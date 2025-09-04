Impianti fotovoltaici: aggiornata la Linea Guida di prevenzione incendi
Aggiornato il documento per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici. Ecco quali impianti sono interessati e le nuove misure tecniche previste
La sicurezza antincendio negli impianti fotovoltaici entra in una nuova fase. Con la nota del 1° settembre 2025, n. 14030, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato le nuove linee guida per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti FV, aggiornando la guida tecnica emanata nel 2012 (nota prot. 1324/2012).
Si tratta di un documento di grande rilievo operativo per i progettisti, i manutentori e i responsabili della sicurezza, perché integra l’evoluzione normativa e tecnologica degli ultimi anni e ridefinisce i parametri da rispettare in fase di progettazione e gestione.
Prevenzione incendi impianti fotovoltaici: aggiornata la Linea Guida
Le linee guida si applicano agli impianti fotovoltaici (tensione nominale ≤ 1500 V) collocati:
- all’interno o a servizio di attività soggette alle procedure del d.P.R. n. 151/2011;
- su edifici civili, industriali, commerciali e rurali;
- su tettoie, pergole e pensiline collegate agli edifici;
- su parcheggi coperti interferenti con attività sottoposte a prevenzione incendi.
Sono invece esclusi:
- impianti a terra;
- sistemi plug & play;
- impianti con potenza inferiore a 800 W;
- impianti agrivoltaici collocati a oltre 100 metri dagli edifici;
- impianti a concentrazione solare non installati su edifici o tettoie.
