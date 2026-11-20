Si può montare un impianto fotovoltaico in edilizia libera vicino a un sito UNESCO senza chiedere alcun permesso? Se l’area è idonea, serve ancora l’autorizzazione paesaggistica o basta un parere dell’autorità del paesaggio? Il Governo può commissariare la Regione che sbaglia la legge sulle aree idonee?

Sono domande che tecnici e amministrazioni si pongono da quando il Decreto-Legge n. 175/2025, convertito dalla Legge n. 4/2026, ha riscritto dentro il D.Lgs. n. 190/2024 (Testo unico FER) le regole sulle aree idonee e sugli impianti FER nei siti UNESCO. L’obiettivo europeo di moltiplicare la potenza installata deve fare i conti con la tutela di luoghi eccezionali, e la legge statale ha scelto di disegnare da sé la mappa delle aree idonee.

Con questo confine si misura la Corte costituzionale nella sentenza n. 197/2026 del 12 novembre 2026, chiamata a valutare il ricorso di una Regione a statuto speciale contro i nuovi articoli sulle aree idonee e sui siti UNESCO.

Per chi progetta, la questione arriva fino al piccolo impianto a ridosso di un bene del patrimonio mondiale e al peso del parere paesaggistico nelle aree già qualificate idonee, da cui dipendono il titolo da chiedere e, a volte, la possibilità stessa di realizzare l’intervento. Sul versante istituzionale resta da capire fin dove possa spingersi il Governo quando una Regione non approva nei tempi la legge sulle aree idonee o la scrive in un modo che non lo convince.

Aree idonee e siti UNESCO nel Testo unico FER: il ricorso della Regione

Al centro della controversia c’è il ricorso proposto nel marzo 2026 dalla Regione autonoma Sardegna contro la parte del Decreto-Legge n. 175/2025 che ha inserito nel Testo unico gli articoli dall’11-bis all’11-quinquies. La Regione si diceva spogliata delle competenze statutarie su edilizia e urbanistica, agricoltura, paesaggio ed energia da una disciplina statale di estremo dettaglio, che le lasciava soltanto la possibilità di aggiungere aree idonee a quelle fissate per legge.

Nel mirino c’erano anche lo stop ai divieti generali, i limiti sulle superfici agricole e l’idoneità dei porti, oltre a quella dei beni demaniali dismessi, che a suo dire spettavano al demanio regionale. Sul potere sostitutivo lamentava che il Governo potesse intervenire anche su leggi regionali già approvate, eludendo il sindacato della Corte.

Sul paesaggio la Regione contestava la sostituzione dell’autorizzazione paesaggistica con un parere non vincolante nelle aree idonee, che a suo avviso dava alla transizione energetica una prevalenza incondizionata. Denunciava poi la norma che apriva le zone di protezione dei siti UNESCO agli interventi in attività libera, leggendovi una presunzione assoluta di idoneità che avrebbe impedito qualsiasi valutazione di compatibilità ed esposto i siti al rischio di cancellazione dalla lista del patrimonio mondiale. L’Avvocatura dello Stato ha replicato che quegli interventi avevano un’incidenza molto modesta sui valori paesaggistici e culturali.

Attività libera, aree idonee e parere paesaggistico: le norme del D.Lgs. n. 190/2024

L’art. 7 esonera gli interventi in attività libera dell’Allegato A da permessi e segnalazioni, fermi restando il modello unico e, se necessario, il titolo edilizio. Li riporta però alla procedura abilitativa semplificata dell’art. 8 quando ricadono su beni culturali tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in aree protette o in siti Natura 2000 e, nel testo vigente, su beni paesaggistici. Restano salvi i casi in cui occorre l’autorizzazione paesaggistica.

Il Decreto-Legge n. 175/2025 ha aggiunto l’art. 11-bis, che elenca le aree idonee su terraferma e chiede alle Regioni di individuarne di ulteriori con legge entro centoventi giorni, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di potenza statali. Per la mancata adozione o la mancata ottemperanza la norma richiama i poteri sostitutivi dell’art. 41 della Legge n. 234/2012, mentre per le Regioni a statuto speciale rinvia al processo previsto dallo statuto e dalle norme di attuazione. L’art. 11-quater esonera dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi in attività libera e in procedura semplificata (Allegati A e B) ricadenti per intero in area idonea, prevedendo un parere obbligatorio e non vincolante. La regola non vale per le procedure già in corso all’entrata in vigore del Decreto-Legge. L’art. 11-quinquies, nella parte censurata, consente nelle zone di protezione dei siti UNESCO gli impianti limitatamente agli interventi dell’Allegato A.

