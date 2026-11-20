L'impermeabilizzazione di terrazze e coperture costituisce uno degli interventi più determinanti nell'ambito della progettazione strutturale e del recupero edilizio. Quando un tetto piano, un lastrico solare o una terrazza non garantisce una tenuta idraulica adeguata, le conseguenze si estendono ben al di là del disagio estetico: le infiltrazioni d'acqua compromettono la durabilità del calcestruzzo armato, accelerano la corrosione delle armature metalliche e riducono progressivamente il valore patrimoniale dell'immobile.

I sistemi Icobit, sviluppati nell'ambito della produzione di membrane impermeabilizzanti liquide ad alte prestazioni, si propongono come risposta tecnica avanzata e certificata alle esigenze di protezione delle coperture, tanto in nuove costruzioni quanto negli interventi di ripristino su edifici esistenti.

Il problema delle infiltrazioni su tetti e terrazze

Il tetto e il terrazzo sono gli elementi architettonici più esposti agli agenti atmosferici. L'acqua meteorica, i cicli di gelo-disgelo, la radiazione ultravioletta e le dilatazioni termiche agiscono in modo sinergico sul manto impermeabilizzante, innescando progressivi fenomeni di degrado che, se non intercettati tempestivamente, coinvolgono gli strati strutturali sottostanti. In ambito residenziale, le infiltrazioni passano spesso inosservate nelle fasi iniziali, manifestandosi solo quando i danni hanno già raggiunto il calcestruzzo armato, le armature metalliche e gli ambienti sottostanti.

I segnali più frequenti che inducono a effettuare una diagnosi accurata della copertura comprendono:

macchie di umidità e aloni sugli intradossi dei solai sottostanti;

distacchi dell'intonaco, efflorescenze saline e rigonfiamento del rivestimento;

presenza di muffe nei locali contigui alla copertura;

ossidazione delle armature metalliche con conseguenti distacchi della pavimentazione.

Riconoscere questi sintomi in fase precoce consente di limitare l'intervento a operazioni di reimpermeabilizzazione, evitando demolizioni e smaltimenti che comportano costi significativamente più elevati e tempi di cantiere superiori.

Le cause del degrado: fessurazioni, giunti e pendenze

La comprensione delle cause che determinano il cedimento di un sistema impermeabilizzante è il prerequisito fondamentale per la scelta della soluzione tecnica corretta. Il calcestruzzo è intrinsecamente soggetto a fessurazione, fenomeno reso inevitabile dalla sua bassa resistenza a trazione. Le forze statiche e dinamiche, i ritiri differenziali, le escursioni termiche e i movimenti strutturali generano microfessure e macrofessure che costituiscono le principali vie di penetrazione dell'acqua verso gli strati interni della stratigrafia.

A questo si aggiungono ulteriori fattori di vulnerabilità ricorrenti:

giunti di controllo e di isolamento non correttamente trattati, inclusi i raccordi parete-pavimento e le intersezioni con il piano di calpestio, che rappresentano punti critici di discontinuità del manto;

non correttamente trattati, inclusi i raccordi parete-pavimento e le intersezioni con il piano di calpestio, che rappresentano punti critici di discontinuità del manto; pendenze insufficienti o mal conformate , con conseguente ristagno prolungato dell'acqua sulla superficie della copertura;

, con conseguente ristagno prolungato dell'acqua sulla superficie della copertura; scelta errata del sistema impermeabilizzante in fase progettuale, con incompatibilità rispetto al tipo di supporto, alle condizioni climatiche di esercizio o alla destinazione d'uso della superficie.

Le schede tecniche dei prodotti Icobit indicano il controllo di questi elementi come fase obbligatoria della preparazione del supporto, indipendentemente dal sistema impermeabilizzante scelto.

Impermeabilizzazione terrazze: i limiti delle soluzioni tradizionali

Per lungo tempo, le membrane bitume-polimero prefabbricate hanno rappresentato il riferimento per l'impermeabilizzazione di un terrazzo in ambito professionale. Tuttavia, queste soluzioni presentano limitazioni applicative rilevanti: richiedono l'impiego di fiamme libere durante la posa, producono giunture e sovrapposizioni che rappresentano punti di vulnerabilità strutturale, e risultano difficili da adattare a geometrie complesse o superfici irregolari. La natura sostanzialmente rigida del manto ne limita la capacità di crack bridging, ovvero la possibilità di resistere senza deterioramenti alla propagazione delle fessure dal supporto, con conseguente rischio di cedimento localizzato alle sovrapposizioni.

I sistemi impermeabilizzanti liquidi superano questi limiti attraverso la continuità del manto, che si forma per applicazione diretta sulla superficie e aderisce senza giunture o sovrapposizioni. L'assenza di questi punti critici elimina alla radice le vulnerabilità tipiche delle membrane prefabbricate. L'applicabilità a freddo, senza attrezzature per termosaldatura, riduce i rischi operativi in cantiere e semplifica significativamente gli interventi su coperture in esercizio o in ambienti con limitazioni logistiche.

I sistemi Icobit per tetti e terrazze

Icobit ha sviluppato una gamma di sistemi impermeabilizzanti liquidi specificamente formulati per rispondere alle diverse esigenze di copertura, con prodotti certificati secondo le principali normative europee. Ciascun sistema è progettato per garantire continuità del manto, aderenza al supporto e resistenza al ristagno d'acqua: una caratteristica determinante per le coperture piane prive di pendenza regolare, dove la stagnazione prolungata rappresenta la principale causa di degrado.

ICOPER MULTIUSO si distingue per versatilità applicativa: la formulazione in emulsione acquosa, priva di solventi e classificata in Classe A+ di emissione VOC ai sensi del Regolamento UE 305/2011, consente l'impiego su calcestruzzo, metallo, fibrocemento e su vecchi manti bituminosi senza necessità di rimozione preventiva. Il sistema è certificato Broof in conformità alla EN 13501-5: una classificazione rilevante per le coperture che ospitano impianti fotovoltaici, dove le normative vigenti richiedono una specifica valutazione del rischio di propagazione degli incendi esterni. La sua elevata elasticità garantisce prestazioni di crack bridging efficaci anche in presenza di sollecitazioni meccaniche importanti. Inoltre, la versione STAR, con indice di riflettanza solare SRI 104, è ideale anche per progettazioni Cool roof.

ICOPER-HP introduce una tecnologia fiber reinforced, con le fibre incorporate direttamente nella formulazione: si elimina così la necessità di ausili di rinforzo come reti in fibra di vetro o tessuti non tessuti, semplificando la posa senza rinunciare alle prestazioni. Particolarmente indicato per le impermeabilizzazioni sottopavimento, in conformità alla EN 14891, consente l'incollaggio diretto di pavimentazioni ceramiche con adesivi cementizi di classe C2 o superiori senza compromettere l'adesione del rivestimento. È possibile reimpermeabilizzare supporti già piastrellati intervenendo direttamente al di sopra della pavimentazione, evitando lo smantellamento della stessa.

Per contesti in cui la velocità di essiccazione è un requisito operativo critico, KEEP DRY, basato sulla tecnologia ULTRA FAST a rapida asciugatura, offre prestazioni differenziate: applicabile anche a basse temperature e fuori pioggia subito dopo l’applicazione. La flessibilità a freddo fino a -40 °C e un valore di crack bridging di 10,24 mm in condizioni standard, misurato secondo la EN 14891, lo rendono adatto alle condizioni climatiche più severe. In versione colore Bianco Ostuni, con SRI 108, è inoltre indicato per coperture a comportamento Cool Roof, contribuendo alla riduzione dei consumi energetici estivi in linea con i requisiti del D.M. 26/6/2015 sull'efficienza energetica degli edifici.

Tutti i sistemi sono conformi alla UNI 11928-1:2023 "Prodotti applicati liquidi per impermeabilizzazione", che stabilisce per la prima volta i requisiti prestazionali, i metodi di prova e i criteri di durabilità per i prodotti impermeabilizzanti liquidi applicati in situ su coperture continue.

Il processo applicativo: dalla preparazione del supporto alla stratigrafia

L'efficacia di qualsiasi sistema impermeabilizzante dipende in misura determinante dalla qualità della preparazione del supporto. Le metodologie Icobit prescrivono una sequenza operativa precisa:

rimozione di polveri, parti friabili e residui incoerenti

verifica e trattamento dei giunti con idonei sistemi

controllo dello stato dei punti di raccolta delle acque

applicazione di un eventuale strato di fondo in funzione della porosità e delle condizioni superficiali del supporto.

Su pavimentazioni esistenti, è richiesto un preventivo controllo dello stato delle fughe e l'eventuale posizionamento di esalatori di vapore dove sussistano flussi evaporativi residui.

La stratigrafia tipo per un terrazzo calpestabile prevede uno strato di imprimitura sulla superficie ed il successivo strato impermeabilizzante applicato in almeno due mani con un consumo minimo complessivo di 2,0 kg/m². L'applicazione a mani di colore contrastanti è raccomandata per garantire una distribuzione omogenea dei quantitativi e la verifica visiva della copertura completa della superficie.

Prestazioni certificate e conformità alle normative europee

Il quadro normativo di riferimento per i sistemi impermeabilizzanti liquidi è articolato e in progressiva evoluzione. La norma UNI 11928-1:2023 definisce i requisiti generali per i prodotti applicati liquidi per impermeabilizzazione, mentre la EN 14891 disciplina le prestazioni specifiche per le impermeabilizzazioni sottopavimento di terrazzi e balconi. La EN 1504-2, che regola i sistemi di protezione superficiale del calcestruzzo, introduce il parametro di permeabilità alla CO₂, un requisito che i prodotti Icobit soddisfano grazie alla formulazione anticarbonatante delle membrane.

ICOPER GOLD aggiunge a questo quadro la certificazione ETA-10/0299, rilasciata secondo la linea guida EAD 030350-00-0402 (ex ETAG 005) per i kit di impermeabilizzazione liquida per coperture: una delle valutazioni tecniche più complete per le membrane liquide in dispersione nel contesto europeo. La marcatura CE ottenuta attraverso la Valutazione Tecnica Europea costituisce un riferimento tecnico validato per la progettazione del sistema impermeabilizzante.

La scelta del sistema in funzione del contesto d'intervento

L'impermeabilizzazione di terrazze non si risolve con un approccio uniforme: la selezione del sistema Icobit più adeguato richiede un'analisi preliminare del tipo e dello stato del supporto, delle condizioni climatiche di esercizio, della destinazione d'uso della superficie e dei requisiti normativi.

La corretta definizione del sistema impermeabilizzante in fase di progetto, con riferimento ai prodotti Icobit certificati per il contesto specifico d'impiego, è la condizione che garantisce durabilità dell'intervento, conformità normativa e riduzione dei costi manutentivi nel ciclo di vita dell'edificio.