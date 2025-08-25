Impianti FER e aree non idonee: nuova questione alla Corte Costituzionale

È manifestamente non infondata la questione di legittimità costituzionale della L.R. Sardegna n. 20/2024 nella parte in cui stabilisce il divieto assoluto di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (c.d. FER) presso «aree non idonee».

A stabilirlo è l’ordinanza del 26 giugno 2025, n. 600, con cui il TAR Sardegna ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le censure già oggetto di un analogo rinvio alla Corte Costituzionale da parte del TAR Lazio (ord. n. 9164/2025).

Aree idonee e FER: il divieto assoluto è incostituzionale?

La questione si colloca nel quadro delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e della successiva direttiva (UE) 2023/2413, che pongono l’obiettivo vincolante della massima diffusione delle fonti rinnovabili negli Stati membri.

A tal fine, l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 stabilisce che le Regioni possono individuare aree idonee per l’installazione degli impianti FER, ma non consente loro di introdurre ex lege divieti assoluti per le aree non ricomprese tra quelle idonee.

La L.R. Sardegna n. 20/2024 si porrebbe in contrasto con tale disciplina, in quanto prevede un generale divieto di realizzazione di impianti FER all’interno delle “aree non idonee” individuate negli allegati A, B, C, D ed E, rendendo improcedibili le istanze di autorizzazione presentate per tali aree.

Le motivazioni del TAR

L’ordinanza articola un percorso argomentativo articolato, basato su una pluralità di profili di contrasto con la normativa costituzionale e unionale: