raggiungerla mai del tutto, e tocca alla giustizia amministrativa riempire lo spazio che resta. Questa volta lo fa scegliendo di non far pagare oltre mezzo secolo di silenzio a chi non aveva alcun obbligo di parlare, e senza riaprire l’ombrello.

Immobili ante ’67: le domande più frequenti

Un immobile ante ’67 è sempre in regola senza licenza?

No. La legge urbanistica del 1942 chiedeva già la licenza nei centri abitati e, dove esisteva il piano regolatore comunale, anche nelle zone di espansione, e i regolamenti edilizi comunali potevano imporla anche fuori da quelle aree, in alcuni casi già prima del 1942; solo dal 1° settembre 1967 la Legge n. 765/1967 l’ha estesa a tutto il territorio comunale. Inoltre, anche l’immobile sorto legittimamente senza titolo non è in regola se ha subito modifiche successive prive del titolo richiesto all’epoca.

Chi deve provare che un immobile è stato costruito prima del 1967?

Di regola il privato che ne invoca la legittimità, con elementi oggettivi come i documenti probanti indicati dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, e non con dichiarazioni sostitutive o di terzi. Secondo il TAR Lazio (sentenza n. 16014/2026), in un’area in cui prima del 1967 la licenza non era richiesta, se il privato ha fatto ogni tentativo ragionevole e neppure la verificazione disposta dal giudice riesce a datare l’opera, l’incertezza non può ricadere su di lui, anche se questo orientamento non è condiviso da tutta la giurisprudenza.

Ricavare senza titolo un piano abitabile nel sottotetto è totale difformità?

Può esserlo. Nel caso deciso dal TAR Lazio (sentenza n. 16014/2026), il nuovo piano ricavato abbassando i solai rispetto a quelli preesistenti e alzando la copertura, in difformità da una concessione che autorizzava solo la ricostruzione di solai e tetto, è stato qualificato come totale difformità ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, per l’aumento della superficie utile e l’uso residenziale di uno spazio prima non abitabile.