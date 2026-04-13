L'impermeabilizzazione di terrazze e balconi senza ricorrere alla demolizione della pavimentazione esistente è oggi una soluzione tecnicamente praticabile e sempre più diffusa nell'edilizia professionale. Grazie ai sistemi impermeabilizzanti liquidi di nuova generazione, è possibile ripristinare la tenuta idraulica di una superficie compromessa intervenendo direttamente sopra il rivestimento preesistente, senza la necessità di rimuovere piastrelle, massetto o eventuali membrane deteriorate.

Questo approccio consente di ridurre i tempi di cantiere e contenere i costi di intervento, mantenendo al contempo livelli prestazionali equivalenti - e spesso superiori - rispetto a un intervento tradizionale.

Indice

Quando è possibile evitare la demolizione Le cause principali delle infiltrazioni su terrazzi e balconi Come funziona l'impermeabilizzazione in sovrapposizione Preparazione del supporto: la fase determinante I sistemi impermeabilizzanti liquidi Icobit per terrazzi e balconi Fasi operative dell'intervento senza demolizione I punti critici: raccordi, scarichi e giunti Durabilità e manutenzione dei sistemi liquidi

Quando è possibile evitare la demolizione

Non in tutti i casi è tecnicamente ammissibile intervenire in sovrapposizione. Prima di procedere, è necessaria una diagnosi accurata dello stato del supporto che valuti la reale idoneità della superficie ad accogliere un nuovo sistema impermeabilizzante senza preventiva demolizione.

L'intervento senza demolizione è generalmente praticabile quando:

La pavimentazione esistente è ancora integra ed aderente al massetto, senza rigonfiamenti o distacchi estesi;

Il massetto sottostante è coeso e privo di zone di degrado diffuso;

Le pendenze verso i bocchettoni di scarico sono sufficienti a garantire il deflusso delle acque meteoriche;

Lo spessore del nuovo sistema non compromette la funzionalità di soglie, infissi o sistemi di drenaggio.

Quando invece sono presenti distacchi diffusi della pavimentazione, accumuli d'acqua intrappolata sotto il rivestimento o danni strutturali al massetto, la demolizione totale o parziale rimane la scelta tecnicamente più corretta. Questa fase richiede dunque un’attenzione particolare, poiché una valutazione superficiale iniziale, rischia di compromettere l'efficacia dell'intero intervento.

Le cause principali delle infiltrazioni su terrazzi e balconi

Comprendere le cause che hanno generato il deterioramento del sistema impermeabilizzante originario è essenziale per scegliere la soluzione di ripristino più efficace. Le infiltrazioni su terrazzi e balconi raramente hanno un'unica origine: nella maggior parte dei casi derivano dalla combinazione di più fattori.

Degrado naturale del sistema impermeabilizzante originario per esposizione prolungata agli agenti atmosferici: cicli di gelo e disgelo, irraggiamento solare e dilatazioni termiche ripetute nel tempo riducono progressivamente l'elasticità e la tenuta delle membrane;

originario per esposizione prolungata agli agenti atmosferici: cicli di gelo e disgelo, irraggiamento solare e dilatazioni termiche ripetute nel tempo riducono progressivamente l'elasticità e la tenuta delle membrane; Giunti di dilatazione e fughe deteriorate , che perdono la capacità di sigillare le discontinuità tra elementi contigui e diventano vie preferenziali per l'infiltrazione d'acqua;

, che perdono la capacità di sigillare le discontinuità tra elementi contigui e diventano vie preferenziali per l'infiltrazione d'acqua; Pendenze insufficienti o ristagni d'acqua localizzati , che aumentano la pressione idrostatica sul manto impermeabile e ne accelerano il deterioramento;

, che aumentano la pressione idrostatica sul manto impermeabile e ne accelerano il deterioramento; Bocchettoni di scarico intasati o mal raccordati , con conseguente accumulo di acqua nelle zone perimetrali;

, con conseguente accumulo di acqua nelle zone perimetrali; Assenza o inadeguatezza del sistema impermeabilizzante originario, frequente negli edifici realizzati diversi anni fa.

