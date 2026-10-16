Oltre 227mila unità immobiliari pubbliche risultano oggi non utilizzate o inutilizzabili, per una superficie complessiva che supera i 40 milioni di metri quadrati. Secondo i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), gli immobili dismessi valgono circa il 16% dell’intero patrimonio immobiliare pubblico. È uno stock imponente, concentrato soprattutto nelle mani degli enti locali, che può diventare leva di rigenerazione soltanto se accompagnato da progetti sostenibili e da strumenti, a partire dal partenariato pubblico-privato (PPP), calibrati sulle caratteristiche dei singoli beni.

A metterlo in fila è il rapporto che Nomisma ha realizzato per CNA Costruzioni, presentato a Roma il 7 ottobre 2026 nel confronto con rappresentanti delle amministrazioni locali, delle Regioni, del Parlamento e del Governo. Il lavoro comprende anche una banca dati interrogabile e un vademecum di orientamento al PPP, con l’obiettivo dichiarato di trasformare quello che oggi è un costo in un’opportunità per i territori e per le piccole imprese.

Come è stato costruito il database degli immobili pubblici dismessi

L’analisi parte dai dati del censimento degli immobili pubblici del MEF riferiti al 2022, distribuiti in 21 banche dati con circa 2 milioni di osservazioni. Da questa base sono stati selezionati i soli fabbricati classificati come non utilizzati o inutilizzabili, eliminando poi duplicati e record incoerenti, fino a un dataset di 227.262 unità consultabile sia per singolo bene sia per compendio, oltre che per localizzazione, ente proprietario, tipologia, superficie, epoca di costruzione e presenza di vincoli culturali e paesaggistici.

Quanto alla condizione d’uso, il 90,7% delle unità è semplicemente non utilizzato, mentre il restante 9,3% è classificato come inutilizzabile. Più rilevante, per chi ragiona in termini di valorizzazione, è la natura giuridica dei beni, perché il 62,1% appartiene al patrimonio disponibile, il 33,8% a quello indisponibile e il 3,4% al demanio.

Sul piano giuridico, anche se la ricerca non si sofferma sul punto, il patrimonio disponibile è quello che l’ente può alienare, concedere o mettere a reddito con maggiore libertà. Per i beni indisponibili, destinati per legge a funzioni istituzionali, la ricerca precisa che il vincolo di destinazione non li sottrae a interventi di manutenzione, riqualificazione e adeguamento funzionale e normativo.

Chi possiede il patrimonio pubblico inutilizzato?

I Comuni detengono 122.241 unità, pari al 53,8% del totale, e il 56,7% della superficie censita. Considerando l’insieme delle amministrazioni locali, che comprendono anche Regioni, Province e Città metropolitane, enti del Servizio sanitario e università, la quota sale al 62,5% delle unità e all’81,2% della superficie, mentre le amministrazioni centrali si fermano al 2,3% delle unità e al 4,4% della superficie.

Un ulteriore 28,3% delle unità fa capo a enti classificati al di fuori del settore S13 delle amministrazioni pubbliche, tra i quali spiccano gli enti territoriali per l’edilizia residenziale pubblica con oltre 60mila unità. Il dato si salda con quello sui compendi, perché tra i 5.771 complessi censiti, che raggruppano 44.947 unità, le palazzine di case popolari assorbono da sole oltre il 60% degli immobili inseriti in un compendio.

Sotto il profilo territoriale la Campania guida la classifica con il 30,2% delle unità, seguita a distanza da Sicilia (10,3%) e Lombardia (8,8%). Come sottolinea CNA Costruzioni, è nei territori che si gioca una parte decisiva della possibilità di restituire una funzione a questo patrimonio.

Tanti piccoli immobili e pochi grandi complessi: un patrimonio polarizzato

La distribuzione per classi di superficie restituisce un quadro fortemente polarizzato. Il 42,9% delle unità non supera i 50 metri quadrati e un ulteriore 33,2% si colloca tra 50 e 100, per cui oltre tre unità su quattro hanno dimensioni contenute. All’estremo opposto, appena 2.989 immobili oltre i 2.000 metri quadrati, l’1,3% del totale, concentrano il 47,6% della superficie.

Anche la tipologia conferma questa doppia anima. Le abitazioni sono 117.553, il 51,7% delle unità ma soltanto il 25,4% della superficie, mentre cantine, box e posti auto pesano per quasi un quarto delle unità. Accanto a questi beni minuti figurano magazzini, negozi, uffici e fabbricati produttivi, oltre a 3.987 edifici scolastici e 1.812 impianti sportivi che, pur con numeri ridotti, valgono rispettivamente il 9% e il 9,9% della superficie complessiva.

La prevalenza di piccoli immobili apre spazi anche alle micro e piccole imprese, mentre i pochi grandi complessi esprimono il potenziale di riconversione più elevato. Servono quindi progetti e strumenti differenziati, capaci di accompagnare sia gli interventi più contenuti sia il recupero dei grandi complessi.

Quasi un quarto delle unità risale poi al decennio 1981-1990, mentre l’11% è anteriore al 1919. Anche se la ricerca non lo approfondisce, sul piano tecnico ogni ipotesi di riuso passa dalla verifica della risposta sismica, delle prestazioni energetiche e della conformità impiantistica, voci che pesano sulla sostenibilità economica degli interventi.

Quale ruolo può giocare il partenariato pubblico-privato?

La seconda e la terza fase del progetto sono dedicate al PPP, con un’analisi delle forme di partenariato utili a cogliere le opportunità del patrimonio dismesso e un vademecum, differenziato per cluster di immobili, che orienta le imprese tra procedure di attivazione, contratti tipo, ruolo e obblighi dei partner e aspetti finanziari. Secondo lo studio, le PMI possono contribuire non soltanto all’esecuzione dei lavori, ma anche alla manutenzione, all’efficientamento energetico e alla gestione dei beni e dei servizi.

Sul piano sistematico, il riferimento è il Libro IV del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), che all’art. 174 definisce il partenariato pubblico-privato allocando il rischio operativo in capo al privato e all’art. 175 lo subordina a una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, insieme all’art. 193, che regola l’affidamento in finanza di progetto ed è stato riscritto dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo appalti). Per gli immobili degli enti locali restano inoltre centrali il piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto dall’art. 58 del Decreto-Legge n. 112/2008 e la concessione di valorizzazione dell’art. 3-bis del Decreto-Legge n. 351/2001, nata per i beni dello Stato ed estesa dallo stesso art. 58 ai beni inseriti nel piano.

Lo studio Nomisma per CNA Costruzioni mette comunque in guardia da facili automatismi. La presenza di un immobile pubblico inutilizzato non basta a rendere fattibile un’operazione di partenariato, perché servono una domanda reale, un equilibrio economico-finanziario credibile e la tutela dell’interesse pubblico, elementi che richiamano da vicino la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità imposta dal Codice.

Dalla ricognizione ai progetti: le proposte di CNA Costruzioni

Per CNA Costruzioni la priorità è trasformare la ricognizione in un percorso di rigenerazione che renda accessibili e aggiornate le informazioni sui beni, individui insieme agli enti locali gli interventi prioritari, costruisca procedure e requisiti proporzionati alle caratteristiche dei progetti e favorisca la partecipazione delle piccole imprese, anche attraverso consorzi e reti.

A questo percorso l’associazione affianca l’esigenza di competenze tecniche, economiche e finanziarie a supporto di amministrazioni e imprese, indicando nella qualità della progettazione, nella definizione delle responsabilità e in una corretta allocazione dei rischi le condizioni per operazioni durature.

Per Riccardo Roccati, presidente di CNA Costruzioni, il rapporto offre una base conoscitiva “dalla quale partire per costruire, insieme agli enti locali e a tutti gli attori interessati, risposte ai bisogni reali delle comunità”. Tra i temi più urgenti Roccati richiama l’emergenza abitativa, osservando che una parte del patrimonio oggi inutilizzato “può rappresentare, laddove ne ricorrano le condizioni, un’opportunità per recuperare immobili, rigenerare aree e mettere a disposizione nuove soluzioni abitative”.

L’obiettivo, spiega il presidente, è passare dalla conoscenza del patrimonio a progetti realizzabili, “capaci di coniugare interesse pubblico, sostenibilità economica e coinvolgimento delle imprese del territorio”.

Perché il patrimonio pubblico dismesso è anzitutto una sfida di progettazione

Il merito del rapporto è dare a questo passaggio una base di dati condivisa. Sapere dove si trovano gli immobili, a chi appartengono e in quali condizioni giuridiche versano è la premessa indispensabile, ma non dice ancora nulla sulla sostenibilità dei singoli interventi.

In una lettura editoriale, il fatto che oltre la metà delle unità sia in capo ai Comuni sposta il peso sulle amministrazioni che più spesso faticano a sostenere programmazione, studi di fattibilità e procedure complesse. Ciò significa che, accanto agli strumenti contrattuali, servirà investire nella capacità tecnica degli enti e nella qualità dei progetti posti a base delle operazioni.

D’altro canto, per le imprese le opportunità esistono e sono in larga parte dimensionate sulle loro possibilità, ma passano da una lettura economica e tecnica dei beni che non può essere improvvisata. Il patrimonio pubblico dismesso smetterà di essere un costo solo quando ogni immobile avrà dietro un progetto capace di reggersi sulle proprie gambe.