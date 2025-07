Impermeabilizzazione superfici e coperture: le guaine liquide Icobit

Quando si parla di impermeabilizzazione, la qualità dei materiali fa la differenza. In particolare, le guaine liquide impermeabilizzanti rappresentano oggi una delle soluzioni più efficaci, versatili e facili da utilizzare per proteggere superfici di ogni tipologia, sia in ambito residenziale, sia in ambito industriale.

Tra i player più affidabili del mercato c’è Icobit, azienda italiana con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di sistemi impermeabilizzanti liquidi e una gamma di prodotti in continua evoluzione, pensati per soddisfare le esigenze di professionisti e imprese. Scopriamo perché scegliere una guaina liquida di qualità e cosa rende Icobit un punto di riferimento nel settore.

Cosa sono le guaine liquide?

Le guaine liquide impermeabilizzanti offrono una protezione totale contro le infiltrazioni d’acqua e gli agenti atmosferici, anche quelli più estremi.

Attraverso tali formulati liquidi, è possibile realizzare interventi impermeabilizzanti agendo direttamente al di sopra di diverse tipologie di superfici, al fine di ripristinare le proprietà impermeabili delle superfici stesse.

Questo tipo di impermeabilizzazione è oggi sempre più utilizzato perché:

è facile da applicare , anche su superfici complesse;

, anche su superfici complesse; garantisce ottima adesione su diversi supporti (calcestruzzo, piastrelle, legno, metallo ecc.);

su diversi supporti (calcestruzzo, piastrelle, legno, metallo ecc.); si presta sia a interventi su nuove costruzioni , sia a interventi di ripristino o manutenzione ;

, sia a interventi di ; può essere lasciato a vista o rivestito con piastrelle, pavimentazioni e ulteriori finiture;

o rivestito con piastrelle, pavimentazioni e ulteriori finiture; mantiene una elevata elasticità, anche in presenza di escursioni termiche importanti.

I vantaggi delle guaine liquide rispetto alle tradizionali membrane a rotoli

L’evoluzione tecnologica ha reso le guaine liquide una vera alternativa alle membrane bituminose. I principali vantaggi includono:

assenza di giunzioni e saldature , punti deboli nelle soluzioni tradizionali;

, punti deboli nelle soluzioni tradizionali; versatilità applicativa anche su superfici irregolari o in pendenza;

anche su superfici irregolari o in pendenza; rapidità di posa e applicazioni senza l’utilizzo di fiamme libere;

e applicazioni senza l’utilizzo di fiamme libere; possibilità di interventi localizzati , senza demolizioni invasive;

, senza demolizioni invasive; maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale, grazie a formulazioni a basso impatto VOC.

Icobit: produttori di impermeabilizzanti da 50 anni

Fondata nel 1975 e oggi presente con i suoi stabilimenti produttivi in Italia e in Brasile, Icobit è sinonimo di ricerca, affidabilità e innovazione. Con una produzione interamente italiana, l’azienda offre soluzioni tecniche certificate per impermeabilizzare tetti, coperture, terrazzi, balconi, muri di fondazione e controterra, giardini pensili, vecchie guaine bituminose e molto altro.

Il cuore della filosofia Icobit è unire le alte prestazioni tecniche allafacilità applicativa, grazie a formulazioni all’avanguardia, studiate e sviluppate all’interno dei laboratori IcoLab.

Prestazioni tecniche delle guaine liquide Icobit

Quando parliamo di guaine liquide Icobit facciamo riferimento a sistemi impermeabilizzanti certificati, che presentano delle proprietà e delle caratteristiche tecniche davvero importanti nel mondo dell’edilizia residenziale e industriale:

Marcatura CE secondo EAD , con Icoper Gold, la prima membrana in Italia marcata ETAG 005 secondo ETA-10/0299

, con Icoper Gold, la prima membrana in Italia marcata ETAG 005 secondo ETA-10/0299 Conformità alla UNI 11928-1:2023 , soluzioni conformi alla normativa “Prodotti applicati liquidi per impermeabilizzazione”

, soluzioni conformi alla normativa “Prodotti applicati liquidi per impermeabilizzazione” Certificazione ambientale EPD , conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e idoneità ai crediti LEED .

, conformità ai (Criteri Ambientali Minimi) e idoneità ai crediti . Incapsulamento del cemento amianto , sistemi impermeabili incapsulanti del cemento amianto di tipo A-B-C-D

, sistemi impermeabili incapsulanti del cemento amianto di tipo A-B-C-D Impermeabilizzazioni Cool Roof , elevati valori di SRI che proteggono dall’acqua e allo stesso tempo dal calore

, elevati valori di SRI che proteggono dall’acqua e allo stesso tempo dal calore Classe Broof per incendi esterni , Prestazione massima Broof (t1, t2, t4) nei confronti del fuoco

, Prestazione massima Broof (t1, t2, t4) nei confronti del fuoco Resistenza alla grandine, sino al grado di intensità H7 della Scala Torro.

Campi d’impiego delle guaine liquide Icobit

Le soluzioni Icobit trovano impiego in numerosi contesti edilizi, tra cui:

tetti e lastrici solari; terrazzi e balconi; vecchie guaine bituminose; cemento amianto; coperture metalliche; muri di fondazione e controterra; giardini pensili; aree umide come bagni e docce.

Una moltitudine di superfici che sottolinea una delle qualità più importanti delle guaine liquide Icobit: la versatilità d’impiego.

Le guaine liquide, infatti, sono oggi la risposta più efficace, versatile e veloce all’esigenza di impermeabilizzazione di molte superfici. Polivalenti, resistenti e facili da applicare, rappresentano la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in ogni contesto.

In questo panorama, Icobit si conferma un punto di riferimento, grazie a una gamma completa di soluzioni impermeabilizzanti e a un approccio che unisce innovazione, esperienza e affidabilità.