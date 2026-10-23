Il correttivo al Testo Unico FER ha introdotto una novità che incide direttamente sul contenzioso relativo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Con l'inserimento della lettera l-bis) nell'art. 119 del Codice del processo amministrativo, le controversie riguardanti i progetti individuati negli allegati A, B e C del D.Lgs. n. 190/2024 sono state assoggettate al rito abbreviato, che comporta, tra l'altro, la riduzione da 30 a 15 giorni del termine per depositare il ricorso dopo la notificazione.

La modifica interessa anche i procedimenti autorizzativi avviati prima dell'entrata in vigore del Testo Unico FER, rispetto ai quali si pone il problema di stabilire se il nuovo regime processuale riguardi soltanto le autorizzazioni rilasciate secondo il D.Lgs. n. 190/2024 oppure si estenda anche a quelle disciplinate dalla normativa precedente.

La questione è stata affrontata dal TAR Lombardia, Brescia, Sezione I, con la sentenza del 4 agosto 2026, n. 1132, relativa all'impugnazione di un'autorizzazione unica per un impianto agrivoltaico. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di un Comune, depositato oltre il termine di 15 giorni dalla notificazione, precisando che l'applicazione del rito abbreviato dipende dalla tipologia di impianto e non dalla disciplina amministrativa utilizzata per autorizzarne la realizzazione.

Agrivoltaico: l'autorizzazione unica contestata dal Comune

La controversia ha avuto origine dal procedimento avviato da un'Amministrazione provinciale per autorizzare un impianto agrivoltaico, la cui istanza, richiamando l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, era stata presentata pochi giorni prima dell'entrata in vigore del Testo Unico FER.

L'istruttoria si è sviluppata attraverso una prima conferenza di servizi in modalità asincrona, seguita dall'aggiornamento del progetto e dalla convocazione di una conferenza in modalità sincrona, nel corso della quale alcune delle Amministrazioni coinvolte hanno espresso pareri contrari all'intervento.

La Provincia ha comunque concluso positivamente il procedimento, ritenendo prevalenti le posizioni favorevoli, e nell'aprile 2026 ha rilasciato l'autorizzazione unica con prescrizioni, divenuta efficace a maggio in assenza di opposizioni ai sensi dell'art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990.

Il Comune ha impugnato il provvedimento contestando la valutazione dei dissensi e alcune carenze istruttorie, ma il ricorso è stato depositato 24 giorni dopo la notificazione, oltre il termine previsto dal rito abbreviato, circostanza che ha portato la società controinteressata a eccepirne la tardività.

Ricorsi sugli impianti FER: come funzionano i termini processuali

La disciplina applicata dal TAR deriva dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 178/2025, contenente disposizioni integrative e correttive al Testo Unico FER. L'art. 15, comma 1, lettera e), del correttivo ha aggiunto all'art. 14 del D.Lgs. n. 190/2024 il comma 10-bis, attraverso il quale è stata inserita nell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 la nuova lettera l-bis).

Sono così state ricondotte al rito abbreviato le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti amministrativi relativi ai progetti di impianti da fonti rinnovabili individuati negli allegati A, B e C del Testo Unico, nei quali sono elencati gli interventi riconducibili, rispettivamente, all'attività libera, alla procedura abilitativa semplificata (PAS) e all'autorizzazione unica.

L'art. 119, comma 2, del Codice del processo amministrativo prevede il dimezzamento dei termini processuali ordinari, con alcune eccezioni espressamente individuate. Tra queste rientra il termine per proporre il ricorso introduttivo nei giudizi di primo grado, che non viene ridotto, mentre il termine per il deposito previsto dall'art. 45 passa da 30 a 15 giorni dalla notificazione.

La nuova disposizione è entrata in vigore l'11 dicembre 2025 e, secondo il TAR, risultava pienamente applicabile al ricorso notificato nel giugno 2026.

Autorizzazioni precedenti al Testo Unico FER: quando si applica il rito abbreviato

Il problema interpretativo affrontato dai giudici nasce dal riferimento agli allegati A, B e C del D.Lgs. n. 190/2024, contenuto nella nuova lettera l-bis) dell'art. 119 c.p.a.

Nel caso esaminato, l'istanza era stata presentata prima dell'entrata in vigore del Testo Unico e l'autorizzazione provinciale richiamava espressamente l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Il TAR ha escluso che il rinvio agli allegati debba essere interpretato come un riferimento esclusivo ai procedimenti assoggettati al D.Lgs. n. 190/2024, osservando che la disposizione processuale richiama i progetti di impianti descritti negli allegati, senza subordinare la propria applicazione al regime amministrativo seguito per il rilascio del titolo.