Elenco statale delle aree idonee e poteri sostitutivi: cosa dice la Consulta

I giudici costituzionali partono dal presupposto che le aree idonee appartengano alla materia concorrente dell’energia, nella quale la massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili è un principio fondamentale. Il carattere analitico dell’elenco statale non ne esclude la natura di principio, perché nella politica energetica il principio può esprimersi anche con norme puntuali, se servono a perseguire in modo uniforme obiettivi nazionali ed europei. Alle Regioni restano l’individuazione di aree ulteriori, da differenziare anche per tecnologia e potenza, e la possibilità di fissare un diverso limite agricolo per ciascun Comune.

Quei principi vincolano anche le autonomie speciali, come la Corte aveva già affermato in due recenti pronunce (sentenza n. 184/2025 e sentenza n. 144/2026). La clausola che rinvia agli statuti speciali, per la sua genericità, è inidonea a escludere l’applicazione delle norme statali nel territorio regionale e lascia aperta la verifica, questione per questione, della loro compatibilità con lo statuto.

Il divieto di limitazioni generali e astratte recepisce la giurisprudenza costante contro i divieti regionali generalizzati, e la forbice tra lo 0,8% e il 3% della superficie agricola utilizzata garantisce condizioni minime uniformi. Per i beni demaniali l’idoneità prescinde da chi ne sia titolare, mentre a mare l’individuazione dei siti idonei spetta allo Stato. In ogni caso l’idoneità dell’area non equivale ad autorizzazione, perché la realizzabilità del progetto resta affidata al procedimento.

Il potere sostitutivo è legittimo davanti all’inerzia regionale oltre il termine, perché trova fondamento negli artt. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, Cost. e consente all’ente di evitare la sostituzione provvedendo.

Non lo è quando la legge regionale è stata adottata ma il Governo la ritiene difforme. In quel caso la sostituzione diventa un controllo sul contenuto delle scelte legislative, sottratto alla verifica della Corte, e finisce per privare di efficacia la legge regionale senza l’impugnazione che l’art. 127 Cost. rende necessaria. La Consulta richiama qui il proprio orientamento sull’inesistenza di un potere statale di disapplicare le leggi regionali (sentenza n. 88/2026).

Paesaggio e siti UNESCO: perché la presunzione di innocuità non regge

Quanto al parere paesaggistico, la Corte non segue la Regione. Il paesaggio è un valore primario, ma nessun interesse può prevalere in modo automatico sugli altri, e l’autorità preposta al vincolo, pur perdendo il veto, conserva un ruolo necessario, perché le sue indicazioni entrano nella valutazione complessiva.

La scelta è coerente con l’interesse pubblico prevalente che l’art. 3 del D.Lgs. n. 190/2024 riconosce agli impianti, prevalenza che cede davanti a prove evidenti di effetti negativi significativi, e con il divieto, richiamato dalla Corte, di dichiarare idonee le aree dei beni tutelati e le fasce di rispetto di tre chilometri per l’eolico e di cinquecento metri per il fotovoltaico (art. 11-bis). Il bilanciamento non è quindi manifestamente irragionevole.

Diverso è l’esito sui siti UNESCO. L’Allegato A comprende anche impianti di nuova realizzazione, dal fotovoltaico alle pompe di calore fino ad accumuli ed elettrolizzatori fino a 10 MW, e ammetterli nelle zone di protezione senza verifica significa presumerne in via assoluta l’innocuità. La qualificazione di un intervento come attività libera può valere nei contesti ordinari, ma non basta a escludere a priori il pregiudizio a un sito dal valore universale eccezionale, che richiede un apprezzamento amministrativo del singolo intervento nel suo contesto.

L’irragionevolezza cresce se si guarda all’art. 7, che sottrae all’attività libera i beni culturali e le aree protette, mentre l’art. 11-quinquies, derogandovi, esclude gli eventuali regimi speciali di protezione proprio sui siti UNESCO. La Convenzione del 1972 lascia agli Stati la scelta degli strumenti, come già osservato nella sentenza n. 22/2016, ma esige misure effettive, e rispetto a quegli obblighi il bilanciamento non è né ragionevole né proporzionato, in violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.

Sottraendo a ogni verifica interventi che incidono sui valori paesaggistici e culturali, la norma contrasta anche, in modo autonomo, con l’art. 9 Cost. L’interesse agli impianti FER non può considerarsi sempre automaticamente prevalente sul paesaggio, come la Consulta aveva già ritenuto (sentenza n. 127/2026), e il bilanciamento non può risolversi nel sacrificio integrale della tutela.

Progettare un impianto FER in zona UNESCO o in area idonea: cosa cambia per il tecnico

Per il progettista la qualificazione dell’area non sostituisce l’istruttoria, come LavoriPubblici.it ha già osservato per le aree non idonee al vaglio del Consiglio di Stato. In area idonea il primo controllo è che l’impianto vi ricada per intero, altrimenti il regime semplificato non opera. Anche con un parere che non vincola conviene poi che la relazione documenti l’assenza di effetti negativi significativi sul paesaggio, perché è proprio su quel terreno che la prevalenza dell’interesse energetico può venire meno.

Nelle zone di protezione dei siti UNESCO, sul piano sistematico e anche se la pronuncia non indica quale titolo debba subentrare, la caduta della norma speciale riporta alla disciplina generale dell’art. 7 e ai vincoli che insistono sull’area. Prima di qualificare un intervento come libero conviene verificare il perimetro della zona di protezione, poi i vincoli del Codice, che possono imporre la procedura semplificata o l’autorizzazione paesaggistica, e infine le prescrizioni del piano paesaggistico. Vale lo stesso principio dell’edilizia libera, su cui LavoriPubblici.it ha pubblicato una checklist su titoli e autorizzazioni, perché l’esonero riguarda il titolo e non la tutela del sito.

Aree idonee e siti UNESCO dopo la sentenza n. 197/2026: le conclusioni operative

In conclusione, la Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera h), del Decreto-Legge n. 175/2025, come convertito, per la parte che ha introdotto l’art. 11-quinquies e, nell’art. 11-bis, comma 3, per le parole che estendevano il potere sostitutivo alla mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi statali. Le altre questioni sono state dichiarate non fondate.

Per le Regioni che non hanno ancora approvato la legge sulle aree idonee il rischio reale resta il commissariamento per inerzia, mentre chi l’ha approvata risponde delle proprie scelte solo davanti alla Consulta. Per progettisti e operatori il vantaggio dell’area idonea non cambia, ma nelle zone UNESCO conviene mettere in conto un passaggio amministrativo in più e tempi coerenti con quella verifica.

Dopo le sentenze contro i divieti e le moratorie regionali, la Consulta riporta il bilanciamento nel procedimento anche quando a forzarlo è una semplificazione statale. Davanti a un sito del patrimonio mondiale, qualcuno deve ancora andare a guardare il progetto.

Impianti FER nei siti UNESCO: le domande più frequenti

Che fine fa l’attività libera per gli impianti FER nelle zone UNESCO?

La Corte costituzionale (sentenza n. 197/2026) ha dichiarato illegittima la norma che consentiva nelle zone di protezione dei siti UNESCO gli interventi dell’Allegato A senza alcuna verifica preventiva di compatibilità, perché il valore universale eccezionale del sito rende necessario che l’amministrazione valuti ogni singolo intervento. La sentenza non dice quale regime subentri, per cui, in una lettura di sistema, va ricostruito caso per caso in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 190/2024 e ai vincoli presenti sull’area.

Nelle aree idonee attività libera e PAS richiedono l’autorizzazione paesaggistica?

No, per gli interventi degli Allegati A e B che ricadono interamente in area idonea l’art. 11-quater del D.Lgs. n. 190/2024 prevede al suo posto un parere obbligatorio e non vincolante, salvo le procedure già in corso all’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 175/2025, che seguono la disciplina previgente. La Corte costituzionale (sentenza n. 197/2026) ha ritenuto questa scelta non irragionevole, perché il parere entra comunque nella valutazione complessiva.

Quando lo Stato può esercitare il potere sostitutivo sulle aree idonee?

Quando la Regione non adotta nel termine la legge sulle aree idonee, con la procedura dell’art. 41 della Legge n. 234/2012. Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 197/2026) non può esercitarlo, invece, quando la legge è stata adottata ma è ritenuta difforme dai principi, dai criteri o dagli obiettivi statali, perché in quel caso il rimedio è l’impugnazione davanti alla Corte ai sensi dell’art. 127 Cost.