Identificare correttamente queste cause permette di progettare un intervento mirato e di evitare che le stesse problematiche si ripresentino nel breve periodo.

Come funziona l'impermeabilizzazione in sovrapposizione

Il principio tecnico dell'impermeabilizzazione in sovrapposizione consiste nell'applicare un nuovo sistema impermeabilizzante liquido direttamente sopra la superficie esistente - che si tratti di piastrelle ceramiche, gres porcellanato o vecchie membrane deteriorate - dopo un'adeguata preparazione del supporto.

La membrana liquida, grazie alla sua natura fluida in fase applicativa, penetra nella superficie, si raccorda perfettamente con i dettagli costruttivi e crea un manto continuo che ingloba la superficie sottostante. Una volta polimerizzata, la membrana forma uno strato continuo, elastico, resistente agli agenti atmosferici e capace di assorbire i movimenti del supporto senza perdere la propria integrità.

Questo approccio è applicabile tanto nei contesti residenziali quanto nelle operazioni di manutenzione straordinaria di edifici pubblici e del patrimonio immobiliare gestito, dove la minimizzazione dei disagi agli occupanti e la riduzione dei tempi di intervento sono priorità operative rilevanti. Per approfondire le soluzioni specifiche per impermeabilizzare il terrazzo senza demolizione, è possibile fare riferimento ai sistemi liquidi certificati sviluppati da Icobit per questa specifica tipologia di intervento.

Preparazione del supporto: la fase determinante

Anche negli interventi in sovrapposizione, la preparazione del supporto rimane la fase più critica e condizionante dell'intero ciclo applicativo. Un'impermeabilizzazione di terrazze eseguita su un supporto non adeguatamente preparato non garantirà le prestazioni attese, indipendentemente dalla qualità della membrana utilizzata.

Le operazioni di preparazione su pavimentazione esistente comprendono:

Pulizia approfondita della superficie : rimozione di sporco, muschio, alghe, residui organici e qualsiasi deposito che possa ridurre l'adesione della membrana;

: rimozione di sporco, muschio, alghe, residui organici e qualsiasi deposito che possa ridurre l'adesione della membrana; Verifica e ripristino delle fughe : le fughe aperte, deteriorate o mancanti devono essere risanate con malte compatibili, per evitare che la membrana liquida si assottigli eccessivamente e non penetri nelle discontinuità;

: le fughe aperte, deteriorate o mancanti devono essere risanate con malte compatibili, per evitare che la membrana liquida si assottigli eccessivamente e non penetri nelle discontinuità; Consolidamento delle piastrelle parzialmente distaccate : le zone “vuote” e le piastrelle instabili devono essere fissate o rimosse, poiché rappresenterebbero un punto di discontinuità nel manto impermeabile;

: le zone “vuote” e le piastrelle instabili devono essere fissate o rimosse, poiché rappresenterebbero un punto di discontinuità nel manto impermeabile; Trattamento dei raccordi e dei dettagli costruttivi : angoli, raccordi parete-pavimento e corpi passanti devono essere preparati specificamente prima dell'applicazione della membrana;

: angoli, raccordi parete-pavimento e corpi passanti devono essere preparati specificamente prima dell'applicazione della membrana; Asciugatura completa del supporto: la presenza di umidità residua in superficie può compromettere l'adesione della membrana e causare la formazione di bolle o distacchi localizzati.

I sistemi impermeabilizzanti liquidi Icobit per terrazzi e balconi

Icobit ha sviluppato una gamma di membrane impermeabilizzanti liquide conformi alla norma UNI 11928 e specificamente progettate per l'impermeabilizzazione di terrazze e balconi, comprendente soluzioni adatte sia alle nuove costruzioni sia agli interventi di recupero in sovrapposizione.