Gli allegati individuano le tipologie di intervento in funzione del relativo regime autorizzativo, ma il loro richiamo nell'art. 119 serve a delimitare le controversie soggette al rito abbreviato, non a restringerne l'applicazione ai soli procedimenti avviati dopo il 30 dicembre 2024.

I giudici hanno ritenuto questa lettura coerente con la finalità acceleratoria perseguita dal legislatore, interessato a ridurre i tempi di definizione delle controversie che possono incidere sulla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, indipendentemente dal regime normativo applicabile al procedimento.

Quanto all'impianto agrivoltaico oggetto del giudizio, il TAR ha osservato che la potenza di circa 3,5 MW ne consentiva comunque la riconducibilità alle tipologie contemplate dagli allegati, senza che fosse necessario stabilire se l'intervento ricadesse nelle previsioni dell'allegato A, B oppure C.

L'applicabilità del rito abbreviato è stata quindi collegata alla natura dell'impianto e non al riferimento normativo contenuto nell'autorizzazione, con la conseguenza che anche le controversie relative a procedimenti avviati sotto la disciplina previgente possono essere soggette al dimezzamento dei termini processuali.

Regime transitorio: quando conta la completezza della documentazione

Il TAR ha esaminato anche l'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, sviluppando un'ulteriore argomentazione a sostegno dell'applicabilità del rito abbreviato.

La disposizione transitoria consente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore del Testo Unico FER di proseguire secondo la normativa precedente, fatta salva la facoltà del proponente di optare per le nuove disposizioni. La norma individua però un criterio specifico per stabilire quando una procedura possa considerarsi in corso: la verifica di completezza della documentazione progettuale deve risultare conclusa entro il 30 dicembre 2024.

La sola presentazione dell'istanza prima di tale data non è quindi sufficiente per mantenere l'applicazione delle disposizioni previgenti.

Nel procedimento esaminato, la domanda di autorizzazione unica era stata presentata il 24 dicembre 2024, mentre la Provincia aveva richiesto agli enti coinvolti di effettuare la verifica preliminare sulla documentazione soltanto il 17 gennaio 2025. L'avvio formale del procedimento e la convocazione della prima conferenza di servizi erano poi intervenuti il 12 maggio, dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste alla società.

Il TAR ha richiamato anche la disciplina precedente, che prevedeva un termine di 15 giorni per la verifica documentale, rilevando che tale termine non era ancora decorso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto e che, dagli atti, la verifica non risultava comunque completata.

I giudici hanno pertanto ritenuto applicabile il D.Lgs. n. 190/2024, nonostante la domanda fosse stata presentata prima della sua entrata in vigore e il provvedimento provinciale fosse stato formalmente rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Anche seguendo un'interpretazione più restrittiva della lettera l-bis), limitata ai provvedimenti soggetti al nuovo Testo Unico, il ricorso sarebbe quindi rientrato nell'ambito applicativo del rito abbreviato.

Ricorso irricevibile: deposito tardivo e rimessione in termini

Ricondotta la controversia all'art. 119, comma 1, lettera l-bis), del Codice del processo amministrativo, il TAR ha applicato il termine dimezzato previsto per il deposito del ricorso, rilevando che tra la notificazione del 23 giugno 2026 e il deposito del 17 luglio erano trascorsi 24 giorni, oltre i 15 consentiti dalla disciplina processuale.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 104/2010, senza che il Tribunale potesse procedere all'esame delle contestazioni sollevate contro l'autorizzazione.

Il Comune ha chiesto anche la rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., invocando un'oggettiva incertezza interpretativa sulla nuova disciplina. Il TAR ha respinto la richiesta, rilevando che la disposizione era in vigore da oltre sei mesi e che non risultavano contrasti giurisprudenziali sulla sua applicazione. Anche in presenza di dubbi, secondo i giudici, ragioni di prudenza avrebbero dovuto suggerire il deposito entro il termine più restrittivo.

La sentenza non ha quindi affrontato la legittimità sostanziale dell'autorizzazione unica, né ha valutato la fondatezza dei dissensi espressi dalle amministrazioni coinvolte durante la conferenza di servizi. Le contestazioni paesaggistiche sono rimaste estranee alla decisione, interamente fondata sulla tardività del deposito.

La sentenza n. 1132/2026 del TAR Lombardia conferma l'importanza di individuare correttamente il regime processuale applicabile alle controversie sugli impianti FER, anche quando riguardano autorizzazioni avviate sotto la disciplina precedente al Testo Unico.

Secondo l'interpretazione dei giudici, il richiamo agli allegati del D.Lgs. n. 190/2024 consente di applicare il rito abbreviato in funzione della tipologia di impianto, indipendentemente dal regime autorizzativo seguito. Nel caso esaminato, il mancato rispetto del termine di deposito ha impedito qualsiasi valutazione sulla legittimità del provvedimento impugnato, nonostante i dissensi espressi durante il procedimento amministrativo.