Icoper HP

Membrana impermeabilizzante liquida fibrorinforzata, idonea sia sopra che sottopavimento con incollaggio diretto di piastrelle in fase successiva. Non richiede l'utilizzo di armature di rinforzo aggiuntive su superfici piane e offre elevata capacità di crack bridging, resistenza ai raggi UV, al ristagno d'acqua e alla grandine fino al grado H7 della Scala Torro. E’ un prodotto per ambienti sia esterni che interni, in classe A+ di contenuto di VOC e con Dichiarazione ambientale di prodotto EPD, che ne attesta l’impatto ambientale lungo il suo intero ciclo di vita, contribuendo al soddisfacimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e ai diversi sistemi di valutazione e certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED, BREEAM, ITACA, etc.).

Keep Dry

Impermeabilizzante a base di copolimeri termoplastici caratterizzato da rapida asciugatura, ideale per interventi su superfici esistenti in cui la riduzione dei tempi di cantiere è prioritaria. Garantisce flessibilità pronunciata anche a temperature molto basse, rendendolo adatto a contesti climatici con marcate escursioni termiche stagionali. E’ disponibile anche in versione Bianco Ostuni ad elevati valori di SRI che possano ridurre i consumi energetici degli edifici e l’impatto di anidride carbonica nell’ambiente. E’ inoltre classificato con la prestazione massima Broof, per la resistenza al fuoco delle coperture ed è resistente anche ad eventi meteorologici estremi come la grandine, sino al grado di intensità H7 della Scala Torro.

Icoper Multiuso

Membrana elastica multifunzionale adatta a diverse tipologie di superfici, anche con geometrie complesse. Particolarmente indicata per balconi e terrazze con raccordi articolati, corpi passanti e dettagli costruttivi che richiedono elevata conformabilità della membrana al supporto. E’ un sistema resistente ai raggi UV, al ristagno d'acqua e alla grandine fino al grado H7 della Scala Torro. E’ un prodotto per ambienti sia esterni che interni, in classe A+ di contenuto di VOC e con Dichiarazione ambientale di prodotto EPD, che ne attesta l’impatto ambientale lungo il suo intero ciclo di vita, contribuendo al soddisfacimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e ai diversi sistemi di valutazione e certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED, BREEAM, ITACA, etc.).

Fasi operative dell'intervento senza demolizione

Un intervento di impermeabilizzazione in sovrapposizione su pavimentazione preesistente su terrazzi e balconi segue una sequenza operativa precisa. Il rispetto di ciascuna fase è condizione necessaria per garantire la durabilità e l'efficacia del sistema nel tempo.

Diagnosi e valutazione tecnica del supporto : analisi dello stato della pavimentazione, del massetto e delle pendenze, con verifica della compatibilità del supporto con l'intervento in sovrapposizione;

: analisi dello stato della pavimentazione, del massetto e delle pendenze, con verifica della compatibilità del supporto con l'intervento in sovrapposizione; Preparazione della superficie : pulizia, consolidamento delle piastrelle instabili, ripristino delle fughe e dei raccordi, come descritto nel paragrafo precedente;

: pulizia, consolidamento delle piastrelle instabili, ripristino delle fughe e dei raccordi, come descritto nel paragrafo precedente; Applicazione del primer di adesione : strato preparatorio che migliora il legame tra la pavimentazione esistente e la membrana liquida, in particolare su superfici lisce o a bassa porosità;

: strato preparatorio che migliora il legame tra la pavimentazione esistente e la membrana liquida, in particolare su superfici lisce o a bassa porosità; Rinforzo localizzato nei punti critici : applicazione di armatura in tessuto-non-tessuto o rete di rinforzo sui raccordi parete-pavimento, sui giunti di dilatazione e sugli angoli, prima della stesura del manto principale;

: applicazione di armatura in tessuto-non-tessuto o rete di rinforzo sui raccordi parete-pavimento, sui giunti di dilatazione e sugli angoli, prima della stesura del manto principale; Doppia mano di membrana liquida : stesura in doppia mano a rullo, pennello, spatola o spruzzo airless, rispettando il consumo e i tempi di asciugatura specifici indicati nella scheda tecnica del prodotto per garantire lo spessore di film secco richiesto;

: stesura in doppia mano a rullo, pennello, spatola o spruzzo airless, rispettando il consumo e i tempi di asciugatura specifici indicati nella scheda tecnica del prodotto per garantire lo spessore di film secco richiesto; Verifica finale del manto: controllo visivo e strumentale dell'intero sistema prima dell'eventuale posa della nuova finitura superficiale.

I punti critici: raccordi, scarichi e giunti

Negli interventi di impermeabilizzazione di terrazze e balconi che non prevedono la demolizione, i dettagli costruttivi richiedono un'attenzione applicativa particolare. Sono proprio questi elementi, spesso trascurati in interventi eseguiti con materiali o metodologie inadeguate, a determinare il successo o il fallimento nel lungo periodo.

Raccordi parete-pavimento : la membrana deve risalire sulla parete verticale per un'altezza adeguata, con rinforzo specifico in corrispondenza dell'angolo. Una raccordatura insufficiente è tra le cause più frequenti di infiltrazione nei balconi;

: la membrana deve risalire sulla parete verticale per un'altezza adeguata, con rinforzo specifico in corrispondenza dell'angolo. Una raccordatura insufficiente è tra le cause più frequenti di infiltrazione nei balconi; Bocchettoni di scarico : il raccordo tra la membrana liquida e il corpo del bocchettone deve essere continuo e privo di discontinuità. È consigliabile sostituire i bocchettoni deteriorati prima dell'applicazione del nuovo sistema impermeabilizzante;

: il raccordo tra la membrana liquida e il corpo del bocchettone deve essere continuo e privo di discontinuità. È consigliabile sostituire i bocchettoni deteriorati prima dell'applicazione del nuovo sistema impermeabilizzante; Giunti di dilatazione : devono essere trattati con sistemi elastici compatibili con la membrana, in grado di assorbire i movimenti differenziali della struttura senza trasmettere sollecitazioni al manto impermeabile;

: devono essere trattati con sistemi elastici compatibili con la membrana, in grado di assorbire i movimenti differenziali della struttura senza trasmettere sollecitazioni al manto impermeabile; Soglie e infissi: il raccordo impermeabilizzante con le soglie delle porte-finestre è un dettaglio critico che richiede una gestione attenta, sia per garantire la tenuta idraulica sia per non compromettere l'accessibilità.

Durabilità e manutenzione dei sistemi liquidi

I sistemi impermeabilizzanti liquidi applicati in sovrapposizione garantiscono una durabilità elevata a condizione che siano stati utilizzati prodotti certificati, che la preparazione del supporto sia stata eseguita correttamente e che il ciclo applicativo sia stato realizzato a regola d’arte. La conformità alla norma UNI 11928 - che disciplina la progettazione e la posa in opera dei sistemi impermeabilizzanti liquidi in edilizia - è un parametro di riferimento fondamentale per valutare l'affidabilità di un sistema nel tempo.

Dal punto di vista manutentivo, i sistemi liquidi offrono un vantaggio significativo: in caso di danneggiamenti localizzati è possibile intervenire in modo puntuale sull'area interessata, senza dover rimuovere l'intero manto. Questo riduce i costi di manutenzione straordinaria e prolunga la vita utile complessiva del sistema.

Impermeabilizzazione di terrazze senza demolizione: una scelta tecnica sostenibile

Impermeabilizzare un balcone o una terrazza senza demolizioni è oggi una soluzione tecnica economicamente vantaggiosa e sostenibile. La chiave del successo risiede nella corretta valutazione preliminare del supporto, nella scelta di un sistema impermeabilizzante liquido certificato e nell'esecuzione a regola d’arte di ogni fase del ciclo applicativo.

L'impermeabilizzazione di terrazze con sistemi liquidi in sovrapposizione rappresenta, quando tecnicamente ammissibile, la risposta più efficiente alle problematiche di infiltrazione che interessano il patrimonio edilizio esistente. Riduce i tempi di cantiere, abbatte i costi di smaltimento dei materiali e consente di ottenere un manto impermeabile continuo, certificato e prestazionale nel tempo. Icobit, con oltre cinquant'anni di esperienza nella produzione di membrane impermeabilizzanti liquide, mette a disposizione di progettisti e imprese specializzate supporto tecnico e formazione qualificata necessari per affrontare con metodo ogni scenario applicativo.